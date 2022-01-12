Как прошло первое заседание Правительства в обновленном составе

Экономика
Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел первое заседание Правительства в обновленном составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Новые министры национальной экономики Алибек Куантыров, индустрии и инфраструктурного развития – Каирбек Ускенбаев, энергетики – Болат Акчулаков, юстиции – Канат Мусин, здравоохранения – Ажар Гиният, информации и общественного развития – Аскар Умаров принесли присягу госслужащего.

«Мы должны оправдать высокое доверие Главы государства в этот трудный для всей страны момент. Наш состав Правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные Президентом задачи, направленные на повышение уровня и качества жизни населения, сохранить рост экономики и противостоять пандемии, восстановить нанесенный террористами и мародерами огромный урон, вывести страну из масштабного кризиса. Это очень сложные задачи, решать которые в текущих условиях еще не выпадало ни одному Правительству. Мы должны быть единой командой, от нашей работы ждут реальных результатов», — сказал Алихан Смаилов.



На заседании рассмотрены меры по исполнению поручений Президента РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, которые были даны 11 января т.г. в ходе выступления в Мажилисе Парламента.

С докладами выступили министр национальной экономики Алибек Куантыров, председатель Национального Банка Ерболат Досаев, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, министры финансов Ерулан Жамаубаев, индустрии и инфраструктурного развития – Каирбек Ускенбаев, сельского хозяйства – Ербол Карашукеев, энергетики – Болат Акчулаков, экологии, геологии и природных ресурсов – Сериккали Брекешев, труда и социальной защиты населения – Серик Шапкенов, здравоохранения – Ажар Гиният, образования и науки – Асхат Аймагамбетов, информации и общественного развития – Аскар Умаров.

Алихан Смаилов поручил Министерству национальной экономики совместно с государственными органами и организациями до 20 января т.г. разработать проект Программы действий Правительства на 2022 год, в сжатый срок выработать прозрачные и понятные механизмы предоставления мер государственной поддержки МСБ и провести анализ эффективности работы институтов развития (БРК, Фонд «Даму» и др.).

Глава Правительства дал поручения Министерству национальной экономики совместно с Национальным Банком и НПП «Атамекен» актуализировать Комплекс мер антиинфляционного реагирования, кардинально пересмотреть порядок закупок АО «Самрук-Казына» с точки зрения сокращения доли государственных закупок способом из одного источника, пересмотреть весь процесс осуществления закупок АО «Самрук-Казына» и его дочерних компаний.

Министерству национальной экономики совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции, министерствами финансов, юстиции и НПП «Атамекен» поручено до 1 февраля т.г. выработать подходы по отбору активов, подлежащих к передаче в конкурентную среду, разработать и внести соответствующий проект постановления Правительства.

В целях формирования ясных правил межбюджетных взаимоотношений между центром и регионами Премьер-министр поручил подготовить пакет поправок в бюджетное законодательство и усовершенствовать методику расчетов Трансфертов общего характера.

Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами и акиматами западных и южных регионов – Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей – поручено разработать отдельные направления в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» и других отраслевых программ.

Акимату Нур-Султана совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития дано поручение внести конкретные предложения по дальнейшим вариантам использования проекта LRT.

Глава Правительства поручил подготовить предложения с конкретными механизмами реализации вопроса утилизационного сбора, разработать комплекс мер по регулированию рынка нефтепродуктов, в недельный срок провести соответствующие расчеты и внести согласованные предложения по акцизам для производителей бензина и посредников.

Премьер поручил в месячный срок подготовить пул проектов в конкурентоспособных секторах экономики с учетом анализа отрасли обрабатывающей промышленности, выработать конкретные предложения по реформированию АО «Самрук-Казына», принять необходимые меры по материально-техническому обеспечению производителей сельхозпродукции в целях качественного и своевременного проведения весенне-полевых работ, разработать новую Концепцию инвестиционной политики.

Алихан Смаилов подчеркнул необходимость продолжения МВД и МЧС работы по реформированию правоохранительной системы.

