Как Правительство решает проблемы бизнеса, рассказал Жумангарин

Правительство, Экономика
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2 марта заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин провел встречу с жителями и предпринимателями города Шымкента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Это вторая встреча с шымкентцами за последние полгода. На первой бизнес-сообщество подняло немало существенных вопросов, препятствующих полноценному развитию их бизнеса. И в этот раз Серик Жумангарин, помимо информирования о мерах Правительства по поддержке граждан и предпринимателей Казахстана, рассказал о ходе реализации работы по озвученным на первой встрече вопросам.

В числе решенных – наиболее часто поднимаемый в регионах вопрос о таможенных послаблениях на экспорт шерсти и шкур.

«Этот вопрос неоднократно поднимался в разных регионах, в Восточно-Казахстанской области, в Астане, когда я встречался с овцеводами. Недавно по нему было принято решение: 22 февраля на заседании межведомственной комиссии одобрили вопрос по продлению нулевой ставки ЭТП на шерсть. После получения положительного заключения Республиканской бюджетной комиссии Министерство торговли и интеграции проведет все необходимые процедуры по внесению изменений в перечень товаров, в отношении которых применяются вывозные таможенные пошлины», – сказал Серик Жумангарин.

В работе находится еще один из значимых вопросов – наличие сертификатов происхождения товаров СТ-KZ на товары легкой промышленности, закупленные государственными органами и компаниями Фонда «Самрук-Казына» в части доли местного содержания. Этим вопросом занимается Комитет технического регулирования и метрологии МТИ. Комитет уже провел анализ закупок фонда, выявил потенциальные несоответствия и прорабатывает с фондом меры по их устранению. 

Предприниматели южных регионов в ноябре прошлого года просили ускорить процесс аккредитации и получения еврокода сельскохозяйственными предприятиями для экспорта продукции в страны Европы. Серик Жумангарин пояснил, что Министерство сельского хозяйства очень плотно занимается этим вопросом. Недавно в рамках визита в Брюссель министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев и заместитель генерального директора АО «Казтрейд» Центр развития торговой политики» Асель Егембердиева встретились с европейскими комиссарами. В результате переговоров была достигнута договоренность, что 15 марта 2023 года официально обновят список по рыбе. Уже есть коммерческие договоренности на закуп казахстанской рыбной продукции с Францией и Швейцарией. В настоящее время завершается проведение аудита производителей рыбы, что позволит начать работу по включению в реестры импортеров производителей меда, молочной и мясной продукции. 

В ходе второй встречи жители и предприниматели города подняли вопросы перевозки зерна, субсидирования развития племенного животноводства, возможности субсидирования транспортных расходов производителей южных регионов для доставки товаров в западный или восточный регионы Казахстана, конкурентоспособности казахстанского текстиля внутри страны и другие.

В частности, глава ТОО «Отан-Агро» Берик Орынтаев поднял вопрос о субсидировании теплиц. 

«Сегодня основная доля промышленных теплиц республики сосредоточена в Шымкенте. Оплата коммунальных услуг в период межсезонья усугубляет положение тепличных хозяйств. Возможно ли просубсидировать 50% платежей тепличных хозяйств за коммунальные услуги?» – спросил он.

Серик Жумангарин рассказал о работе Правительства по мерам поддержки тепличных хозяйств. 

«В феврале я был в Сарыагашском и Мактааральском районах Туркестанской области. Зимой из-за аномальных холодов, снегопада и нехватки угля там пострадали теплицы. В регионе проживают более 2 млн человек, и задача государства – создавать как можно больше условий для развития производств, новые рабочие места. Принято решение о выделении субсидий на поддержку тепличных хозяйств. Сейчас разрабатывается национальный стандарт для теплиц, после утверждения которого будут вноситься изменения в законодательство для возможности выделения субсидий тепличным хозяйствам. Кроме того, недавно с руководством Шубаркульского угольного разреза достигли договоренности по возможности продажи угля тепличникам напрямую, через биржу, с помощью дилеров. Так что и этот вопрос, думаю, будет решен в скором времени», – пояснил вице-премьер. 

После встречи с бизнес-сообществом Серик Жумангарин провел личный прием граждан и брифинг для СМИ. 

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