Как правильно встречать год Желтой Собаки?

Фото из открытых источников
Новый год – самый любимый и долгожданный праздник многих, поэтому чуть ли не каждая хозяйка задумывается о том, как правильно его встречать. Корреспонденты Kazpravda.kz
выяснили, какие блюда приготовить на праздник, как правильно оформить новогодний стол и что надевать на торжество, чтобы символ грядущего года – дружелюбная собака одарила нас счастьем, удачей или даже богатством в Новом 2018 году.
Давайте знакомиться, я – Желтая Собака
Чтобы поближе познакомиться с символом грядущего года, мы прочли не один восточный гороскоп и составили небольшой портрет ожидающей нас в 2018 году собаки. Для начала необходимо отметить, что пород у собак много и обязательно стоит учитывать этот момент, чтобы правильно подготовиться к празднику. В этом году на смену Огненному Петуху придет Желтая Земляная Собака, также еще есть Металлическая Собака, Водяная, Деревянная и Огненная.
Тотемное животное Желтая Собака, принадлежащее к стихии "Земля", символизирует северо-западное направление и управляет отрезком времени, носящим название "Одиннадцатая стража". Этот период суток длится с 19.00 до 21.00, представляя собой этап заслуженного вечернего отдыха, тихих домашних посиделок, неторопливых размышлений о будущем. В древних астрологических манускриптах Желтая Земляная Собака изображается мирно лежащей на траве и задумчиво смотрящей на заходящее солнце. Это животное отвечает за будущее, за новые цели. Собака – деятельное существо, и ее благосклонность получат лишь те, кто привык трудиться, кто с надеждой смотрит в завтрашний день и готов ради своего спокойного завтра приложить максимум сил и энергии. Это милое животное является символом верности и преданности. Если в вашем доме появилось это животное, то ждите процветания.
Что готовить на новый год?
Мы уже поняли, что собака достаточно спокойное, преданное животное. Теперь разберемся как встречать Желтую Собаку, хлебом и солью или шикарными блюдами? В целом четвероногая покровительница не привередлива к еде. Главное условие застолья – сытно и вкусно. Но необходимо учесть, что хозяйка грядущего 2018 года – собака, которая в своем рационе предпочитает мясо, причем в любых его проявлениях, будь то свинина, говядина, баранина, крольчатина или же конина. Кроме этого, на новогоднем столе 2018, будут в почете любые нарезки из колбасы или ветчины, а также различные мясные закуски и салаты. Также на столе должны присутствовать фигурки либо игрушки в форме собаки. Ну а если в вашем доме живет четвероногий друг, то не обижайте его в угощениях.
Рецепты новогодних блюд:
Мясной рулет с орехами и белым вином
Ингредиенты: свиная вырезка – 2 кг; ветчина – 300 гр; яйца – 2 шт; груша – 2 шт.; соленый огурец – 1 шт.; ядра грецких орехов – 1 стакан; белое вино, соль, специи, растительное масло.
Необходимо тщательно промыть мясо свинины, обсушить полотенцем. Замариновать в течение 2 часов в сухом белом вине с солью и перцем. Снова обсушить. После этого острым ножом разрезать мясо в форме "книжки". Очистить ядра грецких орехов, прокалить на сковороде 10 минут. Половину перемолоть в кофемолке до состояния мелкой крошки. Затем смешать молотые орехи с яйцом так, чтобы получилась однородная масса. Добавить целые орехи, ломтики груш и огурца и снова перемешать. На мясо выложите слой тонких ломтиков ветчины, ореховую начинку, предварительно немного ее посолив и поперчив. Сверните мясо рулетом и зафиксируйте кулинарной нитью. Поверх смажьте рулеты подсолнечным маслом, оставьте в полиэтиленовом пакете на 10-15 минут. Затем выпекайте мясо в духовке в течение часа при температуре 180 градусов. Чтобы рулет получился более сочным, поливайте мясо выделяющимся соком.
Случается и так, что в числе гостей могут оказаться люди, которые по тем или иным причинам не едят мясо. Для них хорошим новогодним блюдом станет вегетарианская овощная лазанья
.
Ингредиенты: тесто слоеное – 1 упаковка (можно использовать тонкий лаваш); морковь – 1 шт; болгарский перец – 2 шт; оливки (можно маслины) – половина баночки; вода – 150 мл; томатная паста – 2 ст. л.; соус "Бешамель" – 200 мл; соль – 1 ч. л.; сахар – 2 ч. л.
Для начала следует обжарить специи в масле на среднем огне. Добавить в них порезанную мелко морковь и пошинкованный перец. Через несколько минут добавьте в смесь томатную пасту и тушите, пока все ингредиенты не будут легко протыкаться вилкой. При завершении тушения смесь следует посыпать молотым перцем, добавить прованские травы и оставить под крышкой настаиваться. В это время приготовьте тесто/лаваш. Форму для запекания обильно натрите маслом и распределите по поверхности соус, сверху поместите лист теста и уже на него выкладывайте примерно треть потушенных овощей. Сверху снова полейте соусом и посыпьте сыром. Повторяйте так каждый слой, пока не закончится начинка. Последний слой украсьте оливками и присыпьте сыром. Выпекать 45 минут при температуре 180 градусов.
Как сервировать новогодний стол?
Земляная Собака любит желтый цвет, потому в оформлении новогоднего стола обязательно должны присутствовать его оттенки. Самый выигрышный вариант – золото. Конечно, не нужно искать сервиз из драгоценного метала. Можно просто постелить на стол белую скатерть с золотой каемочкой, так как эти два цвета неплохо сочетаются. На стол можно посуду и подсвечники в таком же стиле.
Какой наряд выбрать на празднование 2018 года?
Когда стол уже оформлен, нужно приводить себя в порядок и подобрать наряд для праздника. Для начала следует определиться с цветовой гаммой, которая должна быть строго выдержана. Лучше всего выбрать наряд одного или двух основных цветов. Допустимо и смешение оттенков, главное – чтобы наряд не был пестрым и безвкусным.
Традиционными цветами 2018 года являются: желтый; песочный; оливковый; золотистый; коричневый; кофейный; охра; хаки. Белый, кремовый, шампань и молочный – эти цвета являются для собаки нейтральными. Необходимо обратить внимание, что ни в коем случае ваш новогодний наряд не должен быть вульгарным. Никаких глубоких декольте, высоких разрезов и полупрозрачных "откровенных" тканей Собака не терпит, так как одним из ее основных качеств являются сдержанность и целомудрие. В тоже время вы можете выбрать "пикантный" наряд с изюминкой, но никак не намекающий на интим.
Какие украшения подобрать к новогоднему наряду?
Украшения к наряду также следует выбирать скромные. Никаких безделушек с бриллиантами – откровенной вычурности Собака не приемлет. Необходимо подобрать изящные ювелирные изделия, подходящие к стилю наряда. В то же время, если у вас есть помпезные фамильные украшения, то их необходимо надеть в новогоднюю ночь.
Если вы будете придерживаться этих правил, вполне возможно, у вас получится отличный праздник, а 2018 год будет удачливым. Но не стоит доводить все до фанатизма и расстраиваться, если вы не найдете, к примеру, скатерть с золотой каемочкой, это совсем не значит, что вас ждет несчастье. Главное, в торжество находиться с близкими людьми и стараться быть дружелюбнее весь следующий год. И помните, все в ваших руках, а не в лапах Земляной Собаки.