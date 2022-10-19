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Здравоохранение

Кто и где может бесплатно вакцинироваться против гриппа в Астане

Елисеева Екатерина
корреспондент

Главный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова на брифинге в акимате рассказала, кто и как может получить бесплатную вакцину против гриппа в городе, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По ее словам, в городе циркулирует вирус гриппа "В", а также бокавирусная инфекция, риносенциальные вирусы и миксинфекции.

"Если человек относится к группе риска, то он может бесплатно получить вакцину против гриппа в территориальных поликлиниках на своем участке. Это в первую очередь, медики, дети, стоящие на диспансерном учете, дети, находящиеся в детских домах, домах ребенка, а также контингент домов престарелых по эпидпоказаниям, беременные во 2 и 3 триместре, лица с хроническими заболеваниями сердечнососудистой системы и органов дыхания, а также школьники из группы риска", –  сказала спикер. 

Сархат Бейсенова сообщила, что вакцину можно получить в поликлинике по месту жительства. 

"Для иммунизации против сезонного гриппа закуплена российская вакцина "Гриппол плюс" в объеме 160 тысяч доз. С 8 сентября началась кампания по вакцинации людей из группы риска против гриппа. Сегодня 86 процентов из этой группы населения привиты", – заключила главный санврач. 

 

 

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