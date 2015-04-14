Свежий выпуск Как посеешь, так и пожнешь Валерий ВЕДЕНКО, Костанайская область

В качестве уплаты Куц готов получить половину прибавки урожая, которую даст такой сев. Стоит представить себе силу уверенности Василия Ана­тольевича в действенности такой агротехники, если он не видит в ней риска своим затратам. И это там, где зона рискованного земледелия – согласно известному определению! Но Куц практически всю предшествующую жизнь проработал здесь, в том числе директором зерносеющего совхоза, так что хорошо знает, что обещает.

– Самыми оптимальными среднегодовыми сроками сева у нас считаются 22–27 мая, с чем я полностью согласен, – говорит он. – Прибавка урожайности при этих сроках посева может составлять от 4 до 8 центнеров с гектара. Качество зерна при этом проблем не вызывает.

Многие аграрии в регионе такого же мнения. Но, как показывают анализ существующей ситуации и соответствующие расчеты, чтобы сегодня хозяйствам обеспечить чисто технически оптимальные сроки сева, им необходимо дополнительно прикупить посевной техники на весьма приличную сумму. Да и механизаторов трудно найти.

Гораздо реальнее, по мнению Василия Куца, создать сеть машинно-тракторных станций для найма фермерами дополнительных посевных машин. Мысль далеко не новая и неоднократно обсуждавшаяся в регионе, вызывавшая положительные отзывы, однако оставшаяся не воплощенной. В любом случае ее реализация требует времени, а посевная уже на носу. Реальную возможность помочь крестьянам предлагает только «Агротехмаш».

Откуда вообще взялась тема нехватки сельхозтехники в регионе, если еще недавно аграрии рапортовали чуть ли не о ее избытке перед севом и жатвой? Похоже, зарапортовались. Ка­таклизмы погоды осенью 2014 года обнажили существенный пробел в оснащенности многих фермеров. Некоторые оказались даже беспомощными, констатирует Куц. Так, для ускорения сроков уборки, считает он, существует три способа. Это десикация посевов, то есть их опрыскивание препаратами, искусственно ускоряющими созревание. Второй способ – сушка намолачиваемого мокрого и сырого, недозревшего зерна. Третий – раздельная уборка, когда колосья сначала скашивают, механически прекращая их рост, дают им подсохнуть в валках, а затем вымолачивают.

Первый способ имеет ограничение применения из-за его высокой стоимости. Второй – существующие сушильные мощности, как показала практика, не обеспечивают потребности крестьян в дождливую осень. Раздельную уборку с оптимальным технологическим разрывом между косовицей и обмолотом называли минувшей осенью наи­более приемлемым вариантом многие специалисты. И тут опять же есть что конкретное заявить представителям «Агротехмаша», поскольку завод располагает различной уборочной техникой, в том числе жатки даже сам производит.

Особую остроту вопросу обеспеченности АПК области сельхозтехникой придает то обстоятельство, что, как подчеркнул в своем докладе на недавно прошедшем региональном агрофоруме заместитель акима области Базыл Жакупов, за последние три года только в развитие растениеводства было вложено 34,2 млрд. тенге бюджетных средств, из которых 13,4 млрд. составляют кредиты под гарантию СПК, и еще 20,8 млрд. – субсидии. В итоге же произошло снижение позиций по объемам производства валовой продукции земледелия.

– Если в 2010 году в респуб­лике мы занимали 3-е место (97,1 млрд. тенге) после Алматинской (104 млрд.) и СКО (102 млрд. тенге), то в 2014 году опустились на 5-е (160 млрд. тенге) после Алматинской (201,8 млрд. тенге), Северо-Казахстанской (198,4 млрд.), Южно-Казахстанской (181,1 млрд.) и Акмолинской (165,2 млрд.) областей, – отметил Б. Жакупов в своем докладе, который красноречиво назывался «Об определении состояния и неотложных задачах материально-технического и технологического развития АПК Костанайской области на современном этапе».

Из пяти последних лет удачным для аграриев региона был лишь 2011 год. Наиболее сложным во всех отношениях выдался сельскохозяйственный сезон прошлого года. Несмотря на все усилия и дополнительные меры по спасению выращенного урожая, в северных районах неубранными осталось 32,6 тыс. га зерновых и 39 тыс. га масличных культур. Недобрали семян 114 тыс. тонн. Более 40% поступившего на хлебоприемные предприятия товарного зерна (861,5 тыс. тонн) оказалось низкого качества и не соответствовало экспортным кондициям, что повлекло снижение цен при его реализации и, как следствие, привело к существенному ухудшению финансового состояния большинства сельхозформирований. На сегодня общая кредиторская задолженность сельхозпредприятий перед банками второго уровня и финансовыми институтами АО «НУХ «КазАгро» составляет 77 млрд. тенге, в том числе просроченная – 14 млрд. тенге. За последние два года сумма просроченных платежей возросла более чем втрое…

Безусловно, климат меняется, и не всегда в удобную для земледельцев сторону. Но вряд ли кто возьмется утверждать, что такое не происходит в соседних областях. Как заметил по этому поводу Жакупов, «ни для кого не секрет, что на результаты года, кроме погодных условий, в немалой степени оказал влияние и человеческий фактор: надо признать, что не везде придерживаются научных рекомендаций по агротехнике».

