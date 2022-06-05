Иллюстративное фото: Kazpravda.kz
Общество
Как работают интервьюеры экзитпола в Алматы
Людмила Гордеева

На участке для голосования в Алматинском многопрофильном колледже интервьюеры экзитпола появились в числе первых. 

- Мы здесь с семи утра, - говорит представитель научно-исследовательской ассоциации «Институт демократии» Гульмира Абулхаирова. – Встречали самых ранних участников референдума. 

Гульмира не в первый раз участвует в опросе на выходе из участков для голосования, поэтому отлично знает порядок и правила этой процедуры. 

- Лишних вопросов мы не задаем. Нам необходимо узнать только возраст, пол, национальность проголосовавшего и какой он сделал выбор: за или против поправок в Конституцию, - уточняет волонтер.

По мнению Гульмиры здесь нет большой сложности, главное – добросовестность, аккуратность и четкое следование инструкциям. Ассоциация, которую она представляет, специализируется на социологических исследованиях гражданской активности в обществе и, как водится, любой новый проект начинается с инструктажа интервьюеров, потому что в каждом есть свои нюансы.

- Цель нашего участия в сегодняшнем референдуме – убедиться в прозрачности голосования и вместе с тем получить социально-демографический портрет участников и оценку активности горожан, - уточняет женщина. – Анализировать будем в том числе по срезам – кого больше всего было на участке с утра, кто подошел ближе к обеду, а кому было удобно проголосовать вечером.

Для опроса Гульмира отбирает интервьюируемых по алгоритму – вопросы задает не всем подряд, а с определенной периодичностью. В то время как ее помощница Диляра кропотливо ставит новые единички в блокноте. Она счетчик и ей положено фиксировать всех вышедших с участка совершеннолетних. 

Спрашиваю, не случится ли неточности в подсчетах? Мало ли по какой надобности гражданин зайдет в зал с урной да так и не проголосует, а счетчик учтет его как участника референдума.

- Это не проблема, - утверждает Гульмира Абулхаирова. – Такая погрешность допускается, но она не может отразиться на общем результате экзитпола.

На участке для голосования № 139, где в день референдума работали Гульмира с Дилярой, и без научной статистики можно было фиксировать пиковую активность горожан – она началась к полудню. 

- Да, вот видим, как пошел наплыв, - предчувствует начало большой работы Гульмира. – Утром встречали пенсионеров – такие молодцы, лет за 80 уже, а они приходили ни свет ни заря, позитивные и жизнелюбивые. Вот что значит, старая закалка. Теперь ждем молодежь.

Вплоть до первого получаса 6 июня участникам опросной группы не положено разглашать полученные ими сведения. Мы и не стали настаивать, лишь попросили наших собеседниц поделиться личными наблюдениями: с каким настроением алматинцы приходят на референдум.

- Отказываются с нами общаться редкие единицы, но это, наверное, пережитки прошлого, - свидетельствует общественный эксперт. – В большинстве люди охотно отвечают на вопросы – народ-то у нас открытый и дружелюбный. И мне кажется, они сейчас идут на голосование с большим доверием и большей верой. 

Между прочим специалист Абдулхаирова отмечает и уровень организации голосования:

- Организаторы тоже молодцы. Все четко и ровно идет. Даже умудрились жарить на улице баурсаки, угощают всех избирателей. Я спрашиваю: «Они у вас закончатся когда-нибудь?» 

Мы специально переадресовали этот вопрос председателю участковой комиссии и получили гарантии, что угощения хватит на всех.

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