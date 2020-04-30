Как повлияло изменение курса валют на инвестиционную доходность ЕНПФ

О том, как повлияло изменение курса валют на инвестиционную доходность пенсионных накоплений казахстанцев, рассказал председатель правления АО "Единый Накопительный Пенсионный Фонд" Жанат Курманов, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Сразу нужно сказать, что пенсионные активы инвестированы в финансовые инструменты в различных валютах. Примерно около 2/3 инвестиций в тенге и около 1/3 инвестиций в иностранной валюте, большая часть из них в долларах США. В марте произошло укрепление курса доллара США с 381 до 448 тенге. В результате сложилась положительная валютная переоценка активов, размещенных в иностранных валютах", - сказал Курманов на онлайн-брифинге Региональной службы коммуникаций города Алматы.
По его словам, это обеспечило прирост пенсионных активов за март на 542 млрд тенге. Он напомнил, что в первой половине апреля тенге укрепился по отношению к доллару США с 448 до 425 тенге. В результате сложилась отрицательная валютная переоценка пенсионных активов в размере 180 млрд тенге.
"То есть, в этот период наблюдалось снижение инвестиционного дохода. Однако во второй половине апреля чистый доход снова вырос, и сегодня по состоянию на 30 апреля курс доллара опять снизился до 424 тенге. Это снова влияет на переоценку инвестиций в иностранной валюте. Однако, если оценить в целом общие показатели по инвестиционной доходности и по доходам, то за 4 месяца с начала года, предварительно можно сказать, что инвестиционный доход на начало мая будет положительным и превысит 0,5 трлн тенге. Таким образом вкладчики не должны волноваться за колебание курса в марте и в апреле, поскольку пенсионные активы инвестируются на долгосрочный период, и как правило в международной практике оценивать инвестиционную доходность принято за период не менее одного года", - добавил спикер.