Как повлияло изменение курса валют на инвестиционную доходность ЕНПФ

Экономика
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Айдана Демесинова
Фото: massaget.kz
О том, как повлияло изменение курса валют на инвестиционную доходность пенсионных накоплений казахстанцев, рассказал председатель правления АО "Единый Накопительный Пенсионный Фонд" Жанат Курманов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Сразу нужно сказать, что пенсионные активы инвестированы в финансовые инструменты в различных валютах. Примерно около 2/3 инвестиций в тенге и около 1/3 инвестиций в иностранной валюте, большая часть из них в долларах США. В марте произошло укрепление курса доллара США с 381 до 448 тенге. В результате сложилась положительная валютная переоценка активов, размещенных в иностранных валютах", - сказал Курманов на онлайн-брифинге Региональной службы коммуникаций города Алматы.

По его словам, это обеспечило прирост пенсионных активов за март на 542 млрд тенге. Он напомнил, что в первой половине апреля тенге укрепился по отношению к доллару США с 448 до 425 тенге. В результате сложилась отрицательная валютная переоценка пенсионных активов в размере 180 млрд тенге. 

"То есть, в этот период наблюдалось снижение инвестиционного дохода. Однако во второй половине апреля чистый доход снова вырос, и сегодня по состоянию на 30 апреля курс доллара опять снизился до 424 тенге. Это снова влияет на переоценку инвестиций в иностранной валюте. Однако, если оценить в целом общие показатели по инвестиционной доходности и по доходам, то за 4 месяца с начала года, предварительно можно сказать, что инвестиционный доход на начало мая будет положительным и превысит 0,5 трлн тенге. Таким образом вкладчики не должны волноваться за колебание курса в марте и в апреле, поскольку пенсионные активы инвестируются на долгосрочный период, и как правило в международной практике оценивать инвестиционную доходность принято за период не менее одного года", - добавил спикер.

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