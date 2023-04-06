Как помочь энергетике

По данным Правительства, для ремонта 19 ТЭЦ, находящихся в «красной» зоне, понадобится 182 млрд тенге. О ситуации в Атырауской области рассказал председатель правления Атырауского энергетического комплекса (АЭК) Алтынбек Каршегенов (на снимке).

– После аварии на ТЭЦ-3 в Экибастузе 27 ноября минувшего года Правительством было принято решение о проверке всех действующих теплоэлектроцент­ралей Казахстана на соответствие требованиям технической безо­пасности. Государственная комиссия, соз­данная для проверки работоспособности ТЭЦ, выявила ряд серьезных нарушений, способных повлечь за собой угрозу безо­пасности при их эксплуа­тации. В связи с этим было принято решение провести модернизацию и реконструкцию оборудования на всех объектах для улучшения технического состояния энергетической системы и обеспечения безопасности их работы, – отметил Алтынбек Каршегенов.

Режим работы Атырауской ТЭЦ, по мнению комиссии, был признан удовлетворительным, и по техническому состоянию – соответствующим «желтой» зоне. Хотя ситуацию в энергетическом комплексе Атырауской области можно назвать далекой от идеала.

– Изношенность основного оборудования теплоэлектроцентралей достигает более чем 54%, амортизация магистральных тепловых сетей составляет в среднем 68%, что вызывает серьезные сомнения в возможности благополучного прохож­дения отопительного сезона. Кроме того, есть дефицит тепловой энергии в правобережной части Атырау, – рассказывает Алтынбек Каршегенов. – Основной источник тепловой энергии областного центра расположен на левом берегу Урала, а теплоснабжение правого берега осуществляется по единственному трубопроводу, проложенному в теле центрального автомобильного моста.

Из-за перегруженности теплотрассы на этом участке коммунальщикам с 2020 года приходится отказывать в подключении к теплоснабжению ряду объектов правобережной части города. При этом Атырауская ТЭЦ располагает достаточными ресурсами для их обеспечения тепловой энергией.

По словам председателя правления АЭК, есть сложности и при эксплуатации электрических сетей специалистами «Атырау жарық». Регистрируются час­тые аварийные отключения в бытовом секторе, связанные в основном с ненадлежащим обслуживанием изношенного электросетевого оборудования.

– Есть и другие трудности, но над этим мы работаем совмест­но с местными исполнительными органами. Только благодаря грамотной стратегии и внедрению эффективных мер по развитию энергетической системы можно будет достичь значительного прогресса в решении задач по обеспечению стабильного энергоснабжения в регионе, – считает Алтынбек Каршегенов.

В руководстве АЭК отмечают, что, помимо так называемых технических проблем, есть и другие задачи, которым также необходимо уделить особое внимание. Это в первую очередь отток высококвалифицированных специалистов.

– Есть сложности и в тарифном регулировании. Но в этом направлении Правительством предприняты шаги, призванные уже в текущем году изменить ситуацию к лучшему. Благодаря чему мы планируем снизить отток кадров.

Конечно же, перед энергетиками стоит и масса других задач, но могу сказать, что в Атырауской области и в целом в Казахстане полным ходом ведется работа по повышению энергоэффективности, улучшению качества и надежности электроснабжения, развитию альтернативных источников энергии. Национальная программа развития инфраструктуры до 2025 года предусмат­ривает крупномасштабные инвестиции в развитие энергетической инфраструктуры, в том числе в расширение и модернизацию электросетей, а также внедрение новых технологий и систем управления энергоснабжением, – пояснил Алтынбек Каршегенов.

Стоит отметить, что в текущем году будет принят Закон РК «О теплоэнергетике». Он будет направлен на решение проблем теплоснабжения регио­нов и позволит осуществлять долгосрочные планы и систематизировать взаимоотношения между центральными и местными исполнительными органами.

Одним из направлений по улучшению состояния энергетического комплекса является программа «Тариф в обмен на инвестиции», которая призвана привлечь в энергетическую отрасль Казахстана внушительные капиталовложения.

По мнению Алтынбека Каршегенова, при утверждении тарифов важно обеспечить стабильную работу для поставщиков услуг и одновременно не нанести ущерба потребителям.

– В нашем регионе тарифы на коммунальные услуги одни из самых низких по стране, и час­то они не покрывают расходов энергетических предприятий. Но тем не менее надо отметить, что благодаря инвестиционной программе на среднесрочный период (2012–2014 годы) на ТЭЦ проведена широкомасштабная реконструкция. Это позволило увеличить мощность станции до 474 МВт, были восстановлены несколько паровых турбин, введено в эксплуатацию новое оборудование. Стоимость всех инвестиций в развитие ТЭЦ со времен приватизации составила более 60 миллиардов тенге, – отметил он.

Сейчас на правительственном уровне решается вопрос предоставления субсидий субъектам, занимающимся производством и передачей тепловой энергии потребителям. Разработаны механизмы финансирования программ реконструкций тепло­вых сетей. Погашение займов будет осуществляться за счет тарифов на тепло. Атыраускими тепловыми сетями подготовлена Программа реконструкции магистральных и распределительных тепловых трасс до 2030 года. Субсидирование тепло­снабжения такого масштаба в Атырау будет производиться впервые.

– Конечно, до сегодняшнего дня, учитывая высокий процент физического износа основных средств и медленный темп их обновления, обеспечить штатное прохождение отопительного сезона для тепловых сетей было делом довольно трудным, но предприятие с этим справляется, и надо отметить, работает более 20 лет без аварий и отказов, – сказал Алтынбек Каршегенов.

