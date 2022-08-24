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Как правильно выбрать наставника
Сергей Советкин, психолог

Меня постоянно спрашивают: почему люди все чаще стали обращаться за советами к специалистам из «Инстаграма», менторам, коучам, а не к учебникам, например.

Для ответа на этот вопрос нужно понять, где сейчас люди берут информацию и как проверяют ее достоверность. Все на первый взгляд просто: они берут информацию там, где проводят больше всего времени.

Если человек ежедневно тратит по 2–3 часа жизни на социальные сети, есть большая вероят­ность того, что для поиска новой информации он воспользуется именно этим ресурсом. Это создает новый уровень восприятия информации, когда человек впитывает в себя данные все время, а при необходимости «отвлекается» от просмотра развлекательного контента на поиск тематической, нужной информации.

В среднем, по статистике, совре­менный человек проводит в Интернете семь часов в день. Таким образом, человек из Интернета становится для зрителя «родным». Просматривая ролики в «Ютубе», он обедает и ужинает, проводит время после работы и даже засыпает, получая порцию новой информации от любимого автора.

Человек сам создает вокруг себя определенное информационное поле, формирующееся из подписок на авторов и их каналы. И когда нужно получить информацию в новой области знаний, в которой он не разбирается, именно в пределах этого информационного поля осуществляется поиск. Человек идет по проторенному пути в расчете получить максимально полезную информацию в короткие сроки и с минимальным количеством усилий. Социальные сети готовы выдать запрашиваемое на блюдечке с голубой каемочкой, ведь клиент в своих поисковых запросах рассказывает о своих болях. И после пары запросов в поиске умные алгоритмы социальных сетей сами начинают предлагать тематический контент и подходящую рекламу.

Второй по популярности воп­рос: как отличить реального коуча от инфоцыгана.

С учетом того, что все парамет­ры можно накрутить – коли­чест­во подписчиков, лайки, время просмотра видео, единственным достоверным критерием при выборе автора является его репутация и компетентность в заяв­ленной области. Здесь важно быть внимательным. Популярный блогер – это человек, который умеет делать качественный контент для социальных сетей и раскручивать его. Если блогер из развлекательных видео открывает курс не по своей тематике, то, возможно, качество курса окажется ниже ваших ожиданий.

Можно дать простой совет: вся информация уже есть в Интернете. Ищите конкретные вопросы. Учитесь правильно формулировать запросы: вместо «как открыть бизнес с нуля» спросите поисковик, «как открыть ИП в Алматы». Конкретные вопросы – ваш лучший друг в поиске нужной информации. И еще совет – двигайтесь постепенно.

А выводы такие:

• Люди живут в своем информационном поле.

• Пользуются поиском там, где больше всего проводят времени.

• Модель потребления сменилась: сейчас люди все время потребляют информацию и по мере необходимости переключаются на то, что им нужно.

• При поиске информации лучше не ориентироваться на лайки-комменты подписчиков, так как эти факторы легко «накрутить».

• Лучше опираться на эксперт­ность человека и перед покупкой информации изучить, чем он занимается и какая у него в этой области компетентность.

• Точный запрос – ваш лучший друг. Чем точнее запрос, тем больше информации можно найти в свободном доступе.

• Двигайтесь постепенно – и все получится.

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