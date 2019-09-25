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Как прошел второй день визита Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк – видеообзор
Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали опубликовал в Facebook видеообзор второго дня рабочей поездки Главы государства Касым-Жомарта Токаева в США, передает Kazpravda.kz
.
Отмечается, что Касым-Жомарт Токаев выступил
на 74-сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Кроме этого, проведены встречи с лидерами и представителями правительств ряда стран, среди них Президент Швейцарии Ули Маурер
, Президент Болгарии Румен Радев
, Президент Грузии Саломе Зурабишвили
, Президент Украины Владимир Зеленский
, Король Иордании Абдалла II
, а также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
.
Отметим, ранее в рамках рабочей поездки Глава государства провел встречу
с видными американскими политиками и представителями экспертного сообщества, а также с Высоким представителем Альянса Цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом
, главой компании "Bloomberg" Майклом Блумбергом
и капитанами
бизнеса США.