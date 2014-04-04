Общество
Как поправили Киплинга

Президент нашей страны Нурсултан­ Назарбаев первым оспорил этот тезис. Его выступление весной 1994 года в Московском государственном университете им. М. Ломоносова, где им была озвучена идея создания Евразийского экономического сою­за, произвело сенсацию.

Несколько лет назад мне довелось беседовать с известнейшим российским историком и политиком Роем Медведевым, который с большим интересом и уважением занимался изучением «феномена Казахстана», бывал и в Алматы, и в Астане, встречался с Президентом, написал о нашей стране несколько книг. 

Одна из них так и называется «Нурсултан­ Назарбаев. Казахстанский прорыв и Евразийский проект». В ней Рой Александрович с разных точек зрения самым подробным образом рассматривает «остров стабильности и прогресса в Центральной Азии», как он называет Казахстан. 

В разговоре во время той алматинской встречи, когда я писала интервью с Роем Медведевым для нашей газеты, он вспомнил и о лекции Президента в московском университете, где была выдвинута идея Евразийского союза. 

– Выступление Нурсултана Назарбаева в МГУ вызвало весьма оживленное по тем временам обсуждение в российской и международной печати, – говорил Рой Александрович. – При этом многие ученые и общественные деятели активно поддержали его предложение. Но ведущие политики стран СНГ или просто их проигнорировали, или отнеслись к ним явно прохладно. 

Прежде всего, как рассказывал Рой Медведев, многих испугало само слово «союз», так как в нем увидели возможность возрождения прежней империи.

На что Нурсултан Назарбаев тогда же ответил, что не нужно бояться этого слова, ведь существует же, к примеру, Европейский союз, да и глупо опасаться возрождения империи, так как евразийская интеграция предопределяет соблюдение и уважение суверенитета и независимости всех государств и их подлинное равноправие.

С того знакового президентского выступления прошло уже 20 лет, и время показало правильность выбранного пути, хотя был он далеко не простым. Но, несмотря на все сложности, уже через шесть лет, осенью 2000 года, главы Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана подписали в Астане Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).

Как известно, оно было создано для эффективного продвижения процесса формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также координации подходов государств ЕврАзЭС к интеграции в мировую экономику. Статус наблюдателя при ЕврАзЭС имеют Армения, Молдова и Украина.

ЕврАзЭС – открытая организация, ее членом может стать любое государство, которое разделяет общие обозначенные цели и принципы сообщества и готово к их реализации. 

Но, к сожалению, современный мир нестабилен. Происходящие в нем процессы, безусловно, оказывают влияние и на состояние межгосударственных объединений.

И тем не менее, как говорил наш ­Президент, имея в виду республики бывшего союза, «мы просто обречены доверять друг другу». 

И не только доверять, но и сотрудничать, ведь, как совершенно справедливо «отредактировал» Киплинга Олжас Сулейменов, «Нет Востока, и Запада нет, / Есть восход и закат, / Есть большое слово – ЗЕМЛЯ!» А поэты, как известно, провидцы.

Елена Брусиловская

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