В частности, лучшим сроком сева пшеницы для области является период с 18 по 28 мая. В него уложились сельхозпредприя­тия с достаточно высокой технической оснащенностью – ТОО «Алтынсарино», «АГФ «Диевское», «Гранд», «им. К. Маркса», «Владимирское», «Каркын». Надо сказать, эти названия давно на слуху и стали уже синонимом финансово-хозяйственной устойчивости. В то же время проведенный службами обл­акимата анализ за последние три года показал общее снижение темпов посевных работ. Если в 2012 году за 18–28 мая было посеяно 3,0 млн. га, то в 2013-м – 2,8 млн., а в 2014-м – 2,5 млн. Суточная выработка с 277 тыс. га снизилась до 224 тыс. Из районов докладывают, что во многих хозяйствах из-за нехватки механизаторских кадров не обеспечена двухсменная работа, не на должном уровне налажено ремонтное и сервисное обслуживание техники, из-за частых поломок допускаются длительные простои и неоправданные потери рабочего времени. Можно сколько угодно сетовать на погоду и другие серьезные причины, но фактом остается то, что подготовка посевных агрегатов, их техническая надежность не гарантируют бесперебойную работу. А без этого высокого урожая не получишь.

Что и произошло в ТОО «Кунай Агро», «Агро Жер», «Орлан-2004», «Ершовское-2», «Золотой Колос», «Нива Узунколь», «Сокол Агро», где часть зерновых культур в прошлом году была посеяна в первой декаде июня. По области это составило около 1 млн. га. Именно на этих площадях из-за недостатка поч­венной влаги были получены изреженные и рваные всходы, а во второй половине июля, после выпавших обильных дождей, на них же пошли «довсходы», образовался массовый подгон и сформировался многоярусный хлеб, то есть был запущен механизм длительного созревания таких посевов.

Другой проблемой стало отсутствие должного внимания к диверсификации структуры посевных площадей и вопросам семеноводства, подбору культур и соблюдению сортового состава пшеницы по скороспелости. За последние 3 года соотношение используемых сортов пшеницы выглядит так: раннеспелые сорта занимают 38% засеваемых площадей, среднеспелые – 30%, позднеспелые – 32%. Тогда как, согласно рекомендациям научных учреждений, должны соблюдаться следующие пропорции: 30% – раннеспелые, 50% – среднеспелые и только 20% – позднеспелые сорта, что напрямую связано со сроками уборки и рисками попадания под осенние дожди.

В то же время снижаются объемы внесения минеральных удобрений. Если в 2013-м было внесено 24 тыс. тонн, в 2014-м – 21,5 тыс. тонн, то в текущем году подано заявок на приобретение только 17 тыс. тонн. Недооценка минеральной подкормки, по мнению специа­листов, также сыграла свою роль в том, что за последние 5 лет в сравнении с предыдущим пятилетием (2005–2009) средняя урожайность зерновых культур по области снизилась на 2,4 ц/;га.

И все основную причину неудач руководители отрасли усматривают в том, что темпы технического перевооружения сельхозформирований за последние годы заметно сократились. Если за 2011–2012 годы было приобретено 2,3 тыс. единицы техники на сумму 26 млрд. тенге, то за два последующих года – 1,5 тыс. единиц на 17 млрд. тенге. Нынче приобретено 62 единицы техники на общую сумму около 1,0 млрд. тенге, что выше соответствующего периода прошлого года, но в 1,5 раза меньше, чем в 2012 году. Хотя, как показала на днях впервые проведенная в Костанае широкомасштабная сельскохозяйственная выставка «Агронаука-2015» с участием более 60 предприятий из пяти областей Казахстана и приграничных регионов Российской Федерации, выбор хуже не стал, а цены, особенно в соседней России, еще и снизились.

Учитывая непростое финансовое положение хозяйств и возникшие трудности по привлечению заемных средств на проведение основных сельскохозяйственных кампаний, в области создали добровольное объе­динение производителей зерна ТОО «ОПЗ Костанай – Экспорт», через которое уже с нынешнего года будет осуществляться кредитование сельхозформирований на проведение весенне-полевых и уборочных работ из расчета 12 тыс. тенге на 1 га посевной площади. Под это кредитование на льготных условиях выделено более 1 млрд. тенге. Пока в объединение вошли только 34 участника, но их список остается открытым.

Весьма оптимистичный посыл сделал в своем докладе Базыл Жакупов: «Мы должны повсеместно добиться внедрения инновационных влагосберегающих технологий, а также применительно к конкретным агроклиматическим особенностям регионов, соблюдая и постоянно совершенствуя научно обоснованные агроприемы и рекомендации, в ближайшие годы перейти от рискованного земледелия к стабильному».

В принципе, область давно уже избавилась от повальных недородов. Время другое, но и задачи ставятся другие – не просто самообеспечение продовольствием, а устойчивый аграрный бизнес.



