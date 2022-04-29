Как припарковаться к балкону

(Публикуется на правах изобретения)

Вот говорят: парковка, парковка… И хмурятся. Но не все так плохо. Во-первых, проблемы с парковкой для владельцев авто – это решение всех жизненных проблем для организаторов автостоянок. Поставил у бордюра человека или того лучше прибор, которому не надо платить зарплату, и качай деньги с асфальта, как нефть из недр. Разве не плюс? Плюс. Да еще какой! Вечный бизнес при минимуме затрат. Так порадуемся за людей.

Говорят еще: проблемы не было бы вовсе, если б при строительстве новых домов предусматривались, как это и положено, авто­стоянки из расчета два места на каждую квартиру. Не жирно ли? Земля-то нынче дорога. Разве повернется язык ругать предприимчивых застройщиков за то, что на месте, отведенном под парковку, построили еще один дом, в окна которого никогда не попадает солнечный свет? Не повернется. В конце концов, кроме устаревших понятий о нормах, правилах и здравом смысле, есть еще и священное право на сверхприбыль.

Тем более что проблему с парковкой каждый может решить радикально, пересев на велосипед. Велосипед – это здоровье, экономия на топливе и парковке. Разве не плюс? Тройной плюс!

Если кого-то не устраивают позитивные размышления, если кто-то еще наивно верит, что автомобиль в пробке – это средство передвижения, посмотрим на проблему креативно. Есть варианты пристроить свой автомобиль (схемы прилагаются):

– балконная парковка;

– парковка, совмещенная с детской площадкой (этот вариант уже был предложен, но по непонятной причине его отвергли);

– парковка на крыше дома ­своего;

– и, наконец, самая экономная парковка – «на попа».

А вы говорите: парковка, парковка…