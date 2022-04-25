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Как проходит подготовка профессиональных сержантов для Вооруженных сил Казахстана – интервью

Столичный Военный колледж имени Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова реализует программы технического и профессионального образования с целью подготовки профессиональных сержантов для Вооруженных сил. О том, как проходит обучение, и какие новшества сегодня внедряются, рассказал заместитель начальника Военного колледжа полковник Хамит Байкенов.

Многих молодых людей и их родителей интересует, кого готовят в Военном колледже?

Военный колледж имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова был организован в 2021 году на базе республиканской школы «Жас улан» в рамках трансформации системы военного образования. Это военно-учебное заведение, реализующее техническое профессиональное образование, здесь мы готовим младших специалистов для Вооруженных сил Республики Казахстан по таким специальностям, как инфокоммуникационные технологии в военном деле, техническое обслуживание и ремонт вооружения и военной техники, управление подразделениями войск радиационной, химической и биологической защиты и управление инженерно-саперными подразделениями.

- Какие перспективы у выпускников и где они могут продолжить службу?

- Наши выпускники после окончания учебного заведения получают диплом по соответствующей специальности, воинское звание «младший сержант», а также свидетельство об окончании водительских курсов. В дальнейшем они направляются в воинские части Вооруженных сил для дальнейшего прохождения воинской службы, а лучшие выпускники могут продолжить обучение по своей специальности в высших военных учебных  заведениях, куда они зачисляются без экзаменов.

Говоря о службе, выпускники, направленные в воинские части Вооруженных сил Республики Казахстан становятся обладателями социального пакета военнослужащего, куда входят медицинское, вещевое  обеспечение, обеспечение жильем, либо жилищными выплатами для аренды жилья. Говоря о перспективах в службе необходимо сказать, что выпускники назначаются на должности командиров отделений и в перспективе могут пойти по сержантской карьере.

- Какие новые подходы внедряются в учебный процесс?

- Новые подходы, конечно же, есть. В свете требований Президента страны, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, то, что он требует от подготовки молодого поколения нашей страны по рабочим специальностям. Это коснулось и Вооруженных сил. В нашем учебном заведении учебная программа  составлена согласно модульной технологии, которая состоит из трех модулей. 1 модуль – это общеобразовательные дисциплины в рамках общего среднего образования, 2 модуль – на втором курсе они осваивают рабочую квалификацию, 3 модуль – на третьем курсе воспитанники осваивают специальность среднего звена. Кроме того в рамках трансформации военного образования большое внимание уделяется практическому обучению курсантов и кадетов. В этих рамках программа составлена таким образом, что 40% составляет теоретическое обучение и 60% - практическое. Это выражается в том, что уже на первом курсе наши воспитанники  уже выходят на двухнедельный полевой выход, на втором и третьем курсе уже по два раза, где они проходят общевойсковую подготовку. Это управление подразделением, как в повседневной деятельности, так и в различных ситуациях военного действия. Это оборона, наступление, осваивают умение пользоваться оружием и управление военной техникой. Помимо этого на третьем курсе наши кадеты проходят войсковую стажировку в войсках на своих будущих должностях младших командиров, где они уже управляют вверенным подразделением, осваивают вооружение и военную технику, приданные к подразделению. Кроме того они полностью занимаются согласно мероприятиям боевой подготовки той воинской части,  к которой они прикомандированы. По окончании войсковой стажировки они в полной мере получают практические навыки своей будущей должности.

- Касательно проведения занятий на базе технопарка Национального университета обороны, какие дисциплины изучаются и насколько востребованы полученные знания?

- Данное мероприятие реализовывается в рамках двустороннего сотрудничества Военного колледжа и Национального университета обороны. На базе технопарка наши воспитанники изучают современные технологии изготовления  из металла и других материалов. Берется любая деталь от вооружения и военной техники, проектируется на бумаге, затем моделируют на 3Д-принтере, либо вытачивают своими руками на токарных станках, то есть получают практические навыки токаря. В будущем, будь то в системе воинской службы или на «гражданке», эти практические навыки им пригодятся всегда.  

- Как поступить в столичный военный колледж? Какие условия?

- Согласно Закону Республике Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих» к нам имеют право поступать граждане Казахстана не моложе 15 и не старше 17 лет, имеющие аттестат об окончании основного среднего образования, годные по состоянию здоровья. Прием проводится на конкурсной основе в несколько этапов. Первый этап – это определение психологической готовности кандидата к воинской службе, второй этап – это определение годности по состоянию здоровья, третий – проверка физической подготовленности кандидата и четвертый этап – на основе трех  предыдущих проводится конкурсный отбор. На заключительном этапе проводится мандатная комиссия, на которой кандидаты, набравшие большее количество баллов зачисляются в военный колледж. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте учебного заведения.

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