Как предупредить рак кожи в летние месяцы

Предупредить рак кожи

О повышенном риске возникновения онкологических заболеваний кожи в летние месяцы предупредили казахстанцев ведущие специалисты Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии.

Одной из ключевых тем пресс-конференции, посвященной ультрафиолетовой настороженности, стала необходимость осознанного отношения населения к ранней диагностике рака кожи.

– Во многих регионах Казахстана наблюдается высокий УФ-индекс, при котором в несколько раз увеличивается риск развития кожных заболеваний, в том числе злокачественных. Рост заболеваемости раком кожи за последние десятилетия во многом связан со все более набирающим популярность отдыхом в странах с повышенной инсоляцией и различными видами активного отдыха на природе. Около 90% случаев немеланомного рака кожи напрямую связаны с воздействием ультрафиолетового излучения, – подчеркнула главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РК, председатель правления КазНИИОиР, академик Диляра Кайдарова.

По ее словам, появление новой родинки или пигментного пятна, а также изменение внешнего вида прежде имевшихся безо­бидных образований на коже – достаточно веский повод для обращения за консультацией к онкодерматологу.

В ходе конференции ведущие отечественные онкологи и представители фармацевтической отрас­ли страны призвали к тщательному соблюдению мер защиты кожи от излишнего солнечного воздействия, особенно в летние месяцы. При этом все больше людей сегодня испытывают на себе воздействие искусственных источников УФ-излучения, будь то в промышленности, торговле или на отдыхе.

Как утверждают специалисты, излишнее воздействие ультрафиолета является фактором риска развития не только немеланомного рака кожи, но и такой агрессивной формы онкозаболевания, как карциномы Меркеля. Для таких пациентов ранняя диагностика является ключевым фактором излечения. При позднем обращении заболевших данным видом рака их выживаемость ограничивается несколькими месяцами.

– Несмотря на относительно благоприятный прогноз лечения немеланомного рака кожи на ранних стадиях, существует более агрессивная форма, коей является карцинома Меркеля, при которой смертность возрастает в два раза, а распространение метастазов в организме происходит в течение нескольких месяцев. К сожалению, некоторые пациенты нередко прак­тикуют удаление родинок у косметологов или обычных хирургов, но без последующего проведения гистологического анализа, – сетуют в профильном институте.

По мнению экспертов, мероприятия, направленные на повышение уровня информированности населения о факторах риска и ранних признаках предраковых и онкологических заболеваний кожи, способны значительно улучшить результаты лечения таких пациентов.