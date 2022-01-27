Как проходит изучение молодых призывников в Казахстане
Как известно призыв на срочную воинскую службу в Казахстане проводится весной и осенью. Но предварительное изучение молодых людей перед весенним призывом 2022 в местных органах военного управления Республики Казахстан уже началось. Как проходит эта процедура, чему уделяется особое внимание и какую категорию она охватит, рассказал представитель Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Арман Сарин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.
Какая цель изучения и чему уделяется особое внимание?
- Предварительное изучение граждан, подлежащих призыву, проводится на основании правил проведения призыва на срочную воинскую службу, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан № 620. Проведение предварительного изучения призывников возложено на личный состав местных органов военного управления. Это управления и отделы по делам обороны. При проведении изучения уделяется внимание состоянию здоровья призывников, их семейному положению, имеющейся гражданской специальности и квалификации, а также наличию судимостей или участию на данный момент призывника в уголовном процессе.
- Каким образом и кто проводит изучение?
- Изучение призывников проводит личный состав управлений и отделов по делам обороны по месту состояния этих призывников на воинском учете. Призывники прибывают на призывные пункты местных исполнительных органов и технически просто отвечают на вопросы, которые им задают сотрудники военкомата по тем позициям, которые я раньше озвучил. Это семейное положение, состояние здоровья, наличие травм, перенесенных заболеваний и так далее.
- Можно ли не проводя обучение сразу же приступить к призыву?
- Как я уже сказал, предварительное изучение проводится заблаговременно перед призывом, и это является правилом. Общеизвестно, что из любого правила бывают исключения. Я сейчас говорю о тех призывниках, которые в силу объективных и субъективных причин не смогли своевременно прибыть на призывной пункт, с такими лицами предварительное изучение проводится уже непосредственно во время призыва.
- Сколько времени занимает изучение одного гражданина?
- При условии, если личное дело укомплектовано всеми необходимыми документами, характеризующими и состояние здоровья, и семейное положение и образование, наличие удостоверения на право вождения автотранспорта и других документов, с учетом прохождения медицинской комиссии и возможных дополнительных обследований общее время составляет до 10 рабочих дней.
- Может ли гражданин быть изучен без его присутствия? Обязательна ли его явка, если да, то куда он прибывает?
- К сожалению, прохождение предварительного изучения дистанционно невозможно. Так как подразумевает в первую очередь получение личной информации от самого призывника и есть необходимость прохождения медицинского освидетельствования. Поэтому это невозможно. Прибывать призывники должны на призывные пункты по месту состояния на воинском учете.
- Как проводится оповещение тех людей, которые подлежат изучению и могут ли их сопровождать родители?
- Призывники оповещаются персональными повестками о необходимости явки на призывной пункт или СМС-сообщениями. Присутствие родителей приветствуется. Они также отвечают на вопросы сотрудников местных органов военного управления о перенесенных призывником заболеваниях в детстве, перенесенных травмах. Все эти сведения оформляются листком изучения и подшиваются в личные дела призывников.
- По каким параметрам гражданина могут определить в тот или иной род войск или вид Вооруженных Сил? Учитывается ли его желание?
- Распределение призывников происходит решением призывной комиссии, которая при принятии решения учитывает состояние здоровья, имеющуюся гражданскую специальность. Подробно об этом написано в пункте 16 «Правил проведения призыва граждан на срочную воинскую службу», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан № 620. В качестве подтверждения сказанного могу привести примеры, что молодые люди, которые имеют большие достижения в спорте, могут проходить службу в спортивных подразделениях Центрального спортивного комитета Министерства обороны. При Национальном университете обороны способные молодые люди проходят срочную воинскую службу в научном взводе, при этом имея в основном техническое образование.
- Могут ли вызвать на изучение и оттуда сразу забрать в армию?
- Это невозможно, потому что предварительное изучение проводится заблаговременно, то есть до начала отправок призывников в войска.
- В период карантинных мер можно ли пройти онлайн-изучение? В целом как проводится изучение в период карантинных ограничений?
- В дистанционном режиме проведение изучения, к сожалению, невозможно, так как подразумевает получение персональных сведений от призывника. Мы задаем вопросы и получаем на них ответы, как от призывника, так и от его родителя. Более того, изучение подразумевает прохождение медицинского освидетельствования призывника, поэтому без него провести невозможно. Предварительное освидетельствование проводится на призывных пунктах местными исполнительными органами. Принимаются все меры общеустановленных санитарно-эпидемиологических ограничений и норм. В этом плане все призывные пункты, их служебные помещения, где происходят скопления призывников, оборудованы кожными антисептиками, санитайзерами. Сотрудники местных органов военного управления следят за тем, чтобы у кабинета врачей не образовывались очереди и все эти мероприятия находятся на постоянном нашем контроле.