МВД совместно с министерствами национальной экономики и финансов поручено в недельный срок внести в Правительство предложения по количественному и качественному укреплению подразделений специального назначения МВД и Национальной гвардии.

Глава Правительства поручил проработать вопросы повышения правовой защиты полицейских, усилить контроль за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма, в недельный срок внести в Правительство предложения по материально-техническому и социальному укреплению органов гражданской защиты, внести необходимые корректировки в План гражданской обороны страны, выработать согласованные предложения по совершенствованию выпуска материальных ценностей из государственного материального резерва в период чрезвычайного положения.

Министерству обороны совместно с министерствами национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития, финансов дано поручение проработать вопросы повышения денежного довольствия военнослужащих спецподразделений, оснащения военно-транспортной авиацией, вооружением и военной техникой.

Премьер-министр поручил выработать предложения по реформированию Вооруженных Сил и разведсообщества, кардинального повышения обороноспособности армии и внести в Аппарат Совета Безопасности на ближайшее заседание.

Глава Правительства отметил необходимость проведения работы по качественному обновлению социально-трудовой сферы с выявлением реального количества граждан, нуждающихся в трудоустройстве и социальной поддержке.

Алихан Смаилов поручил принять меры по увеличению размеров грантов на реализацию бизнес идей (до 400 МРП), повышению размеров оплаты труда и срока участия как в молодежной практике, так и проекте «Первое рабочее место».

Министерствам национальной экономики, труда и социальной защиты населения поручено в месячный срок разработать проект Программы по повышению доходов населения.

Министерству образования и науки совместно с заинтересованными госорганами дано поручение разработать Программу по привлечению педагогов с соответствующим пакетом мер социальной поддержки для регионов с дефицитом учителей, принять меры по открытию 5 филиалов авторитетных зарубежных вузов.

Премьер-министр отметил необходимость увеличения в проекте государственного образовательного заказа количества грантов по техническим направлениям, в первую очередь, в западных регионах, предусмотреть целевые гранты для обучения в вузах молодежи из густонаселенных регионов.

Глава Правительства поручил до 1 февраля т.г. проработать все вопросы создания общественного социального Фонда «Қазақстан халқына».

«Вы все понимаете серьезность сегодняшнего момента. Необходимо максимально мобилизоваться и сконцентрироваться на работе», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Популярное

Все
Ошибок быть не может
Шанырак под небесно-голубым флагом
Сделано с добрым сердцем
В соответствии со стандартами
Три фактора конституционной реформы
Увеличится загрузка предприятий
С уверенностью – в будущее
Поселил на поле «цифру»
Закон Республики Казахстан
С заботой о гражданах
Открылся новый реабилитационный центр
Реформирование дошкольного и начального образования обсудили в правительстве
Ужесточен контроль качества дорожных работ
Исполнение поручений Президента: масштабную систему поддержки граждан выстроили в РК
Новые объекты открыли ко Дню защиты детей
Мудрый, добрый, человечный...
Книга – источник знаний
Карметкомбинат модернизируется
Алимханулы присоединился к сборной Казахстана по боксу
Инклюзию до сих пор измеряют пандусами
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Административной юстиции – пять лет
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Астанчан приглашают принять участие в юбилейном международном полумарафоне
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
Сарсенгали Абдыманапову и Ермеку Жангельдину вручили госнаграды от имени Президента
Система не прощала веры: в чем феномен новой книги Хайдара Байзакова
Жанатас: большой трансфер инноваций
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
В Актау откроется консульство РФ
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Как сделать бизнес экологичным?
Ученики завоевали более 1 000 медалей
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Где в мире больше всего рождается детей
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане

Читайте также

Бектенов и Христодулидис приняли участие в бизнес-форуме
СД холдинга «Байтерек» утвердил решения по финансированию р…
Доходы госбюджета за 5 месяцев превысили план
Bloomberg: Казахстан научился превращать вызовы в возможнос…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]