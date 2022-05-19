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Общество
Как получить бесплатную путевку в летний лагерь для детей

В новом выпуске «Обратная связь» заместитель председателя Комитета по защите прав детей Министерства образования и науки РК Элина Паули ответила на вопрос подписчиков о том, как многодетной семье можно получить бесплатную путевку в летний лагерь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МОН.

В первую очередь, летним оздоровительным отдыхом будут охвачены дети из социально уязвимых категорий. Это дети-сироты, дети из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, дети с инвалидностью и другие.

«Для того чтобы получить бесплатную путевку на летний отдых детей, вам необходимо будет подать заявку на имя руководителя организации образования. В перечень лиц, которые могут получить эти бесплатные путёвки, входят дети из семей, которые получают АСП, дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума, дети, попавшие в чрезвычайные ситуации, а также иные категории детей, которые определяются Попечительским советом.

Стоит отметить, что финансирование летнего оздоровительного отдыха находится в ведении местных исполнительных органов, поэтому квоты распределяются, исходя из бюджета местного исполнительного органа», – пояснила она.

В этом году планируется функционирование 11 тысяч загородных и пришкольных лагерей, что позволит дополнительно охватить летним отдыхом более 500 тысяч детей, и эта цифра в текущем году составит 2,3 млн детей, рассказала заместитель председателя Комитета по защите прав детей Элина Паули.

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