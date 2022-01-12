Как прошло первое заседание Правительства в обновленном составе

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел первое заседание Правительства в обновленном составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.
Новые министры национальной экономики Алибек Куантыров, индустрии и инфраструктурного развития – Каирбек Ускенбаев, энергетики – Болат Акчулаков, юстиции – Канат Мусин, здравоохранения – Ажар Гиният, информации и общественного развития – Аскар Умаров принесли присягу госслужащего.
«Мы должны оправдать высокое доверие Главы государства в этот трудный для всей страны момент. Наш состав Правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные Президентом задачи, направленные на повышение уровня и качества жизни населения, сохранить рост экономики и противостоять пандемии, восстановить нанесенный террористами и мародерами огромный урон, вывести страну из масштабного кризиса. Это очень сложные задачи, решать которые в текущих условиях еще не выпадало ни одному Правительству. Мы должны быть единой командой, от нашей работы ждут реальных результатов», — сказал Алихан Смаилов.
На заседании рассмотрены меры по исполнению поручений Президента РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, которые были даны 11 января т.г. в ходе выступления в Мажилисе Парламента.
С докладами выступили министр национальной экономики Алибек Куантыров, председатель Национального Банка Ерболат Досаев, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, министры финансов Ерулан Жамаубаев, индустрии и инфраструктурного развития – Каирбек Ускенбаев, сельского хозяйства – Ербол Карашукеев, энергетики – Болат Акчулаков, экологии, геологии и природных ресурсов – Сериккали Брекешев, труда и социальной защиты населения – Серик Шапкенов, здравоохранения – Ажар Гиният, образования и науки – Асхат Аймагамбетов, информации и общественного развития – Аскар Умаров.
Алихан Смаилов поручил Министерству национальной экономики совместно с государственными органами и организациями до 20 января т.г. разработать проект Программы действий Правительства на 2022 год, в сжатый срок выработать прозрачные и понятные механизмы предоставления мер государственной поддержки МСБ и провести анализ эффективности работы институтов развития (БРК, Фонд «Даму» и др.).
Глава Правительства дал поручения Министерству национальной экономики совместно с Национальным Банком и НПП «Атамекен» актуализировать Комплекс мер антиинфляционного реагирования, кардинально пересмотреть порядок закупок АО «Самрук-Казына» с точки зрения сокращения доли государственных закупок способом из одного источника, пересмотреть весь процесс осуществления закупок АО «Самрук-Казына» и его дочерних компаний.
Министерству национальной экономики совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции, министерствами финансов, юстиции и НПП «Атамекен» поручено до 1 февраля т.г. выработать подходы по отбору активов, подлежащих к передаче в конкурентную среду, разработать и внести соответствующий проект постановления Правительства.
В целях формирования ясных правил межбюджетных взаимоотношений между центром и регионами Премьер-министр поручил подготовить пакет поправок в бюджетное законодательство и усовершенствовать методику расчетов Трансфертов общего характера.
Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами и акиматами западных и южных регионов – Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей – поручено разработать отдельные направления в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» и других отраслевых программ.
Акимату Нур-Султана совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития дано поручение внести конкретные предложения по дальнейшим вариантам использования проекта LRT.
Глава Правительства поручил подготовить предложения с конкретными механизмами реализации вопроса утилизационного сбора, разработать комплекс мер по регулированию рынка нефтепродуктов, в недельный срок провести соответствующие расчеты и внести согласованные предложения по акцизам для производителей бензина и посредников.
Премьер поручил в месячный срок подготовить пул проектов в конкурентоспособных секторах экономики с учетом анализа отрасли обрабатывающей промышленности, выработать конкретные предложения по реформированию АО «Самрук-Казына», принять необходимые меры по материально-техническому обеспечению производителей сельхозпродукции в целях качественного и своевременного проведения весенне-полевых работ, разработать новую Концепцию инвестиционной политики.
Алихан Смаилов подчеркнул необходимость продолжения МВД и МЧС работы по реформированию правоохранительной системы.
МВД совместно с министерствами национальной экономики и финансов поручено в недельный срок внести в Правительство предложения по количественному и качественному укреплению подразделений специального назначения МВД и Национальной гвардии.
