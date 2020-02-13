Как распределят деньги, выделенные на перепись населения в 2020 году

Общество
Айдана Демесинова
О том, как распределят 8,2 млрд тенге, выделенных на перепись населения в 2020 году, рассказал председатель Комитета по статистике МНЭ РК Нурболат Айдапкелов на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Основную часть бюджета, примерно 3,7 млрд тенге, направят на оплату труда интервьюеров. Работать будут порядка 32,5 тысячи человек. Эта сумма уже указана с учетом того, что у нас есть новшества в процедуре, например, заполнение переписного листа онлайн. Там около 900 млн тенге потрачено. Также в бюджете предусмотрены вопросы, которые обычно возникают в процессе проведения переписи", – сообщил Айдапкелов.

По его данным, в каждом регионе будут созданы отдельные управления для переписи.

"В каждом областном центре будут отделы для переписи. Чтобы провести перепись населения в районах, где будет необходимость в транспорте, будем приобретать. Это для того, чтобы ездить в отдаленные аулы, где не ходят автобусы. Также мы приобрели планшеты, на это было потрачено около миллиарда тенге. Кроме того, были приобретены сумки, шарфы и другие мелочи. Если нужно будет, мы дополнительно можем всю разбивку по бюджету показать, также мы планируем разместить подробную информацию на сайте", – добавил глава Комитета по статистике.

Напомним, при проведении переписи населения в 2009 году были похищены около 800 млн тенге. На скамью подсудимых тогда попала бывшая глава Агентства РК по статистике Анар Мешимбаева.

Суд приговорил ее к 7 годам тюрьмы за превышение полномочий и хищение бюджетных средств. В 2015 году согласно Указу Президента РК о помиловании ее срок сократили до 5 лет. Она вышла на свободу в 2018 году.

Согласно материалам следствия, экс-глава статкомитета присвоила более 700 млн тенге, предназначенных для проведения переписи населения в 2009 году. Первыми за решетку отправились два ее заместителя, сама же чиновница покинула Казахстан и скрывалась за рубежом.

Спустя 4 года ее арестовали в Москве. Вдобавок к сроку Мешимбаеву приговорили выплатить государству более 500 миллионов тенге. Заплатила ли женщина всю сумму, не уточняется.

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