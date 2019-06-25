Как построить диалог

Вчера здесь открылась Летняя школа слушателей на тему «Меж­этническая культура в молодежной среде». Ее организовали Центр по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в Центрально-Азиатском регионе Академии государственного управления при Президенте РК, Секретариат АНК по городу Шымкенту и городской филиал РГКП «Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан».

Подобные школы проходят ежегодно. Традиционно в программу включают наиболее актуальные проблемы современности, касаю­щиеся молодежной политики, межконфессионального согласия, формирования образа молодого чиновника. На этот раз в течение недели слушатели будут обсуждать систему ценностей казахстанской молодежи, повышения активности молодых государственных служащих и представителей молодежного крыла этнокультурных объединений в жизни общества, обсуждать механизмы реализации задач по модернизации общественного сознания, укреплению единства и идентичности, обсуждать понятия национального кода и общественного сознания.

В программу Летней школы также включено обсуждение возможностей предпринимательства в укреплении межэтнического согласия, знакомство с сущностью и ролью медиации как альтернативного способа разрешения споров и сглаживания конфликтов, в частности, предусмотрено знакомство с американским опытом медиаторов, работающих в молодежной среде.

– Один из актуальных вопросов, который мы намерены обсудить, это экстремизм, – говорит заместитель Председателя АНК Шерзод Пулатов. – Для того чтобы обеспечить профилактику, нами приглашены лекторы, которые разъяснят, как разглядеть тех, кто занимается противоправными деяниями, и какие существуют методы противодействия проявлению подобных деструктивных организаций. Молодые чиновники, лидеры этнокультурных объе­динений должны знать приемы самосохранения, чтобы самим не попасть в такие ряды и предостеречь молодежь. Молодежь и религия – это тема, которая не сходит с повестки дня, и важно не замалчивать существующие проблемы, говорить о них. Всегда нужно помнить, что межконфессиональное согласие – основа единства народа Казахстана.

Перед слушателями Летней школы выступят эксперты, многие из которых достигли определенных успехов на том или ином поприще. Они расскажут о своем опыте, ­научив ставить цель и добиваться ее выполнения.

Особенность Летней школы в том, что она предполагает самые разные форматы работы: от лекций и семинаров до тренингов и интерактивных игр. Слушателям даже предложили сменить амплуа и на время представить себя многодетной матерью или человеком с особенными потребностями. Организаторы тренинга считают, что такое полное погружение в иную социальную среду позволит прорабатывать механизм эффективного взаимодействия с различными слоями и группами населения.

– Считаю, что чиновникам полезно выйти из кабинетов, снять пиджаки-галстуки и в ненавязчивой игровой атмосфере погрузиться в самые различные ситуации, – говорит лектор Абзал Абжаков. – Курс «Инклюзивное общество: механизм партисипативного взаимодействия» уникален. Он основывается на механизмах включения участников школы в инклюзивные процессы посредством проведения интерактивных игр методом «театр-форума». В игровой манере мы пытаемся донести до слушателей, что инклюзия только в узком смыс­ле касается социально уязвимых слоев населения. На самом деле это понятие гораздо шире и обоз­начает процесс вовлечения всех членов общества в государственные программы, в некие единые процессы жизнедеятельности.

Организаторы рассчитывают, что после подобных тренингов чиновники поменяют мышление и станут рассматривать любую возникающую проблему с точки зрения не только госслужащих, но и населения.

– В Летней школе я надеюсь получить новые знания, – говорит главный специалист управления соцблагосостояния Алматинского городского акимата Жазира ­Каипова. – Мне интересно все, что касается налаживания диалога с населением. Ежедневно мне приходится встречаться с людьми, решать самые неожиданные воп­росы. Для меня важен международный опыт, опыт казахстанских коллег.