Глава Правительства поручил проработать вопросы повышения правовой защиты полицейских, усилить контроль за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма, в недельный срок внести в Правительство предложения по материально-техническому и социальному укреплению органов гражданской защиты, внести необходимые корректировки в План гражданской обороны страны, выработать согласованные предложения по совершенствованию выпуска материальных ценностей из государственного материального резерва в период чрезвычайного положения.
Министерству обороны совместно с министерствами национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития, финансов дано поручение проработать вопросы повышения денежного довольствия военнослужащих спецподразделений, оснащения военно-транспортной авиацией, вооружением и военной техникой.
Премьер-министр поручил выработать предложения по реформированию Вооруженных Сил и разведсообщества, кардинального повышения обороноспособности армии и внести в Аппарат Совета Безопасности на ближайшее заседание.
Глава Правительства отметил необходимость проведения работы по качественному обновлению социально-трудовой сферы с выявлением реального количества граждан, нуждающихся в трудоустройстве и социальной поддержке.
Алихан Смаилов поручил принять меры по увеличению размеров грантов на реализацию бизнес идей (до 400 МРП), повышению размеров оплаты труда и срока участия как в молодежной практике, так и проекте «Первое рабочее место».
Министерствам национальной экономики, труда и социальной защиты населения поручено в месячный срок разработать проект Программы по повышению доходов населения.
Министерству образования и науки совместно с заинтересованными госорганами дано поручение разработать Программу по привлечению педагогов с соответствующим пакетом мер социальной поддержки для регионов с дефицитом учителей, принять меры по открытию 5 филиалов авторитетных зарубежных вузов.
Премьер-министр отметил необходимость увеличения в проекте государственного образовательного заказа количества грантов по техническим направлениям, в первую очередь, в западных регионах, предусмотреть целевые гранты для обучения в вузах молодежи из густонаселенных регионов.
Глава Правительства поручил до 1 февраля т.г. проработать все вопросы создания общественного социального Фонда «Қазақстан халқына».
«Вы все понимаете серьезность сегодняшнего момента. Необходимо максимально мобилизоваться и сконцентрироваться на работе», — подчеркнул Алихан Смаилов.
Новые министры национальной экономики Алибек Куантыров, индустрии и инфраструктурного развития – Каирбек Ускенбаев, энергетики – Болат Акчулаков, юстиции – Канат Мусин, здравоохранения – Ажар Гиният, информации и общественного развития – Аскар Умаров принесли присягу госслужащего.
«Мы должны оправдать высокое доверие Главы государства в этот трудный для всей страны момент. Наш состав Правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные Президентом задачи, направленные на повышение уровня и качества жизни населения, сохранить рост экономики и противостоять пандемии, восстановить нанесенный террористами и мародерами огромный урон, вывести страну из масштабного кризиса. Это очень сложные задачи, решать которые в текущих условиях еще не выпадало ни одному Правительству. Мы должны быть единой командой, от нашей работы ждут реальных результатов», — сказал Алихан Смаилов.
На заседании рассмотрены меры по исполнению поручений Президента РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, которые были даны 11 января т.г. в ходе выступления в Мажилисе Парламента.
С докладами выступили министр национальной экономики Алибек Куантыров, председатель Национального Банка Ерболат Досаев, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, министры финансов Ерулан Жамаубаев, индустрии и инфраструктурного развития – Каирбек Ускенбаев, сельского хозяйства – Ербол Карашукеев, энергетики – Болат Акчулаков, экологии, геологии и природных ресурсов – Сериккали Брекешев, труда и социальной защиты населения – Серик Шапкенов, здравоохранения – Ажар Гиният, образования и науки – Асхат Аймагамбетов, информации и общественного развития – Аскар Умаров.
Алихан Смаилов поручил Министерству национальной экономики совместно с государственными органами и организациями до 20 января т.г. разработать проект Программы действий Правительства на 2022 год, в сжатый срок выработать прозрачные и понятные механизмы предоставления мер государственной поддержки МСБ и провести анализ эффективности работы институтов развития (БРК, Фонд «Даму» и др.).
