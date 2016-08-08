Экономика
Как работает "Правительство для граждан" в Атырау узнал Карим Масимов
В ходе рабочей поездки в Атыраускую область Премьер-Министр РК ознакомился с работой госкорпорации "Правительство для граждан", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт pm.kz.

За прошедшие 6 месяцев отделом № 1, который посетил Карим Масимов, оказано 221 823 услуги населению города. В общей сложности по Атырауской области предоставляют государственные услуги населению три городских и семь районных отделов.

Масимов осмотрел помещение и оставил ряд поручений руководству отдела для решения существующих проблем.

Государственная корпорация "Правительство для граждан" начала работать в Казахстане с 11 апреля текущего года.

Основной плюс такой формы работы с населением заключается в том, что граждане в ближайшей перспективе смогут получать максимальное количество услуг. На первом этапе корпорация будет оказывать 522 услуги из 730.

"Правительство для граждан" создавалось для того, чтобы процесс оказания государственных услуг был более быстрым, прозрачным и комфортным.

В этот же день Премьер-Министр РК посетил строительную площадку жилого комплекса "Жеруйык" в микрорайоне "Нурсая".

57a84edb0f4621470648027.jpg

Строительство ЖК "Жеруйык" финансируется в рамках Программы развития регионов до 2020 года и реализуется при поддержке АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына". Комплекс состоит из шестнадцати пятиэтажных 25-квартирных жилых домов в микрорайоне "Нурсая". На территорию комплекса предусмотрен свободный доступ со всех сторон, а также автомобильные стоянки с твердым покрытием, детские игровые, спортивные и хозяйственные площадки. На данный момент строительные работы выполнены на 70%.

Глава Кабмина осмотрел строительную площадку и заслушал доклад о ходе строительства жилого комплекса.

Программа развития регионов до 2020 года была утверждена постановлением Правительства РК в 2014 году. Одним из основных направлений программы является строительство доступного жилья для населения.

Популярное

Все
Указ Президента Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
В Семее назревает скандал вокруг здания офтальмологического центра
«Плакал» позапрошлогодний ремонт
Жители Актау выступают против сноса спортивного комплекса
«Я из рода акынов…» Так о себе писал поэт и писатель Сырбай Мауленов
Забастовку работников станций скорой помощи в Мангистау признали незаконной
В интересах народа
В Атырауской области установили ограничения на покупку яиц
Костанайские школьники учатся в акиматах, домах культуры, детских садах и даже... в кафе!
О реформах Президента говорят зарубежные эксперты
Астана как символ перемен
Быстро движимая недвижимость
С санкции суда
Обед стал дороже
Новая политическая модель – условие для экономического развития
От профессионализма до человечности
Беларусь – Казахстан: 30 лет по пути стабильности и прогресса
Шаг к демократии
«Ястребы» в гостях у «барсов»
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Реформатор с большой буквы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
Тору перевели на казахский язык
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Плохие дороги: причин не счесть
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила

Читайте также

Экономика
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 рег…
Экономика , Общество
Дополнительную пенсионную выплату смогут получать казахстан…
Экономика , Общество
Около 11,5 млн заработали казахстанцы на недобросовестных п…
Экономика , Общество
Куда казахстанцы могут направить жалобу на завышенные цены

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]