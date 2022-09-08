Как помогут пострадавшим от пожаров костанайцам, рассказал глава Миннацэкономики

2,3 млрд тенге будет выделено из резерва Правительства на помощь жителям Костанайской области, пострадавшим из-за природных пожаров. Об этом заявил министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«На сегодня поступила первая бюджетная заявка от Министерства по чрезвычайным ситуациям. По этой заявке 2,3 млрд тенге из резерва Правительства будет выделено. Эти средства целевые. Они будут направлены на строительство жилья», – сказал на брифинге в СЦК Алибек Куантыров.

По его словам, на эти средства будет построен 91 жилой дом.

«На каждый дом выделяется по 25 млн тенге. Дома эти будут построены в райцентре. На каждый дом выделяется 10 соток, площадь домов составит 100 квадратных метров. Эти дома будут обеспечены газом, водой, светом, и к ним будут подведены дороги», – резюмировал глава МНЭ.

Напомним, 2 сентября 2022 года в 15:10 часов на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе произошло загорание лесного массива. Площадь пожара превысила 43 тысячи гектаров.

В Костанайской области объявлен режим ЧС местного масштаба.

Всего пострадал 91 жилой дом, из них 85 – в селе Аманкарагай и 6 – в селе Озерное. Потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома.

На этот час известно об одном погибшем и 12 пострадавших.

Расследованием пожаров в Костанайской области занялись специальные прокуроры.