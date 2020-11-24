Как решают проблему экологии Алматы, рассказали в МЭГПР РК

Общество
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Жанат Тукпиев
В Алматы принимается ряд комплексных мер, способствующих снижению загрязнения воздуха. Об этом на заседании Правительства сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Загрязненность Алматы обусловлена выбросами теплоисточников ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, автотранспорта и негазифицированных частных домов Алматинской области, прилегающих к городу. В дорожной карте, подготовленной для улучшения экологической обстановки Алматы, предусмотрено 20 мероприятий. Это перевод на газ ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, газификация прилегающих к городу районов частного сектора, перевод автотранспорта коммунальных служб и общественного транспорта на компримированный природный газ, поэтапный запрет общественного транспорта на дизельном топливе, рассмотреть ограничения въезда/движения транзитных транспортов и озеленение", – сказал Мирзагалиев.

Кроме того будет проведено исследование ветрового режима.

"С учетом этого внесение изменений в правила архитектурного облика и корректировка генеральных планов строительства. В результате реализации мероприятий объемы выбросов загрязняющих веществ сократятся со 144 тысяч тонн до 79,5 тысячи тонн или на 44%, то есть индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) снизится с высокого уровня (8) до среднего уровня (6)", –заявил министр.

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