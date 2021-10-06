Как разоблачить финансовую пирамиду

По данным МВД РК, с начала 2021 года расследовано 330 уголовных дел о финансовых пирамидах, из них более половины направлено в суд. Свыше 19 тыс. человек признаны потерпевшими. Понесенный ими ущерб превышает 21 млрд тенге.

Финансовые пирамиды расширили поле деятельности не только в Казахстане, но и в России.

Там, по данным Центробанка РФ, их число возросло с начала года в 1,5 раза – до 146 организаций. Регулятор объясняет активизацию мошенников возросшей экономической активностью, а также тем, что население начало интересоваться инвестициями.

Современные финансовые пирамиды используют различные методы для вовлечения людей, которые верят в «чудо» получения легкого и быстрого дохода. Вычислить мошенников можно по характерным признакам, о которых рассказывает обучающий сайт департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Fingramota.kz.

Финансовые пирамиды стали позиционировать себя как успешные организации в облас­ти сверхдоходных инвестиций. В своих рекламных кампаниях они используют такие слова, как «инновационный проект», «высокоприбыльный бизнес», «уникальный», «сверхэффективный», «гарантируем доходность» и другие.

Современные финпирамиды маскируются под что угодно. Мошенники могут прикрываться легальными микрофинансовыми организациями, букмекерскими конторами, потребительскими кооперативами и закрытыми паевыми инвестиционными фондами.

Активную работу создатели пирамид проводят в социальных сетях, предлагая онлайн-заработок или высокодоходный онлайн-проект. Они создают чаты в популярных мессенджерах и прив­лекают участников различными розыгрышами, опросами и прочими маркетинговыми уловками.

Мошеннику нужно найти лишь несколько участников и пообещать им удвоить доход. Взамен те должны привести еще как минимум двоих, а также внести небольшой денежный взнос. В итоге суммы взносов становятся астрономическими, и на этом этапе все «ломается». Мошенник покидает страну с большим кушем, а горе-инвесторы пишут заявления в правоохранительные органы, подозревая, что деньги уже не вернуть.

И так происходит на протяжении десятков лет во многих странах мира. Меняются только темы и схемы обмана граждан, принцип же остается неизменным. Как правило, финансовые пирамиды имеют короткий жизненный срок, рано или поздно мошеннические схемы «лопаются», принося сотням людей убытки. И действительно, получить вложенные в такие структуры средства практически невозможно. Организаторы пирамид пре­дусмотрительно выводят деньги обманутых вкладчиков, оставляя последних «у разбитого корыта».

Единственный способ обойти риски стороной – полное игнорирование финансовых пирамид. Если вам предлагают принять участие в заманчивом проекте, вложить деньги в качестве первоначального взноса, привести друзей и вдобавок гарантируют, что ваши вложения будут в целос­ти и сохранности, а в конце вы получите небывалый доход, не верьте. Эти признаки как раз и характеризуют финансовую пирамиду.

Чтобы быть во всеоружии, Fingramota.kz составила чек-лист признаков, по которым можно вычислить финансовую пирамиду. Первое, на что нужно обратить внимание, – обещание вознаграж­дения за приведенных клиентов. Это само по себе достаточное основание, чтобы не нести туда деньги и отговорить всех знакомых от такого рискованного мероприятия.

Второй признак – гарантирование высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень. Различные «инвесткомпании» гарантировать доходность не могут, законодательно это запрещено. Если кто-то гарантирует, значит, это мошенник. Все просто!

Еще один пункт – отсутствие необходимых лицензий. Если компания привлекает денежные вклады от населения или предлагает инвестировать на фондовых рынках, а лицензии у нее нет, то трижды подумайте, стоит ли с ней связываться. Такие организации не подконтрольны Агентству РК по регулированию и развитию финансового рынка, а значит, ваши права и интересы никто защитить не сможет.

Должно насторожить и наличие вступительного взноса: на оформ­ление, обучение, за акции и так далее. Как правило, этот взнос и является основным доходом организаторов, а также явным и характерным признаком финансовой пирамиды.

Нормальные компании должны иметь собственные основные средства, другие дорогостоящие активы, которые при неблагоприятном исходе можно было бы продать и хотя бы частично вернуть вложенные деньги. Но у финпирамид таких активов нет. Зато есть агрессивная рекламная кампания!

Реклама финпирамид рассчитана на быстрое привлечение большого числа клиентов и содержит только ту информацию, оглашение которой выгодно самим основателям.

Естественно, риски, с которыми может столкнуться клиент такой компании, рекламодатели по понятным причинам стараются не упоминать. Нет у пирамиды и других клиентов, кроме самих вкладчиков. Вам никогда не покажут поставщиков, к примеру, и других бизнес-партнеров.

Вообще, прежде чем нести деньги в компанию, узнайте о ней как можно больше. Изучите отзывы, но подойдите к этому вопросу взвешенно, так как их могут оставлять и заинтересованные лица.

Прочитайте все документы. Узнайте, чем конкретно занимается компания и куда будут вложены ваши деньги. Спросите, как это можно подтвердить. Проверьте сведения самостоятельно. Сравните условия с другими организациями, предлагающими аналогичные услуги.

Если вам говорят, что условия размещения ваших средств очень выгодные, то поинтересуйтесь у сотрудника, за счет чего их прибыль в разы выше, чем у аналогичных структур, работающих в данной сфере. Если компания под любым предлогом отказывает в возможности получить информацию, а тем более ознакомиться с документами, наверняка вернуть вложенные деньги будет еще труднее.

Если платежи принимаются только наличными, то есть все основания не доверять этой организации, поскольку она тщательно избегает контроля над движением денежных средств.

Опасны и требования по проведению консультаций только при личной встрече – так проще применить различные психологические приемы и уловки, чтобы втереться в доверие клиента и убедить его вложить деньги.

Обязательно включите критическое мышление, если вас призывают не раздумывать при подписании «договора»! Не принимайте поспешных решений, попросите образец договора на руки и изучите его дома в спокойной обстановке. Если отдельные его положения вызовут у вас затруднения, постарайтесь проконсультироваться со специалистом. Посмотрите, что за документ остается у вас взамен отданных денег, имеет ли он юридическую силу.

Заведите привычку – внимательно читать любой финансовый документ, особенно договор. Ничего не подписывайте, не разобравшись. Потом может выясниться, что деньги вы вносите в качестве благотворительного пожертвования или вступительного взноса, благодаря которому вы получили членство в сомнительном клубе. Если вам не нравится договор или отдельные его положения, – не подписывайте его!