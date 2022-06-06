Как прошел день голосования на референдуме в Актобе

С утра голос громче

Аксакалы Актобе по сложившейся традиции предпочитают проголосовать пораньше, показывая пример ответственности молодежи.

Над Актобе звучит музыка. Она будит, бодрит и напоминает о главном событии дня. Первыми по традиции откликаются те, кто привык просыпаться рано, – представители старшего поколения. Вот и пенсионер Темир Жумагулов пришел заранее на участок референдума № 38 в Доме народного творчества, бывшем Доме культуры металлургов.

– Всегда стараюсь проголосовать спозаранку. Пока была жива супруга, приходили вместе. На предыдущих выборах подарили блокнот, до сих пор храню его. Сейчас живу с сыном, ему 18 лет исполнится в августе. Я пришел отдать свой голос в надежде, что будущее нашей страны, будущее моих детей и внуков будет счастливым, стабильным. Хочу, чтобы мы были уверены в завтрашнем дне, который обязательно должен быть успешным, – делится надеждами Темир Садыкович.

И вдруг на глаза 73-летнего седовласого мужчины набегают слезы. Он вдруг вспомнил, что родился в Таджикистане. Не по своей воле оказались там его родители – голод и репрессии в тридцатых годах минувшего века заставили их покинуть насиженные места. Вернулись в Казахстан только в конце 70-х. Хорошо помня о перипетиях своей семьи, не хочет, чтобы люди были вынуждены уезжать из родных мест в поисках лучшей доли. Всем своим сердцем желает он процветания Казахстану.

Нашу беседу прервал гимн, звучание которого ознаменовало открытие участка для голосования. К этому времени у его дверей собрались десятки жителей округи. Проголосовать первым выпала честь Алибеку Сафпарову, старшему мастеру водоснабжения завода химических соединений.

– Настроение у меня хорошее, бод­рое. Отдал свой голос за то, чтобы будущее наших детей и внуков было надежное, мирное. Я внимательно ознакомился со всеми нововведения­ми в Конституцию, и считаю, что они должны пойти казахстанцам на пользу. Мое мнение: за процветание страны должны проголосовать все, – поделился отец двух дочерей.

– Все предлагаемые поправки в Основной закон страны – во благо народа. Электорат нашего участка – в основном люди преклонного возраста, труженики заводов – ферросплавного и химических соединений. Зарегистрирован 2 561 человек, из них 45 юношей и девушек, которые сегодня проголосуют впервые. С первых часов наблюдалась активность людей, – отметила председатель участковой комиссии референдума № 38 Альмира Альмухамедова.

За происходящим наблюдали представители различных общественных объединений: дворовых клубов, ассоциации собственников имущества, союза медиаторов и так далее.

На соседнем участке референдума № 37, в казахской средней школе № 36, застала момент голосования Шалкии и Магзома Бакытжановых, их имена хорошо известны поклонникам творчества областного драматического театра им. Тахауи Ахтанова.

– Мы уверены в больших добрых преобразованиях. Референдум и конституционная реформа – ожидаемые события, дают ответы на многие наши вопросы и запросы, – отметил Магзом Бакытжанов.

– На этом участке зарегистрированы 2 596 человек. Одиннадцать из них проголосуют из дома, – сообщил председатель участка Ардак Назиков. Он также отметил активность электората.