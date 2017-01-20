Культура
Как провести выходные в Астане
Жания Уранкаева
Корреспондент Kazpravda.kz сделал подборку мероприятий, которые пройдут в Астане в период с 21 по 22 января.

ДатаВремя МестоСобытие
21 января

 18:30Театр имени КуанышбаеваСпектакль "Ізгілік формуласы"
С 21 января по 12 февраля
Дворец Мира и Согласия

Выставка всемирно известного фотохудожника Жан-Франсуа Розье

21 января16:00Велотрек "Сарыарка"Баскетбол: БК "Астана" – БК "Зенит" (Спб)

до 22 января10:00-18:00Национальный музей РК
Персональная выставка Жанны Нугербек "Таң. Рассвет. Dawn"
22 января11:00Театр драмы имени Горького
Детский спектакль "Как котенок Новый год спасал"
22 января18:30Театр имени КуанышбаеваДрама "Жұт"

22 января 18:00Театр "Астана Опера"Опера "Биржан – Сара"
22 января16:00улица Пушкина, 11Вечер поэзии Андрея Вознесенского

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