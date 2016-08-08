Как работает "Правительство для граждан" в Атырау узнал Карим Масимов
В ходе рабочей поездки в Атыраускую область Премьер-Министр РК ознакомился с работой госкорпорации "Правительство для граждан", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт pm.kz.
За прошедшие 6 месяцев отделом № 1, который посетил Карим Масимов, оказано 221 823 услуги населению города. В общей сложности по Атырауской области предоставляют государственные услуги населению три городских и семь районных отделов.
Масимов осмотрел помещение и оставил ряд поручений руководству отдела для решения существующих проблем.
Государственная корпорация "Правительство для граждан" начала работать в Казахстане с 11 апреля текущего года.
Основной плюс такой формы работы с населением заключается в том, что граждане в ближайшей перспективе смогут получать максимальное количество услуг. На первом этапе корпорация будет оказывать 522 услуги из 730.
"Правительство для граждан" создавалось для того, чтобы процесс оказания государственных услуг был более быстрым, прозрачным и комфортным.
В этот же день Премьер-Министр РК посетил строительную площадку жилого комплекса "Жеруйык" в микрорайоне "Нурсая".
Строительство ЖК "Жеруйык" финансируется в рамках Программы развития регионов до 2020 года и реализуется при поддержке АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына". Комплекс состоит из шестнадцати пятиэтажных 25-квартирных жилых домов в микрорайоне "Нурсая". На территорию комплекса предусмотрен свободный доступ со всех сторон, а также автомобильные стоянки с твердым покрытием, детские игровые, спортивные и хозяйственные площадки. На данный момент строительные работы выполнены на 70%.
Глава Кабмина осмотрел строительную площадку и заслушал доклад о ходе строительства жилого комплекса.
Программа развития регионов до 2020 года была утверждена постановлением Правительства РК в 2014 году. Одним из основных направлений программы является строительство доступного жилья для населения.