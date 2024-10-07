Как помочь подростку с выбором профессии

Образование
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В чем заключается особенность профориентации подростков Казахстане, каковы главные критерии выбора будущей профессии и что потребует рынок труда от нынешних школьников через 10 лет, в беседе с корреспондентом Kazpravda.kz рассказала профориентолог Айгерим Шайхина

Фото предоставлено спикером

Для многих родителей даже сегодня становится открытием, что выбор будущей профессии неотделим от познания внутреннего мира человека. Стереотипное восприятие профориентации сводится чаще всего к ожиданию, что ребенок пройдет тестирование и на выходе получит ответ – какая профессия ему подходит.

Иногда профориентацию сужают до профессионального просвещения – получения информации о существующих профессиях.  Другие думают, что, изучив список приоритетных профессий, обучение которым финансируется государством, и посоветовавшись с родными, профессиональное ориентирование можно считать пройденным. 

Айгерим Шайхина рассказала, что на данный момент профориентация – это осознанный выбор профессии, который отражает истинное желание человека. В этой работе используется большой набор инструментов коучинга. 

По ее словам, осознанный выбор – это то, что на самом деле человек хочет в данный момент и осознает это, понимает последствия своего выбора и берет за это ответственность.

«Для осознанного решения нужно иметь информацию, прежде всего, о своем внутреннем мире, о смыслах, которые человек хочет приносить своей работой, и конечно же, о тенденциях современного и будущего рынка труда. Либо человек должен осознавать, что, если для него работа не про смысл, не про предназначение, а больше про источник заработка, то радость он готов получать в других сферах жизни.

Профориентация сейчас – это не результат, а процесс, который приводит к результату. Многие думают: «я за одну сессию определюсь, а вы мне скажете, кем мне быть». Я могу-то сказать, а кто будет за это ответственность потом нести?» – вопрошает спикер.

Она отметила, что важная проблематика в современной профориентации – это необходимость выделять ресурсы: время, энергию, готовность изучать информацию и финансы, если семья решит обратиться к профориентологу.

Во избежание стресса она рекомендует начинать профориентационный процесс заранее. Самый оптимальный возраст, по ее опыту, для прохождения профориентации – это 14 лет, 8 класс. При этом важно, чтобы ученик сам захотел погрузиться в коучинговый процесс с ментором.

Кому-то из детей тяжело идти в такую практику, и они просто отказываются, а кто-то наоборот – испытывает облегчение после консультации, где ставились правильные вопросы.

«К примеру, моя ученица выбрала направление, вдохновилась, а члены ее семьи очень жестко раскритиковали этот выбор. Детей, у которых ценность номер один это семья – большинство. Такой ученик считает, что то, что говорят мама и папа, важнее, чем то, что считает и хочет он. Это у нас такой культуральный аспект в Казахстане, хотя эта ситуация уже меняется, и всё больше родителей хотят, чтобы их дети сделали осознанный выбор профессии», – пояснила Айгерим Шайхина.

Именно ценность номер один определит, как будет делать свой выбор человек, отмечает эксперт.  

«Я руководствуюсь, в первую очередь, интересами ребенка. Если родитель не дает ему свободу выбора, то мои инструменты им не помогут. Такие родители уже сами знают, кем быть их ребенку.

Цель присутствия родителей на консультации – увидеть, есть ли там детско-родительский конфликт. Потому что, если он есть, то я не берусь за работу. Однако все больше родителей не хотят, чтобы ребенок выбрал профессию, которая ему не по душе. При этом некоторые родители всё еще обвиняют ребенка в безответственности, невнимательности. А это тоже навыки, которым надо обучать, прежде чем требовать», – предупредила она.

Айгерим Шайхина рекомендует делать фокус на навыках, поскольку нашим детям в будущем придется поменять несколько профессий. Однако мир очень быстро меняется, как и мир профессий, поэтому чтобы узнать, что будет актуально после 2030 года, необходимо исследовать Форсайт прогнозы экономистов, HR- специалистов, читать ежегодные отчеты Всемирного Экономического Форума (WEF), Международной Организации Труда (ILO), ООН.

Чтобы молодому человеку было на что опираться в каждом следующем новом опыте, по словам спикера, взрослые должны обучить детей базовым жизненным навыкам. К примеру, ценность денег ребенок познает только тогда, когда начнет сам их зарабатывать. 

