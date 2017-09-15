​Как попасть в Силиконовую долину?

В третий раз в Алматы сос­тоится фестиваль технологий и стартапов TechGardenFair 2017. Инициатива реализуется в рамках исполнения 63-го шага Плана нации «100 конкретных шагов». Событие объединяет два конкурса для стартапов с общим призовым фондом более 5 млн тенге. По словам организаторов, это отличная возможность для молодых ученых и студентов технических вузов познакомиться с миром инноваций, перспективными стартапами, прослушать мастер-классы ведущих экспертов и принять участие в технологических конкурсах. Примечательно, что в рамках фестиваля состоится хакатон TechGardenCup, который предоставляет инноваторам площадку для сотрудничества с лидерами рынка. Участники смогут поработать над решением реальных задач ведущих компаний: TENGRIBANK, BAS, «1С Казахстан», DAMULogistics, НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», ESRI , EltexAlatau, TheSteppe. Победители получат контракты на реализацию, денежные и другие призы от партнеров мероприятия.

Конкурс StartupDay направлен на поиск и оказание поддержки перспективным инновационным стартапам. Лучшие идеи получат денежные призы: 1-е место – 2 000 000 тенге, 2-е место – 1 000 000 тенге, 3-е место – 500 000 тенге, Специальный приз TGFair – 500 000 тенге. Всем победителям конкурсов будет предоставлена возможность пройти акселерацию AlmatyTechGarden: обучение у сильнейших менторов, мощный нетворкинг, профильная экспертиза, поддержка в продвижении проектов и оснащенная рабочая зона.