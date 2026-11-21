Пострадавшим от насилия предоставляют временное жилье, психологическую и юридическую поддержку, помогают найти работу и решить жилищные вопросы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане с начала 2026 года два кризисных центра сообщили об оказании помощи в общей сложности 382 женщинам и детям, пострадавшим от бытового насилия. Здесь можно получить временное жилье, психологическую и правовую поддержку, а также помощь в трудоустройстве и социальной адаптации, передает Kazpravda.kz.

О работе кризисных центров «Үміт» и «Корғау» рассказали на брифинге в Службе коммуникаций города Астаны.

Кризисный центр «Үміт»: жилье, психологическая помощь и поддержка семей

Городской кризисный центр «Үміт» рассчитан на 70 мест. Женщинам и детям, пострадавшим от бытового насилия, здесь предоставляют временное жилье, пятиразовое питание и восемь видов специальных социальных услуг.

С начала 2026 года помощь получили 170 человек, в том числе 53 женщины и 117 детей. По данным центра, 85% получателей услуг смогли адаптироваться к социальной среде.

За этот период 25 женщин устроились на постоянную работу, 20 человек поставили на жилищный учет, еще пятерым помогли оформить субсидии на аренду жилья. Кроме того, 15 женщин направили на курсы предпринимательства, а десяти оказали поддержку при прохождении процедуры внесудебного банкротства.

Специалисты центра помогают решать вопросы взыскания алиментов, расторжения брака, восстановления документов и получения жилья. После выхода из кризисного центра сотрудники продолжают поддерживать связь с женщинами и отслеживать их социальное положение.

За год на круглосуточный телефон доверия «Үміт» поступило более тысячи обращений.

Кризисный центр «Корғау»: помощь в возвращении к самостоятельной жизни

Частный фонд «Кризисный центр – Корғау» работает в Астане с 2009 года. В его распоряжении два убежища общей вместимостью 65 мест. Женщины с детьми могут находиться там до шести месяцев.

Помимо безопасного проживания, пострадавшим предоставляют психологическую, юридическую, медицинскую и социальную помощь. Консультации доступны и женщинам, которым не требуется временное жилье.

По состоянию на 1 сентября 2026 года поддержку получили 212 человек, включая 73 женщины и 139 детей.

В этом году при содействии фонда трудоустроена 41 женщина. Еще девять прошли профессиональное обучение, освоив вождение автомобиля, SMM, графический дизайн мебели, маникюр и сестринское дело.

Особое внимание уделяется решению жилищных вопросов. При поддержке фонда «Зекет» для многодетной матери приобрели дом. Еще четыре женщины получили жилье. Специалисты также помогают восстанавливать очередь на жилье и оформлять социальную ипотеку.

В рамках программы inDrive четыре женщины прошли бесплатные трехмесячные курсы вождения. В дальнейшем они смогут оформить автомобиль в лизинг и работать в сфере курьерских услуг.

Помощь оказывается и детям. Специалисты содействуют их устройству в школы и детские сады, прикреплению к поликлиникам, оформлению документов и получению медицинской поддержки.

Как женщинам и детям получить помощь при бытовом насилии

Женщины и дети, столкнувшиеся с бытовым насилием, могут обратиться за помощью в полицию, специализированные контакт-центры и кризисные центры столицы.

Если существует угроза жизни или здоровью, необходимо обращаться в полицию по номеру 102.

Основные номера помощи

102 — полиция. При угрозах, физическом насилии и других опасных ситуациях.

111 — контакт-центр по вопросам защиты прав семьи, женщин и детей. Для обращения по вопросам защиты прав и получения необходимой помощи.

150 — телефон доверия. Для обращения за поддержкой и консультацией.

Кризисный центр «Үміт» в Астане

Круглосуточные телефоны доверия:

8 (7172) 25-32-62

8 700 125 32 62

В центре можно получить временное безопасное жилье, питание, психологическую и юридическую помощь, поддержку в восстановлении документов, трудоустройстве и решении социальных вопросов.

Какая помощь доступна пострадавшим

Безопасное проживание. Кризисные центры предоставляют временное жилье женщинам и детям, которым необходимо покинуть опасную домашнюю обстановку.

Психологическая поддержка. Специалисты помогают справляться с последствиями пережитого насилия и адаптироваться к самостоятельной жизни.

Юридическая помощь. Консультации по вопросам расторжения брака, взыскания алиментов, восстановления документов и защиты прав.

Социальная поддержка. Содействие в получении медицинской помощи, устройстве детей в школы и детские сады, решении жилищных вопросов.

Трудоустройство и обучение. Помощь в поиске работы, прохождении профессиональных курсов и освоении новых специальностей.

Обратиться за консультацией можно и без необходимости проживания в кризисном центре.

В Астане усилят профилактику бытового насилия

С 25 ноября по 10 декабря в столице пройдет международная акция «16 дней активных действий против гендерного насилия».

В этот период полиция усилит профилактическую работу с семьями, в которых ранее происходили случаи насилия. Сотрудники проверят соблюдение защитных предписаний, проведут встречи в учебных заведениях и трудовых коллективах, а также будут выявлять семьи, нуждающиеся в помощи.

Особое внимание уделят случаям повторного насилия, угрозам убийством, преследованию и психологическому давлению.

К профилактической работе привлекут государственные органы, неправительственные организации, психологов и специалистов кризисных центров.