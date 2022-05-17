Как происходит обеспечение детей с редкими заболеваниями лекарствами в Казахстане

До конца года во всех регионах страны откроют 17 центров раннего вмешательства для реабилитации детей до трех лет.

Специалисты всего мира говорят, что один из принципов успешной реабилитации – раннее начало. Это повышает эффективность всей работы. Кстати, когда на дальнейшую реабилитацию приходят дети, с которыми занимались в центрах раннего вмешательства, это чаще всего сразу видно, потому что снижается степень инвалидизации, иногда и вовсе нивелируется.

Сделать разную реабилита­ционную помощь юным казах­станцам максимально доступной – на это много лет подряд направлены усилия медиков Казахстана. И в Год детей инфраструктура такого профиля расширяется во всех регионах. С начала 2020-го уже открыто восемь реабилитационных центров и два центра раннего вмешательства, вскоре начнут прием пациентов еще 17.

– Сейчас в нашей стране дейст­вуют 40 реабилитационных цент­ров, подведомственных системе здравоохранения, – рассказывает директор Нацио­нального центра детской реабилитации, главный внештат­ный детский реабилитолог Министерства здравоохранения Шолпан Булекбаева. – Большей частью они имеют неврологический профиль, поскольку инвалидность по причине поражения нервной системы требует более продолжительной реабилитации, порой она длится всю жизнь. Но очень важно, что реабилитацией занимается мультидисциплинарная команда специалистов – никак иначе, поэтому охватывается и ортопедическая, терапевтичес­кая, кардиологическая реа­билитация.

С детьми работают врачи-нев­рологи, лечебной физкультуры, реабилитологи, инструкторы ЛФК, логопеды, дефектологи, эрготерапевты, психологи.

Шолпан Адильжановна отмечает, что потребность в подобной медицинской помощи только увеличивается. Во-первых, растет в целом население страны. Во-вторых, улучшается выхаживание недоношенных, маловесных деток. В-третьих, благодаря выстроенной системе реабилитации продолжительность жизни детей с инвалидностью тоже имеет тенденцию к увеличению. И по оперативным данным за 2021 год, в Казахстане живут более 98 тыс. детей с инвалидностью, в том числе 18,3 тыс. детей с детским церебральным параличом.

И чтобы максимально закрыть эту потребность, в стране и соз­дают соответствующую инфраструктуру. Например, за пять лет количество реабилитационных центров выросло в разы – в 2017 году у нас их было только 14. По программе «Қамқорлық» в 2020 и 2021 годах открывали по 8–10 центров в разных регио­нах страны. Количество коек восстановительного лечения и реабилитации только по сравнению с 2020 годом увеличилось почти в два раза: с 2 575 до 4 216.

Безусловно, лидером системы можно считать Национальный центр детской реабилитации, которому в этом году исполняется 15 лет. За эти годы помощь здесь получили более 58 тыс. детей. Ну и, конечно, эта организация помогала выстраивать респуб­ликанскую систему – специалис­ты оказывают методическую помощь коллегам в регионах, занимаются обучением, научной деятельностью, внедряют инновационные методы и производят трансферт в регионы.

В НЦДР используют специальных медицинских роботов для медицинского лечения деток, проводят ортезирование по индивидуальным слепкам, подбор уникальных технических средств реабилитации совместно с представителями германской компании «Отто Бок», филиал которой расположен на базе центра. НЦДР является базой для обучения специалистов из регионов методике ботулинотерапии. И если раньше родители специально привозили в столицу своих деток на ботулинотерапию, то сейчас этот вид лечения доступен и в регионах.

В Казахстане дети получают три этапа медицинской реабилитации: первый – в остром перио­де заболевания, при оперативных вмешательствах, травмах в стационарах; второй – в стационарных условиях и реабилитационных центрах; третий этап – в поликлиниках, дневных стационарах, реабилитационных центрах, санаторно-курортных организациях, стационарах на дому. Например, в первом квартале 2022 года более 4,2 тыс. детей прошли медицинскую реабилитацию на уровне поликлиник, еще 11,5 тыс. получили восстановительное лечение в центрах.

Обучение коллег по разным направлением – большая часть работы Национального центра детской реабилитации. Кстати, дефицит кадров по стране – немаловажная проблема, и решить ее пытаются с учетом мировых тенденций. По словам Шолпан Адильжановны, центром подготовлено 398 специалистов для реа­билитационных центров, в том числе 76 по узкой специальности – эрготерапевт. Это относительно новая специализация для нашей страны, которая отпочковалась от врача лечебной физкультуры. Если врач ЛФК проводит занятия на все мышцы тела, то эрготерапевт больше занимается верхней частью – плечевым поясом, руками, шеей, головой, языком. В его профиле – терапия деятельности (долгое время в нашей стране это называли трудотерапией, но все-таки это разные понятия) и развитие моторики рук, навыков глотания, правильного сидения.

Как отмечает Шолпан Булекбаева, реабилитация – это не только медицинское лечение. Это комплекс, куда входят три основных аспекта: помимо медицинской части еще и социальная, и педагогическая. Невозможно за один год выстроить всю систему или добиться каких-то невероятных результатов, и в нашей стране специалисты работают по разным программам, например, сейчас – по «дорожной карте» по улучшению реабилитационной помощи детям, рассчитанной до 2023 года. Один из ее пунктов – внедрение международной сис­темы классификации функцио­нирования.

– Эта система принята в мире в 2001 году и используется как универсальный язык для общения специалистов, занимающихся реабилитацией и собирающих данные о распространенности инвалидности, – поясняет Шолпан Булекбаева. – Пациент рассматривается не только через призму его заболевания, а в целом – с учетом всех возможностей его организма, персонального фактора, то есть настроя на выздоровление, среды, где он живет (есть ли пандусы, транспорт и так далее), с учетом отношения социума к проблеме. То есть эта классификация – большой документ, который затрагивает абсолютно все.

И знать эту классификацию, уметь с ней работать должны не только специалисты, занимающиеся реабилитацией, но и сотрудники поликлиник, стацио­наров, педагоги, соцработники, представители администраций и так далее. Так что одна из задач внедрения этого проекта в нашей стране – обучение специалистов работе по этой международной классификации, чем занимаются в том числе сотрудники НЦДР. Ведь это еще один шаг к тому, чтобы казахстанская система детской реабилитации была максимально гибкой и эффективной.