Как проходит подготовка к эпидемиологическому сезону гриппа и ОРВИ в Казахстане

Общество
Жанат Тукпиев
О состоянии и готовности Казахстана к предстоящему эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ доложила руководитель управления эпидемиологического надзора Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК Роза Кожапова, передает корреспондент Kazpravda.kz. 

"Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в предстоящем эпидсезоне ожидается циркуляция двух вирусов типа А – Мичиган и Сингапур, и одного вируса типа В – Колорадо. Для проведения вакцинации в текущем году приобретена вакцина "Гриппол Плюс", которая содержит штаммы именно против этих трех вирусов", – сказала Кожапова на селекторном совещании по готовности регионов к предстоящему эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ в Астане.

По ее словам, всего по республике закуплена 1 605 891 доза вакцины "Гриппол Плюс".

"Подлежит вакцинации 1 590 000 лиц из группы риска, в том числе более 82 тысяч – это беременные женщины на втором и третьем триместрах, 158 тысяч медицинских работников, 300 тысяч детей, состоящих на учете в медицинских организациях по различным заболеваниям, 127 тысяч часто болеющих детей, 16 тысяч детей из закрытых организаций образования, 23 тысячи – контингент домов инвалидов и домов престарелых, 357 тысяч – лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания", – проинформировала Кожапова.

Кроме того, она добавила, что на сегодняшний день запланирована вакцинация более 14 тысяч лиц за счет работодателя при этих ведомствах.

"Имеется в наличии более 37 тысяч вакцин для той категории населения, которая захочет вакцинироваться на платной основе", – отметила Кожапова.

Она также напомнила, что наименьшее количество вакцины за счет местного бюджета было приобретено в Костанайской области и в Астане.

"На сегодня вакцина уже доставлена во все регионы. Вакцинация в ряде регионов уже начата. Обычно проводим с 1 октября, но в этом году с учетом температурного режима, более ранней осени и раннего похолодания в ряде регионов, вакцинация начата. Мы это приветствуем. И в течение ближайшего времени необходимо осуществить 100-процентный охват групп риска", – подчеркнула она.

Кожапова также добавила, что для проведения вакцинации против гриппа по республике организовали более 3300 прививочных пунктов, которые обеспечены необходимым оборудованием и медицинскими препаратами.

"Все медицинские работники, которые будут проводить вакцинацию, в установленном порядке получили допуск и подготовлены к проведению вакцинации. Обеспечена готовность к эпидсезону медицинских организаций, для консультации в поликлиниках выделено более 1200 номеров телефонов. Для обслуживания вызовов на дому выделено более 1000 единиц автотранспорта. Для госпитализации тяжелых больных с ОРВИ и гриппом определен резервный коечный фонд – более пяти тысяч мест", – сказала спикер.

В заключение Кожапова сообщила, что для оказания специализированной помощи в медицинских организациях республики создан резерв противогриппозных препаратов.

"На сегодня в Казахстане имеется запас 50 тысяч упаковок "Тамифлю" и 10 тысяч "Реленза". Стационары обеспечены оборудованием и средствами для оказания интенсивной терапии. В аптеках (более 600) имеется достаточный запас противовирусных препаратов и одноразовых масок", – заключила Кожапова.

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