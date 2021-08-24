Спорт
Как прошли первые поединки четвертьфинала Кубка Казахстана по футболу
Аскар Султан
В минувшие выходные прошли первые два поединка 1⁄4 финала Кубка Казахстана, который в этом сезоне разыгрывается в новом формате, сообщает Kazpravda.kz

Розыгрыш второго по значимости футбольного трофея рес­публики в этом году, конечно же, привлек внимание. Предварительная стадия, потом поединки в группах, а теперь и четвертьфинальные двухматчевые встречи внесли свою изюминку.

В этот уик-енд должны были состояться четыре игры, но в связи с участием футбольных клубов «Кайрат» и «Шахтер» в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций и сложившимся плотным графиком, осложненным дальними перелетами в Люксембург и Израиль, первые матчи в парах «Кайрат» (Алматы) – «Кайсар» (Кызылорда) и «Тараз» – «Шахтер» (Караганда) теперь должны состояться 22 сентября, а планируемая дата ответных матчей – 27 октября.

А вот две другие дружины – «Тобол» и «Астана», как мы знаем, свой нынешний поход в Европу завершили и теперь все силы могут бросить на национальное первенство и Кубок Казахстана.

Так, костанайский «Тобол» первый из двух поединков 1⁄4 финала провели в Петропавловске на стадионе «Карасай» против местного «Кызыл-Жар СК» и одержали победу с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола на 35-й минуте стал нападающий сборной Узбекистана Игорь Сергеев. При этом клуб, представляющий Северо-Казахстанскую область, с 65-й минуты остался в меньшинстве, так как за перебор желтых карточек с поля был удален их португальский полузащитник Карлос Фонсека. Таким образом тоболовцы перед ответной встречей имеют небольшое преи­мущество, так как теперь будут выступать уже на своем поле. Ну и, откровенно говоря, костанайская дружина более мастеровита и, думается, не упустит шанса выйти в полуфинал, а там уже и до финала будет недалеко.

Очень интересная встреча прошла на столичном стадионе «Астана Арена», где местная «Астана» принимала удививший всех в этом розыгрыше Кубка актауский «Каспий». У клуба из Нур-Султана в этом году складывается непростая ситуация, он все еще не реализовывает весь свой потенциал. Шестикратные чемпионы Казахстана не показывают легкости предыдущих сезонов не только на международной арене, но и в национальных турнирах. Вот и эта игра показала, что не все у них гладко.

В первом тайме «Астана» успела сделать отличный задел, ведя с разницей в два мяча. Уже на 4-й минуте счет открыл белорусский полузащитник хозяев Макс Эбонг, а на 36-й не промахнулся и нападающий сборной Казах­стана Абат Аймбетов.

Ситуация изменилась на 39-й минуте, когда в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал полузащитник актаусцев Максат Тайкенов. Более того, на 45-й минуте, перед свистком судьи на перерыв, еще один полузащитник «Каспия» Руслан Сахалбаев и вовсе сделал счет равным – 2:2.

«Астану» такое положение, конечно же, не устраивало, и она не раз пыталась организовать атаки, но лишь одна из них на 84-й минуте завершилась голом от защитника сборной Черногории Жарко Томашевича. Если вы думаете, что на этом все закончилось, то ошибаетесь. Актаусцы смогли отыграться, забив гол на 95-й добавленной минуте, причем после еще одного назначенного пенальти. Второй 11-метровый реализовал Аслан Дарабаев.

В ответной встрече столичному клубу придется нелегко, ведь теперь они к тому же еще и будут выступать в гостях, а «Каспий» на своей арене редко кому уступает.

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