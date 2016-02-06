«Усилия Абая Кунанбаева, которого сегодня почитают как величайшего казахского интеллектуального лидера XIX столетия, были направлены не только на то, чтобы ознакомить свой народ с российским образованием и литературой, но также на то, чтобы показать разные стороны западной культуры. Абай видел потребность своего народа не только в образовании, но и в проведении социальных реформ и в переориентации фундаментальных основ его культуры». Этот первоначальный тезис своей статьи Томас Виннер и обосновывает далее. Он дает достаточно подробный очерк жизни и творчества Абая, останавливаясь на его родословной, показывая все ступени образования и самообразования: учеба в медресе, где у него пробудился интерес к восточной литературе, прерванная отцом учеба в русской школе, сближение с русскими ссыльными демократами, его обширные познания в исламской теологии, русской литературе и общественной мысли.

Абай переводил русских классиков – Пушкина, Лермонтова, знакомился через русские переводы с произведениями Гете, Гейне, Байрона, делал их перевод на казахский язык, читал западных мыслителей – Дарвина, Спенсера, Спинозу… «Абай черпал вдохновение из казахской, мусульманской и западной культур и в своем творчестве стремился синтезировать эти три традиции… В основе философской концепции, которая стала путеводной в жизни и творчестве Абая, лежала его гуманистическая вера в победу человеческого разума, и именно с этих позиций мы должны рассматривать его основной вклад в казахскую культуру», – считает американский ученый.

Обращаясь к стихам и прозе Абая, исследователь показывает, как идет углубление собственных тем и мотивов в его лирике и прозе. Как Абай отказывается от внешних эффектов и красивостей восточной поэзии с ее преимущественно декоративными формами, изобилием метафор, мистического содержания и догматических нравоучений, вырастая в ту мощную фигуру поэта и мыслителя, который и станет основоположником новой литературы и языка, широко использующим прозу для философских размышлений, где главной религией становится «совершенствование человеческой морали»:

…Как старый бий, пословиц не леплю,

Не бормочу, за грош меняя душу.

Слова скупые, верные люблю.

И ты простую речь мою послушай.

«В призыве к образованию своего народа Абай был первым поэтом казахской степи, выполняющим социальную роль», – подчеркивает Томас Виннер. Ученый поясняет: призывая давать детям образование, учить русской и западной культуре, Абай на первое место ставил овладение родной грамотой, сохранение собственного культурного наследия, утрачиваемого порой в угоду русским чиновникам. Общественная деятельность поэта вызывала недовольство у царской администрации и казахской знати, он чувствовал одиночество, разочарование в друзьях и своем окружении («Измучен, обманут я всеми вокруг. /; Меня предавали и недруг, и друг»). Томас Виннер пишет: «Несмотря на свое разочарование, Абай продолжал бороться за свои идеалы» – и широко приводит цитаты из «Слов назиданий», которые и сегодня звучат актуально: «Человек, знающий культуру и язык других народов, становится равным среди них...» О богачах, забывающих о своем народе, Абай писал: «Они думают, что сейчас птица удачи сидит на их головах, что сейчас они стали правителями половины земли… Для них религия – это их стада, люди – это стада, знание – это стада, совесть – это стада».

«Сегодня Абай считается самым выдающимся казахским поэтом прошлых столетий, оцениваемым в Казахстане, вероятно, так же высоко, как Пушкин в России», – подытоживает американский ученый.

Ждем ответов читателей на вопросы (Lubashashkova2010@mail.ru):

1. Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни?

2. Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?