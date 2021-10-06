Как разоблачить финансовую пирамиду
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Лилия Мухитова
По данным МВД РК, с начала 2021 года расследовано 330 уголовных дел о финансовых пирамидах, из них более половины направлено в суд. Свыше 19 тыс. человек признаны потерпевшими. Понесенный ими ущерб превышает 21 млрд тенге.
Финансовые пирамиды расширили поле деятельности не только в Казахстане, но и в России.
Fingramota.kz предупреждает: если в организации, которой вы хотите доверить свои средства, вы обнаружите все или несколько из перечисленных выше признаков, стоит задуматься, не пытаются ли вас втянуть в очередную финансовую пирамиду?