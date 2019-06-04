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​ Как проголосовать за рубежом
Бахыт Мельдешов, член Центральной избирательной комиссии РК

Совсем немного времени осталось до главного события года – внеочередных выборов Президента респуб­лики, назначенных на 9 июня. Казахстанцы, которые в этот день по разным причинам будут находиться за пределами страны, также смогут реализовать свое конституционное право голосовать.

Реализацию избирательных прав граждан республики, проживающих либо находящихся за пределами страны в указанный день, будут осуществлять участковые избирательные комиссии на участках, соз­данных при представительствах РК в иностранных государствах.

Территориальной избирательной комиссией города Нур-Султана по представлению МИД РК в 51 иностранном государстве при представительствах республики образованы 65 избирательных участков. С их перечнем и адресами можно ознакомиться на сайтах mfa.gov.kz и www.election.gov.kz.

Крупнейший участок находится при посольстве Казахстана в Пекине – здесь готовы принять более 1 600 избирателей. Наименьшее количество избирателей – 14 человек – смогут проголосовать при консульстве РК в Таллинне.

В разрезе стран наибольшее количество избирателей ожидается в КНР – более 2 000 (Пекин, Шанхай, Гонконг и Урумчи); в России – более 1 600 человек (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Омск, Астрахань); в Турции – около 1 300 человек (Анкара, Стамбул, Анталия).

Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением голосования на зарубежных участках, производится за счет средств, выделенных на подготовку и проведение внеочередных выборов Президента.

В соответствии с пунктом 8 статьи 24 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» списки избирателей по избирательным участкам, образованным при представительствах РК в иностранных государствах, подлежат обязательному уточнению по состоянию на день, предшествующий дню голосования. Поэтому информация будет актуализироваться вплоть до последнего дня.

Списки избирателей составляются на основе данных, предоставляемых руководителями представительств. В них включаются избиратели (подавшие личные письменные заявления), которые постоянно проживают за пределами территории РК либо пребывают здесь в длительных заграничных командировках, а также находятся в иностранных государствах по частным приглашениям, в служебных, деловых и туристических поездках.

Обеспечение зарубежных избирательных участков необходимой документацией, в том числе бюллетенями, осуществляется территориальной избирательной комиссией Есильского района города Нур-Султана через МИД РК.

В целях оказания практической помощи участковым избирательным комиссиям и своевременной доставки на зарубежные участки документации туда будут выезжать сотрудники внешнеполитического ведомства, прошедшие электоральное обучение в столице.

С момента начала работы зарубежной участковой избирательной комиссии в день голосования до принятия протокола об итогах голосования на избирательном участке вправе присутствовать доверенное лицо кандидата в Президенты и представители СМИ. В соответствии со статьей 20-1 закона о выборах здесь вправе также присутствовать наблюдатели от политических партий, иных общественных объединений, некоммерческих организаций, полномочия которых должны быть удостоверены в письменной форме с указанием Ф. И. О.

Данный документ заверяется печатью организации, направившей наблюдателя на соответствующий зарубежный избирательный участок, и действителен при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Вправе присутствовать на избирательном участке и наблюдатели от иностранных государств и международных организаций, прошедшие по представлению МИД РК аккредитацию в Центральной избирательной комиссии. Им выдается удостоверение установленного образца, являющееся­ основанием для их деятельности в период проведения избирательной кампании.

Представители международных СМИ вправе осуществлять наблюдение за выборами при наличии удостоверения об аккредитации, выданного внешнеполитическим ведомством республики. Срок полномочий наб­людателей иностранных государств, международных организаций устанавливается Центризбиркомом.

Голосование граждан за пределами территории Казахстана осуществляется в порядке, установленном статьей 42 закона о выборах. Раньше всех оно начнется в Японии и Корее – в 4 утра по времени казахстанской столицы.

Позже всех голосование стартует на участках в США и Канаде – в 17 часов. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список, по предъявлении паспорта гражданина РК, заграничного или дипломатического паспорта, служебного пас­порта или удостоверения личности.

При организации голосования вне специального помещения переносную урну сопровождают два члена избирательной комиссии. Члены участковой избирательной комиссии обязаны информировать об этом наблюдателей и доверенных лиц кандидата в Президенты, которые вправе их сопровождать.

Избирателю необходимо написать заявление о голосовании вне помещения для голосовании.

По истечении времени голосования зарубежная участковая избирательная комиссия проводит подсчет голосов избирателей и составляет протокол об итогах. Он, а также другие избирательные документы передаются через дипломатические представительства и консульские учреждения РК.

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