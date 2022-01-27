Общество
Как проходит изучение молодых призывников в Казахстане
Как известно призыв на срочную воинскую службу в Казахстане проводится весной и осенью. Но предварительное изучение молодых людей перед весенним призывом 2022 в местных органах военного управления Республики Казахстан уже началось. Как проходит эта процедура, чему уделяется особое внимание и какую категорию она охватит, рассказал представитель Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Арман Сарин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.  



Какая цель изучения и чему уделяется особое внимание?

- Предварительное изучение граждан, подлежащих призыву, проводится на основании правил проведения призыва на срочную воинскую службу, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан № 620. Проведение предварительного изучения призывников возложено на личный состав местных органов военного управления. Это управления и отделы по делам обороны. При проведении изучения уделяется внимание состоянию здоровья призывников, их семейному положению, имеющейся гражданской специальности и квалификации, а также наличию судимостей или участию на данный момент призывника в уголовном процессе.

- Каким образом и кто проводит изучение?

- Изучение призывников проводит личный состав управлений и отделов по делам обороны по месту состояния этих призывников на воинском учете. Призывники прибывают на призывные пункты местных исполнительных органов и технически просто отвечают на вопросы, которые им задают сотрудники военкомата по тем позициям, которые я раньше озвучил. Это семейное положение, состояние здоровья, наличие травм, перенесенных заболеваний и так далее.

- Можно ли не проводя обучение сразу же приступить к призыву?

- Как я уже сказал, предварительное изучение проводится заблаговременно перед призывом, и это является правилом. Общеизвестно, что из любого правила бывают исключения. Я сейчас говорю о тех призывниках, которые в силу объективных и субъективных причин не смогли своевременно прибыть на призывной пункт, с такими лицами предварительное изучение проводится уже непосредственно во время призыва.

- Сколько времени занимает изучение одного гражданина?

- При условии, если личное дело укомплектовано всеми необходимыми документами, характеризующими и состояние здоровья, и семейное положение и образование, наличие удостоверения на право вождения автотранспорта и других документов, с учетом прохождения медицинской комиссии и возможных дополнительных обследований общее время составляет до 10 рабочих дней.

- Может ли гражданин быть изучен без его присутствия? Обязательна ли его явка, если да, то куда он прибывает?

- К сожалению, прохождение предварительного изучения дистанционно невозможно. Так как подразумевает в первую очередь получение личной информации от самого призывника и есть необходимость прохождения медицинского освидетельствования. Поэтому это невозможно. Прибывать призывники должны на призывные пункты по месту состояния на воинском учете.

- Как проводится оповещение тех людей, которые подлежат изучению и могут ли их сопровождать родители?

- Призывники оповещаются персональными повестками о необходимости явки на призывной пункт или СМС-сообщениями. Присутствие родителей приветствуется. Они также отвечают на вопросы сотрудников местных органов военного управления о перенесенных призывником заболеваниях в детстве, перенесенных травмах. Все эти сведения оформляются листком изучения и подшиваются в личные дела призывников.

- По каким параметрам гражданина могут определить в тот или иной род войск или вид Вооруженных Сил? Учитывается ли его желание?

- Распределение призывников происходит решением призывной комиссии, которая при принятии решения учитывает состояние здоровья, имеющуюся гражданскую специальность. Подробно об этом написано в пункте 16 «Правил проведения призыва граждан на срочную воинскую службу», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан № 620. В качестве подтверждения сказанного могу привести примеры, что молодые люди, которые имеют большие достижения в спорте, могут проходить службу в спортивных подразделениях Центрального спортивного комитета Министерства обороны. При Национальном университете обороны способные молодые люди проходят срочную воинскую службу в научном взводе, при этом имея в основном техническое образование.

- Могут ли вызвать на изучение и оттуда сразу забрать в армию?

- Это невозможно, потому что предварительное изучение проводится заблаговременно, то есть до начала отправок призывников в войска.

- В период карантинных мер можно ли пройти онлайн-изучение? В целом как проводится изучение в период карантинных ограничений?

- В дистанционном режиме проведение изучения, к сожалению, невозможно, так как подразумевает получение персональных сведений от призывника. Мы задаем вопросы и получаем на них ответы, как от призывника, так и от его родителя. Более того, изучение подразумевает прохождение медицинского освидетельствования призывника, поэтому без него провести невозможно. Предварительное освидетельствование проводится на призывных пунктах местными исполнительными органами. Принимаются все меры общеустановленных санитарно-эпидемиологических ограничений и норм. В этом плане все призывные пункты, их служебные помещения, где происходят скопления призывников, оборудованы кожными антисептиками, санитайзерами. Сотрудники местных органов военного управления следят за тем, чтобы у кабинета врачей не образовывались очереди и все эти мероприятия находятся на постоянном нашем контроле.





Популярное

Все
В Казахстане предлагают применять принудительный труд в качестве административного наказания
Прощай, коллективный иммунитет?
В условиях высоких инфляционных ожиданий
Казахстан выступит в группе H
Тариф для ускорения
Рыбное меню
Время решительных мер
Развитие госуправления: промежуточные итоги и необходимые реформы
Кто отправится в Глазго
Принципиальный шаг в новую эпоху
Модницам на заметку
Овощи круглый год
Старая сказка на новый лад
Ориентир – Новый Казахстан
Суд да дело
Сломанные судьбы
Расширяются связи
Крупнейшая в Центральной Азии
Многое нужно наверстать
На земле отцов
Тональность заявления Захаровой не соответствует характеру союзнических отношений – МИД РК
Экономическое развитие немыслимо без науки
Рассылку о призыве России стран-участниц ОДКБ на Донбасс распространяют в соцсетях
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме сторонников
UNESCO чествовала Ахмета Байтурсынова
Застали с рачком
В Уральске школьник умер перед уроком в классе
Алихан Смаилов: Казахстан готов нарастить поставки товаров в Иран
Игорь Лепеха стал заместителем министра внутренних дел Казахстана
В чем заключена сила Казахстана, объяснил президент Токаев
СВМДА: вызовы и перспективы трансформации
В Сибири казахское сокровище тазы дает уроки милосердия и любви
Указ Президента Республики Казахстан
Запущено пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ
Берик Алибай: сегодня его работы украшают самые лучшие коллекции мира
Токаев посетил гимназию имени Абая для одаренных детей в Павлодаре
Токаев: Я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации
Указ Президента Республики Казахстан
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Закон Республики Казахстан
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Общество
В Казахстане предлагают применять принудительный труд в кач…
Общество
Незаконно выданных 33 земельных участка вернули в госсобств…
Общество
Кандидата на выборы президента Казахстана выдвинуло объедин…
Общество
Казахстанская лига любителей футбола представила кандидата …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]