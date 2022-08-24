Свежий выпуск Как правильно выбрать наставника 24 августа 2022 г. 0:00 Сергей Советкин, психолог Меня постоянно спрашивают: почему люди все чаще стали обращаться за советами к специалистам из «Инстаграма», менторам, коучам, а не к учебникам, например. Для ответа на этот вопрос нужно понять, где сейчас люди берут информацию и как проверяют ее достоверность. Все на первый взгляд просто: они берут информацию там, где проводят больше всего времени. Если человек ежедневно тратит по 2–3 часа жизни на социальные сети, есть большая вероятность того, что для поиска новой информации он воспользуется именно этим ресурсом. Это создает новый уровень восприятия информации, когда человек впитывает в себя данные все время, а при необходимости «отвлекается» от просмотра развлекательного контента на поиск тематической, нужной информации. В среднем, по статистике, современный человек проводит в Интернете семь часов в день. Таким образом, человек из Интернета становится для зрителя «родным». Просматривая ролики в «Ютубе», он обедает и ужинает, проводит время после работы и даже засыпает, получая порцию новой информации от любимого автора. Человек сам создает вокруг себя определенное информационное поле, формирующееся из подписок на авторов и их каналы. И когда нужно получить информацию в новой области знаний, в которой он не разбирается, именно в пределах этого информационного поля осуществляется поиск. Человек идет по проторенному пути в расчете получить максимально полезную информацию в короткие сроки и с минимальным количеством усилий. Социальные сети готовы выдать запрашиваемое на блюдечке с голубой каемочкой, ведь клиент в своих поисковых запросах рассказывает о своих болях. И после пары запросов в поиске умные алгоритмы социальных сетей сами начинают предлагать тематический контент и подходящую рекламу. Второй по популярности вопрос: как отличить реального коуча от инфоцыгана. С учетом того, что все параметры можно накрутить – количество подписчиков, лайки, время просмотра видео, единственным достоверным критерием при выборе автора является его репутация и компетентность в заявленной области. Здесь важно быть внимательным. Популярный блогер – это человек, который умеет делать качественный контент для социальных сетей и раскручивать его. Если блогер из развлекательных видео открывает курс не по своей тематике, то, возможно, качество курса окажется ниже ваших ожиданий. Можно дать простой совет: вся информация уже есть в Интернете. Ищите конкретные вопросы. Учитесь правильно формулировать запросы: вместо «как открыть бизнес с нуля» спросите поисковик, «как открыть ИП в Алматы». Конкретные вопросы – ваш лучший друг в поиске нужной информации. И еще совет – двигайтесь постепенно. А выводы такие: • Люди живут в своем информационном поле. • Пользуются поиском там, где больше всего проводят времени. • Модель потребления сменилась: сейчас люди все время потребляют информацию и по мере необходимости переключаются на то, что им нужно. • При поиске информации лучше не ориентироваться на лайки-комменты подписчиков, так как эти факторы легко «накрутить». • Лучше опираться на экспертность человека и перед покупкой информации изучить, чем он занимается и какая у него в этой области компетентность. • Точный запрос – ваш лучший друг. Чем точнее запрос, тем больше информации можно найти в свободном доступе. • Двигайтесь постепенно – и все получится.