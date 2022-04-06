Общество
Как работают общественные советы в Казахстане и почему их нередко критикуют

Создание общественных советов при госорганах стало большим шагом на пути к обеспечению прозрачности принимаемых в стране решений и возможностей для казахстанцев влиять на позицию власти. Важность активизации этой работы отмечена и в Послании Президента народу «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации». О том, насколько эффективно сегодня работают общественные советы, наш очередной Эксперт-совет.

Гульбара Султанова, заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития

Общественные советы в качест­ве консультативно-совещательного и наблюдательного органа были созданы во исполнение 99-го шага Плана нации «100 конкретных шагов». Сегодня ОС функционируют в министерствах, органах, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту, структурах местного государственного управления, субъектах квазигоссектора.

Основной целью их работы является выражение мнения граж­данского общества по общественно значимым вопросам, а также общественный контроль и обеспечение прозрачности деятельности госорганов и субъектов квазигоссектора.

На сегодня в республике работают 253 общественных совета, из них 22 – при центральных государственных органах, 218 – на региональном уровне в областях, районах, городах, 13 – в субъектах квазигоссектора.

Советами ежегодно заслушиваются отчеты более 200 акимов различных уровней, 20 руководителей центральных и около 200 местных государственных органов. Проведено свыше 1 000 исследований по общественно значимым вопросам соответствующей сферы или региона. На слушаниях обсуждены около 3 тыс. вопросов, касающихся водоснабжения, ЖКХ, медицины, образования, социальной сферы. Членами советов рассмотрено более 20 тыс. проектов нормативных правовых актов.

В деятельности общественных советов гражданское общество принимает непосредственное участие, общественники составляют не менее 2⁄3 части от общего числа членов ОС.

В качестве уполномоченного органа по вопросам деятельности общественных советов Министерство информации и общественного развития осуществляет их координацию и методическое сопровождение.

Одно из полномочий МИОР касается подготовки ежегодного Нацио­нального доклада о деятельности общественных советов для Главы государства. Документ содержит анализ состояния и перспективы развития этого института.

Согласно этим данным, наибольшую активность в работе проявляют общественные советы Министерства здравоохранения, органов внутренних дел, Агентства по финансовому мониторингу, городов Алматы и Шымкента, Акмолинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской областей.

Что касается состава советов, то представители государственного органа назначаются решением соответствующей структуры, представители гражданского общества избираются на конкурсной основе: это могут быть сотрудники некоммерческих организаций и просто рядовые граждане.

Хочу отметить, что, несмотря на ряд положительных результатов работы, деятельность и качественный состав советов нередко вызывают критику со стороны населения. В этой связи в целях методического сопровождения министерством подготовлены соответствующие рекомендации. Они направлены советам для руководства и применения в работе.

Глава государства в Послании народу Казахстана от 16 марта отметил необходимость пересмотреть и обновить качественный состав советов. Во исполнение этих поручений министерство старается максимально привлекать представителей конструктивной оппозиции, НПО, гражданских активистов, журналистов, блогеров и минимизировать государственное участие.

Помимо этого нами проводится анализ по новым третьим составам советов, где уже завершены процедуры конкурсного отбора. Итоги исследования показывают, что участие государства в ряде общественных советов минимизируется. Так, к примеру, составы общественных советов Северо-Казахстанской, Павлодарской областей состоят только из представителей гражданского общества.

В составах общественного совета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности участие госоргана составляет всего 8%. В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов данная структура на 93% состоит из представителей гражданского общества.

Как я раньше отмечала, по своему статусу общественные советы являются консультативно-совещательным органом, поэтому их решения имеют рекомендательный характер. Но эти рекомендации обязательны для рассмотрения и государственными органами, и органами местной исполнительной власти, и субъек­тами квазигоссектора.

На законодательном уровне регламентированы обязанности руководителей этих структур, которые после получения рекомендаций общественных советов должны принимать соответствую­щие меры и в течение месяца направлять мотивированные ответы по их исполнению. Исключение составляют рекомендации общественных советов, которые приняты после рассмотрения проектов бюджетов, ответы на них госорганы должны направить в течение 10 рабочих дней.

В своем Послании народу Глава государства инициировал создание нового института «Ұлттық құрылтай». Конечно, мы глубоко поддерживаем инициативу Главы государства и приложим все усилия для активизации этой работы. Национальный курултай будет представлять интересы всего казахстанского народа, единой нации, которая стремится построить новый Казахстан.

И безусловно, в данном институте должны быть аккумулированы представители различных слоев населения, объединенные общими целями, амбициями, стремлением разрешать социально значимые проблемы общества. Создание Национального курултая в качестве объединяющего народного органа положительно повлияет на дальнейшее развитие и активизацию казахстанского общества в управлении делами государства.

При этом включение и внедрение членов общественных советов в состав Национального курултая придаст особый импульс их значимости, занимаемой роли в казахстанском обществе, повышению доверия граждан.

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