«Много детей оторваны от жизни, они не понимают, что такое много денег или мало. Когда своим трудом зарабатываешь, ты уже с умом начинаешь тратить деньги. Нужно объяснять детям природу денег, сколько стоит жизнь, как управлять деньгами, давать возможность заработать свои деньги внутри семьи через какие-то задания, выделить зону ответственности. Дети таким образом смогут иметь контакт с реальностью и понимать, что профессия - это не только про интерес, удовольствие, но и про труд и распределение ресурсов. Хотя даже взрослые имеют такую тенденцию – отрываться от реальности», – заключила она.

Сегодня актуально заполнять свой профиль навыков исходя из от того, какой ты человек и какими умениями обладаешь – это дает более объемное представление о кандидате. Список актуальных навыков каждый год обновляется экспертами Всемирного Экономического Форума, туда входит лидерство, умение решать комплексные задачи, критически мыслить, коммуницировать эффективно, умение убеждать, управлять своими эмоциями, своей энергией и энергией других людей.

Нужно стремиться обучиться этим навыкам, ведь эти навыки пригодятся в любой профессии, убеждена Айгерим Шайхина.

«Но если подросток стремится к успешной жизни и хочет достичь больших высот, то нужно становиться мультипрофильным, изучать и точные науки, и гуманитарные и социальные науки, и языки. Топовые вузы ожидают от своих абитуриентов, что они всесторонне развиты, имеют спортивные или социальные достижения. Детям, которые хотят стать лидерами высокого уровня, придется всестороннее развиваться», – рассказала эксперт, предложив изучить 17 целей в области устойчивого развития ООН: дети могут вдохновляться этими задачами, если им внутренний мир сложнее исследовать, чем внешний.

Также облегчить процесс выбора профессии родители могут, следуя нескольким рекомендациям в воспитании школьника:

  • Самое важное – заметить интересы – то, что ребенок любит изучать, исследовать, какую информацию получать. И, прежде чем критиковать его, помнить, что негативная оценка может травмировать ребенка.
  • Коммуницировать с ребенком. Нужно спросить, а почему тебе это интересно, попробовать давать больше информации, возможностей.
  • Подавать хороший пример. Дети всегда учатся только по действиям. Если родитель критикует ребенка за то, что тот не читает книги и сам не читает, то это – лицемерие.
  • Расширять кругозор ребенка. Показывать, что мир очень интересный. Можно просвещать детей на примере ближайшего окружения. Кто кем работает, какие это профессии. Иногда дети не знают, чем занимаются их родители или чем конкретно – какую задачу решают, почему папа/мама выбрали именно это. Они не задавались такими вопросами.
  • Развивать любознательность. Потому что родители порой сами не замечают, как убивают любознательность, запрещая задавать много вопросов. Сейчас это качество вывели в один из видов интеллекта – существует даже коэффициент любознательности. Чем любознательнее человек, тем больше у него шансов, что он преуспеет и больше даст этому миру.

Она посоветовала предлагать детям посещать кружки по интересам, изучать иностранные языки, прививать привычки здорового тела, но при этом не передавить ребенка.

Спикер также назвала 4 критерия выбора профессии:

– Направление, которое он выбирает, ему интересно изучать, ему будет интересно развиваться в этой теме, становиться экспертом и больше зарабатывать. Когда человеку становится скучно, он уходит из этой профессии;

– Работа может приносить ему радость, если это важно человеку, поскольку есть люди, которым это неважно;

– На этом хочется зарабатывать. К примеру, одна из учениц хотела стать певицей, а когда она проанализировала распорядок дня певицы, ее месяц, год, девочка сказала «нет» этой профессии. Другой пример, когда ученик хотел стать пилотом, но поняв, какой график у пилотов, заявил, что ему важно высыпаться;

Актуальность на рынке труда. Нынешние подростки выйдут на рынок труда примерно в 2035 году, значит нужно смотреть на форсайт-прогнозы на период после 2030 года. Эксперт посоветовала изучить такие ресурсы, как сайт Всемирного экономического форума, ООН, Всемирного банка, ВТО, Международной организации труда – они пишут очень много отчетов ежегодно.

#подростки #профориентация #коучинг

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