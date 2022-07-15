Как представители "поколения независимости" понимают концепцию Нового Казахстана

Так видит молодежь

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу отметил: «Новый Казахстан – это образ будущего нашей суверенной страны». Страна – это ее граждане, а будущее страны – это ее молодежь. «Казправда» поинтересовалась у представителей «поколения независимости», как они понимают концепцию Нового Казахстана, каким его видят и чего ожидают. Мнения разные, как и люди, проживающие в нашей стране, и у каждого из них свой голос.

Ответственность за страну

Адиль Сейфуллин, политолог

Каким я вижу Новый Казахстан? Основная идеологема последнего года для большинства наших граж­дан окутана ореолом таинственности и сложного усвоения. Однако, если вникнуть в суть, можно легко разобраться.

Лично для меня Новый Казахстан – это в первую очередь смена общественных ценностей. Если раньше было круто иметь связи для трудоустройства, то теперь существует запрос на профессионализм. Или, например, раньше были, так скажем, «неприкосновенные» лица, то теперь начинает восстанавливаться социальная справедливость.

Сегодня многие страны в мире столк­нулись с неопределенностью. В этих непростых условиях мы, как страна и народ, бросаем серьезный вызов, ставим большие цели на пути к становлению совершенно новой политической и институциональной жизни.

Менять ситуацию сложно, но еще сложнее меняться самим. А Новый Казахстан именно про это. Да, у нас пока слабая культура самоуправления, люди не привыкли брать ответственность на себя и чаще в бедах и неудачах обвиняют власть. Однако это лишний раз подчеркивает: не только госаппарат, но и все граждане должны стать другими, посмотреть по-новому на построение страны. Перезапуск всей «кровеносной системы» Казахстана – это и есть цель провозглашенного Главой государства курса. Как говорится, неучастие в жизни страны не освобождает от последствий решений. Развитие государства – наше общее дело, и то, как мы к нему подойдем – с рвением или без особого энтузиазма – во многом определит путь, по которому пойдет Новый Казахстан.

В то же время меня не сильно воодушевляет, когда люди из «старого» Казахстана так же хором голосуют за борьбу с самими собой. Вообще все, что делается демонстративно единоглас­но, не очень хорошо воспринимается и ничего общего с демократией не имеет. Поэтому я надеюсь, что путь к построению Нового Казахстана мы начнем правильно, что Глава государства будет верно услышан и понят, что в СМИ, в Парламенте, в университетах и даже школах люди начнут отстаивать свою точку зрения, спорить... Но чтобы это произошло, сперва должны сформироваться принципы, чувство ответственности за свою страну – в этом и заключается трансформация сознания.

Прозрачность и честная работа

Татьяна Син, специалист по аналитике больших данных

Основа процветания – прозрачность и честная работа как государства, так и каждого гражданина на благо страны. Остановлюсь на нескольких комплексных пунктах, интересующих всех казахстанцев, и сферах, с которыми соприкасаюсь сама.

В части образования и науки, считаю, нужно не увлекаться экспериментами, а вернуться к комплексному образованию, обеспечив одинаково высокий уровень качества обучения как в крупных городах, так и в отдаленных селах. Уже в школе нужно внедрять обязательные уроки базового законодательства, финансовой грамотности и критического мышления. Последнее, как показали январские события, предмет крайне необходимый, причем не только молодому поколению.

Волнующая многих тема бытового насилия и введение политики нулевой терпимости. На мой взгляд, помимо физического, должно учитываться и психологическое насилие, причем не только в отношении женщин и детей. Ужесточение закона по отношению к абьюзерам (независимо от их пола и возраста), разработка и внедрение методов профилактики бытового насилия в медучреждениях, полиции и школах, взаимодействие с фондами по защите прав человека и по защите жертв насилия, а также пропаганда и популяризация как политики нулевой терпимости, так и базового знания законодательства и прав человека через министерства просвещения, культуры и спорта действительно поможет сделать нашу жизнь более безопасной.

Большой упор делается в Казах­стане на развитие сферы МСБ. Бизнесу предоставляются всевозможные условия и поддержка: гранты, кредиты под низкий процент, налоговые преференции. Немаловажным условием для комфортного развития предпринимательства и уменьшения коррупции считается юридическая защищенность бизнеса и предпринимателей, в том числе и от произвола лиц и организаций, состоящих на госслужбе. В связи с этим мы сделали большой шаг, введя новшества в Административный процедурно-процессуальный кодекс в виде презумпции виновности госоргана.

