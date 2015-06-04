Как построить жилье за месяц

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Асет КАЛЫМОВ, Талдыкорган
Палата предпринимателей Алматинской области заключила меморандум о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан Российской Федерации. Цель документа – реализация проекта по созданию домостроительного комбината в Талдыкоргане с участием совместного казахстанско-российского предприятия PolarSip Kazakhstan.
Как сообщили на презентации проекта представители российской бизнес-делегации, в соседней стране малоэтажное домостроение по канадской технологии ведется уже около 9 лет. За это время введено свыше 80 тыс. кв. метров жилья. В основе конструкции – специальные теплоизолированные sip-панели стандартных размеров, из которых можно изготовить сооружение любой формы. Успешное их применение продиктовано прежде всего тем, что климатические особенности Канады и России во многом схожи.
– На строительство одного коттеджа с использованием инновационной технологии требуется не больше месяца, – отметил генеральный директор компании «PolarSip-Казань» Сергей Арсентьев. – Здания из sip-панелей не требуют капитального фундамента, не нуждаются в применении тяжелой строи­тельной техники, прекрасно держат тепло зимой, сейсмоустойчивы и возводятся в любое время года.
Все элементы сборных панельных домов выпускают на заводе в Казани, где тщательно контролируется качество продукции. В числе основных преимуществ sip-панелей – прочность, экологичность, низкая цена. В состав панели входит пенополистирол – легкий, огнестойкий и энергосберегающий материал. При сдаче объекта «под ключ» стоимость 1 кв. метра составляет около 700 долларов. Благодаря хорошей теплоизоляции жильцы дома экономят до 40% затрат на отопление.
В Алматинской области компаньоны намерены возвести целый коттеджный городок. По словам управляющего проектом PolarSip Kazakhstan Кайрата Манликова, 80% строительно-монтажных работ будут производиться прямо в цехах нового завода в Талдыкоргане. Сейчас на производственной базе ТОО «Мәңгілік» оборудуют цеха, устанавливают станки по производству панелей, а также металлоцех по изготовлению свай. Ввод в эксплуатацию промышленного объекта намечен на середину июня.
Первоначальный объем производства – 200 домокомплектов. В перспективе, если дело пойдет успешно, проектную мощность предприятия планируется увеличить до 500 домокомплектов.
В ходе презентации аким области Амандык Баталов одобрил проект, подчеркнув, что инициатива бизнесменов поможет в решении проблем жилищного строительства. Вместе с тем необходимо, чтобы проектно-сметная документация соответствовала утвержденным в нашей стране нормам и правилам, учитывая, что регион Жетысу – особая сейсмичес­кая зона. Главное – обеспечить комфорт и безопасность будущих жильцов. Кроме того, территорию будущей застройки нужно оснастить соответствующей инженерной инфраструктурой.

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