Глава Правительства дал поручения Министерству национальной экономики совместно с Национальным Банком и НПП «Атамекен» актуализировать Комплекс мер антиинфляционного реагирования, кардинально пересмотреть порядок закупок АО «Самрук-Казына» с точки зрения сокращения доли государственных закупок способом из одного источника, пересмотреть весь процесс осуществления закупок АО «Самрук-Казына» и его дочерних компаний.
Министерству национальной экономики совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции, министерствами финансов, юстиции и НПП «Атамекен» поручено до 1 февраля т.г. выработать подходы по отбору активов, подлежащих к передаче в конкурентную среду, разработать и внести соответствующий проект постановления Правительства.
В целях формирования ясных правил межбюджетных взаимоотношений между центром и регионами Премьер-министр поручил подготовить пакет поправок в бюджетное законодательство и усовершенствовать методику расчетов Трансфертов общего характера.
Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами и акиматами западных и южных регионов – Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей – поручено разработать отдельные направления в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» и других отраслевых программ.
Акимату Нур-Султана совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития дано поручение внести конкретные предложения по дальнейшим вариантам использования проекта LRT.
Глава Правительства поручил подготовить предложения с конкретными механизмами реализации вопроса утилизационного сбора, разработать комплекс мер по регулированию рынка нефтепродуктов, в недельный срок провести соответствующие расчеты и внести согласованные предложения по акцизам для производителей бензина и посредников.
Премьер поручил в месячный срок подготовить пул проектов в конкурентоспособных секторах экономики с учетом анализа отрасли обрабатывающей промышленности, выработать конкретные предложения по реформированию АО «Самрук-Казына», принять необходимые меры по материально-техническому обеспечению производителей сельхозпродукции в целях качественного и своевременного проведения весенне-полевых работ, разработать новую Концепцию инвестиционной политики.
Алихан Смаилов подчеркнул необходимость продолжения МВД и МЧС работы по реформированию правоохранительной системы.
МВД совместно с министерствами национальной экономики и финансов поручено в недельный срок внести в Правительство предложения по количественному и качественному укреплению подразделений специального назначения МВД и Национальной гвардии.
Глава Правительства поручил проработать вопросы повышения правовой защиты полицейских, усилить контроль за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма, в недельный срок внести в Правительство предложения по материально-техническому и социальному укреплению органов гражданской защиты, внести необходимые корректировки в План гражданской обороны страны, выработать согласованные предложения по совершенствованию выпуска материальных ценностей из государственного материального резерва в период чрезвычайного положения.
Министерству обороны совместно с министерствами национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития, финансов дано поручение проработать вопросы повышения денежного довольствия военнослужащих спецподразделений, оснащения военно-транспортной авиацией, вооружением и военной техникой.
Премьер-министр поручил выработать предложения по реформированию Вооруженных Сил и разведсообщества, кардинального повышения обороноспособности армии и внести в Аппарат Совета Безопасности на ближайшее заседание.
Глава Правительства отметил необходимость проведения работы по качественному обновлению социально-трудовой сферы с выявлением реального количества граждан, нуждающихся в трудоустройстве и социальной поддержке.
Алихан Смаилов поручил принять меры по увеличению размеров грантов на реализацию бизнес идей (до 400 МРП), повышению размеров оплаты труда и срока участия как в молодежной практике, так и проекте «Первое рабочее место».
Министерствам национальной экономики, труда и социальной защиты населения поручено в месячный срок разработать проект Программы по повышению доходов населения.
Министерству образования и науки совместно с заинтересованными госорганами дано поручение разработать Программу по привлечению педагогов с соответствующим пакетом мер социальной поддержки для регионов с дефицитом учителей, принять меры по открытию 5 филиалов авторитетных зарубежных вузов.
Премьер-министр отметил необходимость увеличения в проекте государственного образовательного заказа количества грантов по техническим направлениям, в первую очередь, в западных регионах, предусмотреть целевые гранты для обучения в вузах молодежи из густонаселенных регионов.
Глава Правительства поручил до 1 февраля т.г. проработать все вопросы создания общественного социального Фонда «Қазақстан халқына».
«Вы все понимаете серьезность сегодняшнего момента. Необходимо максимально мобилизоваться и сконцентрироваться на работе», — подчеркнул Алихан Смаилов.