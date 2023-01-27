Как призывникам получить отсрочку по кредитам, рассказали в Минобороны

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Соответствующий меморандум подписали Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Министерство обороны.

«Механизм такой: молодому человеку при призыве в военкоматах предоставляется по его требованию справка о том, что он призывается на воинскую службу. Если он эту справку при призыве не получил, то по прибытии в воинскую часть командир предоставляет ему соответствующую справку, что он проходит у него воинскую службу. Эта справка предоставляется в те банки и финансовые организации, где он брал кредит. Соответственно, работа с 2023 года начата и идет в этом направлении», – пояснил старший офицер направления департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК Руслан Тапашев на брифинге в СЦК.

На уточняющий вопрос журналистов, как это сделать солдату, находящемуся на службе, Руслан Тапашев коротко ответил: «Он выдает кому-нибудь из родных доверенность, чтобы решили этот вопрос».