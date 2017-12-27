Свежий выпуск
​Как рыбаки детей спасли
Еламан Жусанов, Атырау

Детей, провалившихся в майну, увидел прохожий с моста через реку Жайык. На его крик и откликнулись рыбаки, не сразу увидевшие ребят. Примерно в 500 м от пешеходного моста они разглядели черную точку на белом снегу. Не сговариваясь друг с другом, 5–6 рыбаков, побросав свои удочки, кинулись к тому месту. По пути к ним присоединились еще несколько человек, прихватившие с собой рыбацкий бур, сумку с удочками и другие подручные средства.

Диаметр майны составил порядка 15 м. И рыбаки до сих пор недоумевают, как дети прошли незамеченными к полынье. По словам виновников случившегося, первым в воду упал 7-летний мальчик. А уже после на помощь ему бросился старший брат 11 лет, которому и удалось зацепиться за кромку льда. Младший же изо всех сил вцепился в брата. Так и висели над речной бездной – внизу 7–8-метровая глубина плюс течение.

Когда рыбаки подбежали к майне, пацаны уже не кричали, а лишь из последних сил негромко умоляли: «Спасите нас. Мы же умрем...». Рыбаки, человек 10–12, растянулись в цепочку, двое с ледобуром поползли вперед к детям, остальные – за ними. Кто-то размотал мотушки с капроновыми веревками, на конце которых были привязаны отцепные якорьки, и стали бросать их мальчикам. В итоге при помощи этих нехит­рых приспособлений детей удалось спасти. В стороне не остались также прохожие, которые наблюдали за происходящим с берега. Двое мужчин подняли мокрых детей на руки и побежали в сторону припаркованных машин... 

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