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Общество , Образование
Как пройдут выпускные у школьников в этом году, рассказали в Минобразования

В этом году в связи с улучшением эпидситуации у выпускников школ состоятся выпускные. Однако все они должны будут проводиться в стенах школы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Рекомендации Министерства образования и науки в новом выпуске проекта «Обратная связь» озвучила руководитель управления воспитательной работы и дополнительного образования Комитета дошкольного и среднего образования МОН Самал Кадырова.

«Ученики старших классов всегда с нетерпением ждут выпускного, ведь это символизирует новый этап в жизни. Традиционное прощание со школой и педагогами в последние два года нарушила пандемия. Сегодня эпидситуация позволяет проводить выпускные. Однако все они должны в обязательном порядке проводиться в стенах школы.

Попечительским советам школ и управлениям образования необходимо провести разъяснительную работу с родителями выпускников о нецелесообразности затрат на эти мероприятия. Этот вопрос – один из главных в повестке», – отметила Самал Кадырова.

В выпускных мероприятиях смогут принять участие педагогический коллектив школы, выпускники, родители выпускников, ветераны педагогического труда, члены попечительских советов, представители шефствующих организаций, управлений образования областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, отделов образования, заинтересованных государственных органов и другие.

Выпускной должен быть проведен силами самой организации образования.

Не допускается:

– привлечение к проведению мероприятий аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату;

– организация праздничных столов;

– проведение выездных экскурсий по городу (району) с привлечением автомобилей напрокат;

– сбор денежных средств на подарки администрации школы и педагогам;

– организация выпускных мероприятий в увеселительных учреждениях.

Отметим, что праздник «Последний звонок» во всех школах Казахстана пройдет 25 мая 2022 года. Торжественное вручение аттестата – 16-17 июня 2022 года.

 

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