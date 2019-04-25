Как появился бренд Ansagan Mustafa и что мешает его развитию, рассказала автор идеи

Общество
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Айдана Демесинова
Фото с сайта yvision.kz
Причиной появления бренда Ansagan Mustafa стал патриотизм. Об этом рассказала сама художница Ансаган Мустафа на экспертной площадке "Маңызды" в Службе центральных коммуникаций, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"В год, когда отмечали 550-летие Казахского ханства, ко мне пришла идея нарисовать надпись "Қазақ хандығына 550 жыл" на футболке. Сделала эскиз и опубликовала на своей странице в Instagram. Хотела узнать мнение соотечественников по этому поводу. Подумала, что если этот рисунок соберет больше 500 лайков, то до лета сделаю 55 видов. Буквально за полчаса рисунок собрал более тысячи лайков. Удивилась", - рассказала производитель национальной одежды.

После публикации первого эскиза, по словам художницы, начали поступать советы и разные идеи. "Некоторые даже бизнес-план построили за меня", - смеется Ансаган Мустафа.

"До лета оставалось полгода. Я приступила к работе. Начала рисовать 55 видов рисунков. Ближе к лету выставляла работы на своей страничке. С различных сайтов начали поступать предложения. На их сайтах я тоже публиковала свои эскизы. Люди начали самостоятельно скачивать и с этими рисунками выпускали блокноты, ручки, футболки. Публиковали в соцсетях. Многие подумали, что я открыла производство, и начали поступать заказы. И тогда я купила аппарат и начала свое дело", - поделилась Мустафа.

На сегодняшний день Ансаган Мустафа выпустила около 40 тысяч футболок. Как она отмечает, спрос есть, однако появились факторы, которые мешают развитию бизнеса.

"На наше производство негативно повлияли подделки. Мы даже не задумывались об этом раньше. Люди начали писать, что качество ухудшилось. Мы стали проверять, оказалось, рисунок наш, а материал некачественный. На базаре тоже своими глазами видела подделки нашей продукции. Если в начале мы наладили контакты с 60 магазинами, то после появления подделок их количество сократилось до 17. Это сильно ударило по нашему бизнесу", - рассказала Ансаган Мустафа.

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