Как Путин отреагировал на лидерство в рейтинге Forbes

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что его шеф не следит за рейтингами международных изданий и нейтрально относится к их мнению, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lifenews.
Напомним, американский журнал "Форбс" обнародовал ежегодный рейтинг самых влиятельных людей мира по версии издания. Список из 73 позиций в третий раз подряд возглавил президент России Владимир Путин.
"Путин сказал, что если следить за рейтингами, то тогда не будет возможности и времени заниматься работой. Активность президента на мировой арене идет на очень высоких оборотах, так как этого требует и региональная, и международная ситуация", – сказал Песков.
В Топ-3 списка также вошли канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Барак Обама.
