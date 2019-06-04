Свежий выпуск Как проголосовать за рубежом 4 июня 2019 г. 11:50 Бахыт Мельдешов, член Центральной избирательной комиссии РК Совсем немного времени осталось до главного события года – внеочередных выборов Президента республики, назначенных на 9 июня. Казахстанцы, которые в этот день по разным причинам будут находиться за пределами страны, также смогут реализовать свое конституционное право голосовать.Реализацию избирательных прав граждан республики, проживающих либо находящихся за пределами страны в указанный день, будут осуществлять участковые избирательные комиссии на участках, созданных при представительствах РК в иностранных государствах.Территориальной избирательной комиссией города Нур-Султана по представлению МИД РК в 51 иностранном государстве при представительствах республики образованы 65 избирательных участков. С их перечнем и адресами можно ознакомиться на сайтах mfa.gov.kz и www.election.gov.kz. Крупнейший участок находится при посольстве Казахстана в Пекине – здесь готовы принять более 1 600 избирателей. Наименьшее количество избирателей – 14 человек – смогут проголосовать при консульстве РК в Таллинне. В разрезе стран наибольшее количество избирателей ожидается в КНР – более 2 000 (Пекин, Шанхай, Гонконг и Урумчи); в России – более 1 600 человек (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Омск, Астрахань); в Турции – около 1 300 человек (Анкара, Стамбул, Анталия).Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением голосования на зарубежных участках, производится за счет средств, выделенных на подготовку и проведение внеочередных выборов Президента.В соответствии с пунктом 8 статьи 24 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» списки избирателей по избирательным участкам, образованным при представительствах РК в иностранных государствах, подлежат обязательному уточнению по состоянию на день, предшествующий дню голосования. Поэтому информация будет актуализироваться вплоть до последнего дня.Списки избирателей составляются на основе данных, предоставляемых руководителями представительств. В них включаются избиратели (подавшие личные письменные заявления), которые постоянно проживают за пределами территории РК либо пребывают здесь в длительных заграничных командировках, а также находятся в иностранных государствах по частным приглашениям, в служебных, деловых и туристических поездках.Обеспечение зарубежных избирательных участков необходимой документацией, в том числе бюллетенями, осуществляется территориальной избирательной комиссией Есильского района города Нур-Султана через МИД РК.В целях оказания практической помощи участковым избирательным комиссиям и своевременной доставки на зарубежные участки документации туда будут выезжать сотрудники внешнеполитического ведомства, прошедшие электоральное обучение в столице. С момента начала работы зарубежной участковой избирательной комиссии в день голосования до принятия протокола об итогах голосования на избирательном участке вправе присутствовать доверенное лицо кандидата в Президенты и представители СМИ. В соответствии со статьей 20-1 закона о выборах здесь вправе также присутствовать наблюдатели от политических партий, иных общественных объединений, некоммерческих организаций, полномочия которых должны быть удостоверены в письменной форме с указанием Ф. И. О. Данный документ заверяется печатью организации, направившей наблюдателя на соответствующий зарубежный избирательный участок, и действителен при предъявлении документа, удостоверяющего личность.Вправе присутствовать на избирательном участке и наблюдатели от иностранных государств и международных организаций, прошедшие по представлению МИД РК аккредитацию в Центральной избирательной комиссии. Им выдается удостоверение установленного образца, являющееся основанием для их деятельности в период проведения избирательной кампании. Представители международных СМИ вправе осуществлять наблюдение за выборами при наличии удостоверения об аккредитации, выданного внешнеполитическим ведомством республики. Срок полномочий наблюдателей иностранных государств, международных организаций устанавливается Центризбиркомом.Голосование граждан за пределами территории Казахстана осуществляется в порядке, установленном статьей 42 закона о выборах. Раньше всех оно начнется в Японии и Корее – в 4 утра по времени казахстанской столицы. Позже всех голосование стартует на участках в США и Канаде – в 17 часов. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список, по предъявлении паспорта гражданина РК, заграничного или дипломатического паспорта, служебного паспорта или удостоверения личности.При организации голосования вне специального помещения переносную урну сопровождают два члена избирательной комиссии. Члены участковой избирательной комиссии обязаны информировать об этом наблюдателей и доверенных лиц кандидата в Президенты, которые вправе их сопровождать. Избирателю необходимо написать заявление о голосовании вне помещения для голосовании. По истечении времени голосования зарубежная участковая избирательная комиссия проводит подсчет голосов избирателей и составляет протокол об итогах. Он, а также другие избирательные документы передаются через дипломатические представительства и консульские учреждения РК.