Какие перспективы стоят перед энергетическим комплексом региона? Как отмечается, за период нахождения Атырауской ТЭЦ в частной собственности мощность станции увеличилась с 215 до 474 МВт, проведена работа по увеличению тепловой мощности с 526 Гкал⁄час до 798 Гкал⁄час. Восстановлен и введен в эксплуатацию ряд турбин и котлов.

– Есть у нас и определенные надежды с введением рынка мощности. Данный рынок позволит нам эффективно использовать свои генерирующие структуры... Что касается деятельности областной энергопередающей компании «Атырау жарык», то с 2006 по 2021 год была осуществлена реконструкция и модернизация 21 подстанции, 714 км системообразующих линий электропередачи, 66 трансформаторных подстанций, а также выполнены работы по обновлению опор и замене оголенного провода на самонесущие изолированные провода. Это позволяет более чем в три раза снизить потери электроэнергии на воздушных линиях, в разы сокращает количество аварийных отключений, – пояснил Алтынбек Каршегенов.

Кстати, в прошлом году была проведена воздушная линия

(ВЛ-110 кВ), а на 2023–2025 годы запланирована модернизация двух понизительных подстанций, 36 км системообразующих линий электропередачи и 16 трансформаторных подстанций.

– За счет инвестиционной программы на тепловых сетях проведена реконструкция нескольких участков существующих магистральных тепловых сетей с заменой ветхих трубопроводов. Основное развитие системы теплоснабжения ведется по государственным программам строительства жилья и инфраструктурных объектов. В последние годы к сетям централизованного тепло­снабжения присоединились новые жилые комплексы в микрорайонах «Балыкши», «Береке», «Нурсая» – это порядка 12 центральных тепловых пунк­тов с тепловыми сетями. В перс­пективе объемы строительства и ввода в эксплуатацию жилья, социальных и прочих объектов будут только возрастать. Поэтому потребуется строительство инфраструктуры, в том числе теплоснабжения, – уточнил Алтынбек Каршегенов.

Несмотря на планомерную работу, население не всегда удовлетворено работой монополистов. В том числе системой энергетики. Но, как известно, есть масса объектов (линий электропередачи, магистральных сетей), которые на сегодня являются бесхозными или находятся на балансе частных предпринимателей, местных акиматов.

– Это действительно серьезная тема. Мы часто принимаем жалобы на отключение, в основном – от жителей новых микрорайонов. Действительно, есть сети и сторонних участников процесса передачи электроэнергии. Из-за ненадлежащего технического обслуживания, отсутствия текущего ремонта на объектах, принадлежащих частным предпринимателям, а также акимату города, происходят повреждения, приводящие к аварийным отключениям. Для полноты картины могу вам озву­чить несколько цифр. В сравнении по балансодержателям: у «Атырау жарық» – 407 транс­форматорных подстанций, городского отдела ЖКХ – 443, коммерческих потребителей сети – 1 662 единицы трансформаторов. По протяженности воздушных линий: у АО – 1 119 километров, городского акимата ЖКХ – 1 052 километра, потребительских сетей – 150 километров, – поясняет Алтынбек Каршегенов.

Как видно, «Атырау жарық» далеко не единоличный собственник всего электросетевого хозяйства города, а обслуживать все приходится нам. Естественно, такая проблема не только у нас. Законодательная норма о передаче сетей на баланс энергопередающих организаций действует давно, но не было механизма передачи. А также до последнего времени не было норм, устанавливающих источник финансирования по обслуживанию принятых сетей. Однако эта ситуация должна разрешиться в ближайшее время. После чего, надеюсь, мы начнем принимать сети от местных акиматов.

Проблему сегодня не решить усилиями одних лишь энергокомпаний. Нужна масштабная государственная программа.

– Как и в любой другой области, Атырауский энергетический комплекс имеет свои трудности. Некоторые из них могут быть связаны с устаревшей инфраструктурой, нехваткой инвес­тиций, недостаточной энергоэффективностью и другим. Решение для многих из них необходимо осуществлять безотлагательно и обязательно при государственной поддержке. К примеру, в настоящее время отсутствует какая-либо программа льготного, долгосрочного субсидирования и лояльного механизма возврата средств для модернизации энергетического оборудования объектов элект­роэнергетики. Сейчас действует целая система господдерж­ки развития возобновляемых источников энергии, работают программы по субсидированию данной отрасли, благодаря чему Правительство планирует увеличить долю возобновляемых источников до 15% в 2030 году. Бесспорно, данная отрасль очень важна для всех нас. Но, на мой взгляд, не стоит забывать и о традиционной энергетике, доля которой на сегодня составляет 95%. Без поддержки государства нашей отрасли все сложнее будет избегать таких аварий, свидетелями которой мы стали в конце прошлого года, – считает Алтынбек Каршегенов.

Большое беспокойство вызывает острая нехватка квалифицированных инженерных кадров. Сейчас профессию энергетика трудно назвать престижной. Первой причиной, по мнению отраслевых экспертов, является низкий уровень дохода специалистов этой отрасли.

– Молодежь, как правило, не рассматривает те специальнос­ти, которые не позволят им обеспечить себя, и это естественно. Поэтому, как только уровень оплаты труда нашей деятельности станет конкурентоспособным, можно будет говорить о стабильном росте энергетической отрасли. А это возможно только после внесения изменений в законодательство в сфере естественных монополий, – подчеркнул Алтынбек Каршегенов. – Еще одна немаловажная тема, которую хочу поднять, – вопрос промышленной безопасности. Большинство оборудования и материалов, необходимых для содержания и ремонта энергетического хозяйства, мы покупаем за рубежом, даже трубы для теплотрасс. Надо развивать отрасли по производству энергетического оборудования, чтобы большинство необходимых нам материалов выпускалось в стране.