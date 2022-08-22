Вирусы, фишинги, подставы…

О новых видах онлайн-мошенничества рассказали в криминальной полиции Алматы и дали несколько практических советов,

как распознать усовершенствованные инструменты «эфирных» взломщиков.

Сами с усами

Раскрываемость интернет-мошенничества в Алматы за пять лет его активного самосовершенствования увеличилась в разы. Позитивная статистика свидетельствует о принципиально важном достижении: правоохранители более-менее научились бороться с этим видом преступлений.

В полицейском ведомстве провели ретроспективный анализ преступлений в этой сфере и отметили следующую тенденцию. Если в 2017 году на территории города было зарегистрировано всего 90 фактов интернет-мошенничества, в 2019-м – 666, а в 2020-м – уже 1 677, то в прошлом году их количество возросло до 3 398. Но и их раскрываемость росла скорыми темпами и увеличилась к этому году в 4,3 раза.

«Спрос» на виртуальные разновидности преступной деятельности остается высоким, но в полицейском ведомстве отмечают еще одну деталь – снижение эффективности мошенников и в большей мере благодаря настороженности и правильному поведению их потенциальных жертв. Граждане тоже учатся распознавать намерения злоумышленников, отчего реже попадают в их хитроумные ловушки.

– С начала года в городе заре­гист­рировано 1 560 интернет-мошенничеств, – говорит начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов. – Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то количество таких преступлений снизилось на 34,6%. А раскрывае­мость превысила 30%.

На снижение числа преступлений в интернет-пространстве, как считает руководитель ведомства, повлияла профилактическая и разъяснительная работа. Успех имели массово распространяемые сообщения, видеоролики, которые раскрывают преступные схемы аферистов. Сейчас подобная информация переходит в более публичное пространство – на электронные уличные билборды и в кинотеатры.

Элегантный отъем

Впрочем, хороший бизнес не терпит застоя. Вот и мошенники трудолюбиво осваивают новые технологии отъема денег. В их арсенале появляются более сложные схемы доступа к средствам в виртуальных хранилищах граждан.

Начальник управления кримполиции, например, настоятельно не рекомендует устанавливать, особенно по просьбам незнакомцев, программы удаленного доступа к компьютерному оборудованию типа AnyDesk и TeamViewer. Они способны открыть вход мошенникам в телефонную книгу, мобильный банк, в другие приложения с личными данными в памяти гаджета.

– Злоумышленник звонит и представляется сотрудником службы безопасности банка, – знакомит с одним из популярных способов обмана Куатбек Науатов. – В разговоре с потерпевшим сообщает, что с его счета якобы производятся подозрительные транзакции, и просит скачать приложение AnyDesk или TeamViewer на мобильный телефон, чтобы он мог помочь сохранить денежные средства. Эти программы дают полный доступ к смартфону владельца и, соответственно, к мобильному банкингу. Все заканчивается тем, что мошенники проводят незаконные транзакции на подставные счета.

Алматинские сыщики сумели раскрыть и направить в суды 461 уголовное дело, сработанное по такой схеме. При обнаружении пропажи средств обманутому гражданину следует незамедлительно обращаться в полицию, при этом нужно сохранять всю переписку, дополнительно сделать скриншоты экрана с переговорами – в некоторых мессенджерах преступники могут сами удалять весь диалог, сохранять чеки, если снятие денег проходило через банкомат или терминал.

Фигура драматическая

«Классический» арсенал интернет-мошенничества совершенствуется не только с технической стороны, он усложняется в своей драматургии и психологизме. Сейчас на пике популярности сюжеты с использованием фигуры «сотрудника полиции».

Вот одна из таких инсценировок. Звонящий на мобильный телефон представляется специа­листом службы безопасности какого-либо банка и сообщает о попытке оформления на имя потерпевших кредита. Далее мошенник интересуется наличием денег на счетах, а если гражданин сомневается в правдивости разговора с лжесотрудником, тот обещает, что с ним свяжутся сотрудники правоохранительных органов.

