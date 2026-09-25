Как помочь себе?

Статьи,Уроки психологии
Галия Шимырбаева
старший корреспондент отдела культуры

Разработано первое отечественное приложение психологической самопомощи. Главная задача МЭТ (так называется разработка) – с помощью аудиотреков снизить у человека внутреннее напряжение, восстановить психологическое равновесие и предотвратить эмоциональное выгорание, не дожидаясь кризисного состояния. Мобильное приложение доступно в App Store и Google Play на трех языках – государственном, английском и русском. Оно дает короткие объяснения о тревоге, стрессе, выгорании, сне, эмоциях и поведении.

Фото предоставлено Динарой Долторниязовой

При этом главная идея – не просто «поговорить с приложением», а помочь человеку самостоятельно освоить конкретные навыки психологической регуляции. Их можно разделить на несколько групп. Одна из них, к примеру, эмоциональная маркировка, то есть умение назвать свое состояние: «раздражение», «усталость», «обида», а затем оценить его интенсивность. Или, допустим, прогрессивная мышечная релаксация – последовательное напряжение и расслабление отдельных групп мышц по инструкции приложения. Есть также самонаб­людение – ведение дневника настроения, выявление ситуаций и факторов, после которых состояние меняется. Есть и другие навыки, которым учит приложение: регуляция внимания, формирование индивидуального алгоритма помощи себе и т. д.

По словам автора проекта, психолога Динары Долторниязовой, идея его создания родилась из многолетней практики. Современный человек, по ее словам, ежедневно сталкивается с огромным объемом информации, высокой скоростью жизни и постоянной неопределенностью. Все это увеличивает уровень хронического стресса. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2021 году около 1,1 млрд граждан, или почти каждый седьмой житель планеты, жил с тем или иным психическим расстройством.

Но если научиться регулировать свои эмоции, то, как отмечают пациенты психолога, им становилось легче принимать решения, быстрее восстанавливаться после неудач, эффективнее выстраивать отношения с окружающими, сохранять работоспособность и психологическое здоровье даже в сложные периоды жизни.

– Когда же мною правили эмоции, то последствия были печальными, – рассказывает алматинка Гульмира, пользовательница приложения МЭТ. – Постоянный стресс, конфликты в семье и коллективе, профессиональное выгорание, нарушения сна, тревожные состояния, депрессия, на фоне которых стали усиливаться головные боли. Еще немного – и, возможно, я впала бы в состояние, где мне уже требовалась бы помощь не психолога, тем более мобильного, а психиатра.

Психолог отметила, что за пос­ледние годы отношение общества, казахстанского в частности, к психологической помощи изменилось. Если раньше визит к специалисту воспринимался как стигма, то сегодня многие рассматривают его как естественную часть заботы о себе. При этом сохраняется проб­лема доступности. Кого-то останавливает стоимость консультаций, кому-то (особенно мужчинам) сложно преодолеть внутренние комплексы.

– Именно поэтому цифровые инструменты психологической поддержки становятся все более востребованными в мире, – сказала Динара Долторниязова. – Они помогают сделать первый шаг к осознанности и при необходимос­ти своевременно обратиться за профессиональной помощью. Что касается приложения МЭТ, то это не замена психологу, а возможность научиться своевременно помочь себе, не дожидаясь кризисного состояния.

#приложение #психология #МЭТ #психологическая самопомощь

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