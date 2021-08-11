Общество

Как пройдет линейка у школьников 1 сентября, сообщил глава МОН

Екатерина Елисеева
Как  пройдет линейка первого сентября в Казахстане, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в ходе прямого эфира Tengrinews.kz, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Планируется, что первого сентября будет организована торжественная линейка. Пройдет она на улице. Линейки пройдут для учащихся первых классов. Во время торжественной линейках (детям - прим. автора) вручат их первые книги - "Әліппе" и "Букварь". Мы считаем это очень важно. Для учащихся со 2 по 11 классы будут организованы классные часы в кабинетах", – сообщил спикер. 

Также министр отметил, что переход к традиционному формату обучения – необходимая мера.

"Подавляющее большинство родителей, учителей и школьников давно ждало эту новость. Недавно Межведомственная комиссия приняла решение о том, что возможно начать новый учебный год в традиционном формате. Это касается и детских садов, школ, колледжей и вузов. Но, прежде всего, должны быть организованы самые строгие санитарные требования. Для нас важным вопросом является безопасность наших детей. Мы должны обеспечить необходимую организационную подготовку. Поэтому санитарные ограничения, прежде всего, это масочный режим. Второе – режим кварцевания, проветривание, дезинфекция. Третье – нахождение класса только в одном кабинете, то есть отменяется кабинетная система", – дополнил Аймагамбетов.

По его словам, перемены для учащихся тоже будут организованы в разное время.

Ранее было принято решение по школьной форме и утверждены сроки школьных каникул в новом учебном году.



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