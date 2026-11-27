фото из личного архива героини

Город, звуки и кирпичное сердечко

Она родилась в семье военного в Алматы, выросла в Украине, а вернувшись в Казахстан, прошла путь от школьного учителя до проректора университета. В 28 лет Оксана Киричок решила выучить казахский язык. Спустя 23 года друзья и коллеги уважительно называют ее Оксике, а сама она признается: самое трудное в изучении языка – позволить себе ошибаться.

В 1992 году, после смерти отца, 17-летняя девушка вместе с мамой вернулась в Алматы к родственникам.

– В те годы близость родных измерялась очень просто: вместе было легче выжить, – вспоминает моя собеседница.

В памяти остался город звуков: над домом с особенным гулом проходил фуникулер, рядом журчал арык. Из найденных обломков кирпича Оксана мастерила украшения: обтачивала камешек до формы сердечка, покрывала лаком для ногтей и продевала нитку.

– Наверное, в этом и была юность девяностых: вокруг все непросто, а ты сидишь, шлифуешь свое кирпичное сердечко и прикидываешь, с чем его наденешь. Ведь в шестнадцать хочется быть красивой при любой экономической ситуации в стране, – вспоминает Оксана Валентиновна.

Алматы постепенно становился родным, но казахской речи в окружении девушки было немного.

– Военные семьи рано усваивают одну истину: родина – это не всегда место, где ты живешь. Иногда это место, которое ждет твоего возвращения. Мне родина была дана при рождении, но по-настоящему открывать ее я начала значительно позже, – продолжает она.

В 19 лет студентка 2-го курса филологического факультета КазГУ пришла преподавать английский язык в алматинскую гимназию № 56. Выбор профессии казался естественным: бабушка и мама были учителями. Через 10 лет школу сменил университет, появились руководящие обязанности. Но интерес к профессии не исчез.

– Мне всегда хотелось заглянуть чуть дальше собственных обязанностей: как это устроено, почему именно так, а что, если попробовать иначе? С такими вопросами трудно жить спокойно. Зато интересно работать, – говорит проректор Caspian University.

Впервые всерьез взяться за казахский Оксана Киричок решила примерно в 28 лет. Она тогда задумалась о том, как много теряет, не понимая языка людей, среди которых живет.

– Я столько лет жила среди невероятного языкового богатства, а пользовалась лишь небольшой его частью. Мне захотелось понимать не только то, о чем говорят люди, но и над чем они смеются, почему какие-то слова вызывают особенную теплоту, что скрывается за интонациями, пословицами, песнями, – отмечает Оксана Валентиновна.

Когда язык начинают петь

Осваивать казахский помогла работа на кафедре языков, где преподавали казахский, русский, английский, китайский и испанский. Изучение далеко не всегда ограничивалось учебниками.

– Мы казахский язык пели! Помню, как на одном из университетских конкурсов всей нашей компанией исполняли казахскую песню. Вместе с нами пел даже испанец! Представляете эту картину? Преподаватели разных языков – и все с большим вдохновением поют на казахском. К Наурызу мы всегда разучивали песни, особенно запомнились произведения Шамши Калдаякова, – вспоминает Оксана Киричок. – В преподавании языков существует множество методик, а у меня была еще одна – музыкально-эмоциональная. И, судя по всему, она оказалась одной из самых эффективных!

Позже она участвовала в проекте «Ұлытау», организованном Международной академией бизнеса. Бескрайнее зеленое джайляу, горы, пасущиеся лошади. По утрам участники исполняли гимн Казахстана, а между занятиями устраивали необычный кумыс-брейк.

– Не кофе-брейк, а именно кумыс-брейк! С кумысом, баурсаками, разговорами и видом на бескрайнее джайляу, – рассказывает Оксана Валентиновна. – Культуру невозможно по-настоящему узнать только из книг. В нее нужно однажды войти. Услышать, попробовать на вкус, спеть, прожить.

Право говорить с ошибками

Но главным препятствием для состоявшегося преподавателя оказалась вовсе не грамматика.

– Самым трудным было разрешить себе говорить на нем несовершенно. У взрослых образованных людей есть одна смешная особенность: мы готовы годами изучать язык, но совершенно не готовы позволить себе ошибаться. Я мысленно выстраивала красивые предложения, но стоило заговорить – слова исчезали, окончания путались. Особенно забавно было, когда собеседник из вежливости переходил на русский, – рассказывает Оксана Киричок.

На помощь приходили коллеги, студенты, случайные собеседники. Иногда простое предложение вызывало у преподавателей казахского такую радость, словно она защитила докторскую диссертацию.

– Люди доброжелательнее к нашим ошибкам, чем мы сами. Иногда один короткий разговор давал мне больше уверенности, чем целый урок грамматики, – продолжает она.

Постепенно общение перестало казаться экзаменом. Однажды Оксана Валентиновна заметила, что больше не переводит мысленно каждую фразу с русского на казахский. Просто отвечает, не всегда правильно, зато уже без внутреннего переводчика. Теперь она лучше понимает стеснительных студентов.

– Мы много говорим о необходимости изучать казахский язык. Но, на мой взгляд, язык развивается быстрее там, где человеку дают право на ошибку. Самая эффективная языковая политика начинается не с требования, а с доброжелательного ответа человеку, который пытается заговорить, – считает Оксана Валентиновна.

За пределами университета у нее большая семья: муж, четверо детей, внук. Младшей дочери восемь лет. Оксана Киричок старается, чтобы казахский звучал дома как можно чаще: иногда их обычные разговоры превращаются в небольшие языковые эксперименты. Близкие уже привыкли, что она может неожиданно перейти на казахский, а потом начать выяснять, как правильно построить фразу.

Оксана любит казахские песни, традиции, национальную кухню, с удовольствием отмечает Наурыз.

– Меня уже не надо приглашать на празднование Наурыза – иногда надо вовремя оттуда уводить! – шутит она.

А еще казахский язык подарил ей новое имя.

– Многие называют меня Оксике. И мне это очень нравится! В этом столько тепла, что иногда кажется: казахский язык меня уже окончательно удочерил, – говорит она. – Я не просто выучила еще один язык – я увеличила собственную жилплощадь внутри себя. Причем без ипотеки.

Однако собеседница не утверждает, что овладела казахским в совершенстве. Подготовленное выступление и свободная профессиональная дискуссия для нее по-прежнему разные задачи.

– На каком языке думаю? На русском. Шучу – на двух. А вот сердиться предпочитаю на том, на котором быстрее подбираются аргументы, – улыбается Оксана Киричок.

Казахский язык сопровождает ее почти половину жизни. Оксана Валентиновна вспоминает строки Абая: «Ақырын жүріп, анық бас, еңбегің кетпес далаға» – «Ступай неспешно, но твердо, и труд не пропадет даром».

– В молодости я бы обязательно поспорила с этим «неспешно»: мне все нужно было побыстрее. А сейчас гораздо лучше понимаю казахское выражение «көңілге түю» – глубоко осмыслить, сохранить в душе. Оказывается, иногда нужно самой повзрослеть, чтобы знакомая фраза наконец открыла тебе свой смысл, – говорит она.

Когда-то изучение языка было для нее способом лучше понять родную страну. Теперь мотив изменился.

– Если раньше я изучала казахский, чтобы чувствовать себя своей в Казахстане, то теперь все наоборот. Я чувствую себя своей. И поэтому хочу знать его еще лучше, – заключает Оксана Киричок.