Следом в разговор вступает «сотрудник полиции» либо прокуратуры, причем сообщает фамилию реально действующего руководителя ведомства, и это неудивительно, поскольку такие данные находятся в Интернете в свободном доступе. «Страж порядка» настойчиво требует от своей жертвы выполнить граж­данский долг в поимке вредителя, который пытается оформить кредит. Для этого необходимо снять все имеющиеся на счетах денежные средства и отправить их на безопасный счет банка по предоставленным реквизитам карты. Поддавшись влиянию мошенников, потерпевшие собственноручно отправляют деньги неустановленным лицам.

Начальник управления криминальной полиции Куатбек Науатов рассказал и об обратной стороне этой истории. Ведь то, как преступники могут пользоваться стандартными банковскими счетами – принимать на них деньги и впоследствии снимать, остается покрытой мраком тайной. Оказывается, номера карт, которыми пользуются в работе мошенники, принадлежат обычным гражданам. Кто-то из них продает свои банковские реквизиты, у кого-то эти данные выманивают обманным путем.

Здесь используется еще одна незатейливая схема: предположим, человек ищет работу в социальных сетях, с ним на связь выходит лжеработодатель и просит скинуть все анкетные данные, обещает оформить карту банка второго уровня под будущую зарплату и с тем исчезает.

Чтоб не вышло боком

Попасть на онлайн-грабеж сегодня можно из-за элементарной неосторожности. Полицейские неслучайно настоятельно не советуют переходить по сомнительным ссылкам на телефоне. Зачастую именно там выжидают своих жертв вирусные файлы и приложения, которые дадут злоумышленникам доступ к денежным средствам в мобильном банкинге.

– Рекомендую не вводить данные банковских карт на непроверенных сайтах, так как они могут быть «фишинговыми», то есть специально созданными для сбора личной информации, которая в дальнейшем используется для несанкционированной оплаты с вашей же карты, – предупреждает специалист.

Ловушка может подстерегать участников конкурсов на интернет-платформах, где обещают баснословное увеличение денежного взноса либо сказочный денежный выигрыш. «Горячий цех» аферистов – различные инвестиционные предложения: они уговаривают вкладывать деньги в проекты под подозрительно большие дивиденды от вложений «обычных» денег в криптовалюту, акции, драгоценные металлы. А еще мошенники могут звонить с абонентских номеров разных стран и убедительно рассказывать о преимуществах инвестирования в их «фирму», в подобных историях оскандалились QuestraWorld и AssetWorldManagement.

По сообщению спикера, наиболее пораженными интернет-мошенничеством платформами в нашей стране являются приложения Olx, Kolesa, Krisha, Market, социальные сети Instagram и VKontakte.

Руки коротки?

До сих пор раскрытие и расследование преступлений, связанных с интернет-мошенничеством, представляется сложным из-за их трансграничного характера: потерпевший может находиться в одном регионе, аферист в другом. К трудностям работы по этому направлению относится и то, что преступники используют множество банковских счетов, пластиковых карт, абонентские номера, оформленные на третьих лиц, и через подставных обналичивают денежные средства.

Проблемный вопрос – взаимодействие с учредителями социальных сетей и мессенджеров. Для получения информации о владельце аккаунта оперативникам приходится направлять международное следственное поручение, поскольку на территории республики нет представительств самых популярных интернет-сервисов. Зачастую ответы на эти запросы не приходят, либо в ответ звучит отказ в предоставлении информации.

– Вычислить мошенников за пределами Казахстана сложно, так как преступники используют различное программное обеспечение для сокрытия своего местоположения, – признается Куатбек Науатов. – Появились технологии, особенно связанные с VoIР, которые позволяют абонентам передавать ложный идентификатор и предоставлять ложные имена и номера, что тоже используется в недобросовестных целях. Завладеть данными наших граждан становится проще. Такой доступ злоумышленники получают с помощью информационных источников, например, мессенджера «Телеграм» при заказе товара.

Вот поэтому бдительность и осторожность самих добропорядочных граждан остается самой надежной защитой от виртуальных злоумышленников. Осмотрительными нужно оставаться при использовании онлайн-услуг и покупке товаров через Интернет, стараться не вносить задаток за покупку в Интернете и тщательно проверять репутацию интернет-магазина перед сделкой.

И, конечно, золотое правило личной кибербезопасности: ни при каких обстоятельствах не передавать посторонним людям персональные данные – фото удостоверения и банковской карты, трехзначный CVV-код на обратной стороне карты, прочие свидетельства и документы, ведь они могут стать оружием против вас самих.