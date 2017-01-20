Культура
Как провести выходные в Астане
Жания Уранкаева
|Дата
|Время
|Место
|Событие
|21 января
|18:30
|Театр имени Куанышбаева
|Спектакль "Ізгілік формуласы"
|С 21 января по 12 февраля
|Дворец Мира и Согласия
|Выставка всемирно известного фотохудожника Жан-Франсуа Розье
|21 января
|16:00
|Велотрек "Сарыарка"
|Баскетбол: БК "Астана" – БК "Зенит" (Спб)
|до 22 января
|10:00-18:00
|Национальный музей РК
|Персональная выставка Жанны Нугербек "Таң. Рассвет. Dawn"
|22 января
|11:00
|Театр драмы имени Горького
|Детский спектакль "Как котенок Новый год спасал"
|22 января
|18:30
|Театр имени Куанышбаева
|Драма "Жұт"
|22 января
|18:00
|Театр "Астана Опера"
|Опера "Биржан – Сара"
|22 января
|16:00
|улица Пушкина, 11
|Вечер поэзии Андрея Вознесенского