Наряду с этим нынешняя политика государства в направлении цифровизации и темпы происходящих изменений выглядят очень многообещающе. Внедрение единых баз данных во многом облегчило как жизнь рядового жителя (и не только гражданина), так и развитие бизнеса и предпринимательства. Еще лет 10 назад мы и представить не могли, что справку из госоргана можно получить всего за пару минут не выходя из дома, а создание юрлица может занять каких-то полчаса на оформление заявки онлайн и пару суток ожидания.

Необходимо совершенствование процесса государственных закупок, в том числе внедрение максимальной прозрачности и исключение человеческого фактора, а также понятная правоприменительная практика при проведении госзакупок, исключаю­щая разночтения. Нередка ситуация, когда победителя конкурса «по просьбе кого-то сверху» исключают, придумав причину, которая в итоге не подтверждается. Жалобы в департамент внутреннего аудита и Комитет государственного аудита могут не помочь, так как результат во многом зависит от того, как специалист, занимающийся жалобой, поймет закон. Минимизация человеческого фактора в подобных конкурсах и усиление надзора над госорганами, отвечающими за аудит, помогут сократить коррупцию в этой сфере.

Немаловажно и развитие легкой и обрабатывающей промышленности. Хорошая промышленная база не зря считается основой для крепкой и стабильной экономики. События последних лет показали, что слепое подчинение экономики страны законам и веяниям глобализации в случае малейшего приостановления процесса интеграции может привести к рецессии или даже дефолту. Политика каждой страны направлена в первую очередь на получение максимальной выгоды для себя.

И каждая страна должна думать о своей безопасности в самом широком смысле: промышленной, продовольст­венной, экономической и так далее. Это именно то, чем мы должны заниматься в Новом Казахстане – развиваться и двигаться вперед.

Скептическое отношение

Лара Абдулкадыр, специалист по связям с общественностью

Новый Казахстан, а «прошивка» старая? Мне сложно рассуждать об этой концепции. Возможно, я пока в нее просто не верю. Вспоминается фраза «свежо предание, да верится с трудом».

За 30 лет независимости нам обе­щали многое. Но что я вижу сейчас? Богатые богатеют, бедные беднеют. Простой народ тратит практичес­ки всю свою зарплату на продукты питания, цены на прилавках стали космическими, остро стоит жилищный вопрос, не решена и проблема безработицы. И это только то, что на поверхности.

Новый Казахстан – это страна без коррупции, со справедливым судом и равными возможностями? Звучит прекрасно. Но разве в кабинетах сидит не та же «старая гвардия», еще недавно поддерживавшая теперь уже устаревшие лозунги? Думаю, если бы существующие законы соблюдались в полной мере в «старом» Казахстане, не пришлось бы изобретать новые идеологемы.

Справедливый, честный, открытый

Аида Таукелова, выпускница КазАТУ им. С. Сейфуллина

При одном упоминании Нового Казахстана я представляю бескрайние просторы нашей родной земли, где живут счастливые, образованные, трудолюбивые граждане, в сердцах которых царит гармония, а в стране – демократия.

Мне кажется, Послание Президента – верный шаг для осуществления этой самой заветной мечты. В одном из первых пунктов выступления Глава государства упоминает о своем уходе с должности в партии, тем самым отмечая, что монополия в политике приводит к деградации государства и различным социальным болезням. Дать возможность повысить конкуренцию среди политических партий, несомненно, очень смелый и решительный шаг.

Также отклик у меня вызвало упоминание о защите прав граждан, предотвращении домашнего насилия, насилия над детьми, а также о возможности обращения граждан в Конституционный суд. Это, пожалуй, самое долгожданное событие для тех граждан, которые многие годы не могли добиться справедливости.

Я верю в нашего Президента, в светлое и счастливое будущее! Верю в нас, молодежь, что мы преодолеем все препятствия и построим Новый Казахстан – справедливый, честный, открытый. Казахстан, где слышат, слушают, помогают и решают все проблемы граждан.