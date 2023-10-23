Как сборная Казахстана одержала волевую победу на родине Санта Клауса

Известный казахстанский спортивный журналист Ильяс Омаров воочию побывал на победном для сборной Казахстана по футболу матче в финском Хельсинки и поделился своими впечатлениями о том, как это было

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Важнейший для нас матч в Хельсинки против сборной Финляндии словно поставил гамлетовский вопрос: «Быть или не быть». Статистика предыдущих официальных матчей была явно не в нашу пользу. Из пяти предыдущих матчей, сыгранных в разные годы с командой страны тысячи озер мы не разу не выиграли, а забил свой единственный мяч еще в далеком 2007 году.

Финляндия, в отличие от хоккея, хоть и не является грандом мирового футбола, но в последнее время значительно прибавила в игровом классе. Чувствуется поддержка во всем, в том числе и государства. «В хоккея мы выиграли всё что можно, теперь очередь за футболом», - признался мне один финский журналист.

Подарок фанатам в стране Санта Клауса

Расположившись не неподалеку от Олимпийского стадиона в Хельсинки в сете отелей Scandic, мы словно еще до начала матча оказались в большой фанзоне финских ультрас – с ними можно было увидеться уже в лифте отеля. Повсюду были видны эмблемы синих крестов на белом фоне. Представившись журналистом из Казахстана, я обнаружил на себе слегка снисходительные взгляды. В дело пошел казахстанский шоколад, который сразу освежил в финской памяти результат хоккейного матча на Чемпионате мира два года назад, когда наши хоккеисты праздновали успех 2:1. Кто знал, что этот результат повториться, но теперь уже в футболе.

Перед началом матча была объявлена минута молчания в честь памяти 10-го президента Финляндии, лауреата Нобелевской премии мира Мартти Ахтисаари, которых использовал в своей предвыборной рекламе майки футбольного клуба из Оулу и двух шведских болельщиков, застреленных накануне в Брюсселе перед матчем квалификации Евро-2024 Бельгия – Швеция.

Признаться, поначалу всё было не в нашу пользу. Идеально исполненный штрафной полузащитником финской сборной Робертом Тэйлором наводил на мрачные мысли. Позже наш вратарь Игорь Шацкий признался, что финны грамотно построили «стенку» и он увидел мяч буквально за пять метров до цели.

Однако камбэк, как вспомнил Шацкий, произошел почти на том же временном отрезке как в домашнем матче с Данией – на 77-й минуте боснийский арбитр назначил пенальти в ворота сборной Суоми, который удачно реализовал Зайнутдинов. Бросилось в глаза, что в то время, когда все наши футболисты бросились праздновать гол, Рамазан Оразов побежал за мячом, чтобы быстрее доставить его на центр поля.

«Ничья нас не устраивала», - скажет на пресс-конференции по итогам матча Магомед Адиев и этим было сказано всё.

Наступившую развязку на последней минуте матча, ее герой – автор победного гола все тот же Бактиёр Зайнутдинов прокомментировал так: «Не могу сказать, но чутье подсказывало, что надо идти на ближнюю штангу при подачи углового», добавив, что и Исламбек Куат порекомендовал также идти в ту же сторону.

Следует отметить, что в добавленные пять минут мы не отсиживались в обороне, пытался использовать свой скоростной потенциал Абат Аимбетов, который вышел на замену незадолго до окончания матча.

Кстати, чутье не подвело и вашего покорного слугу. Почему - то подумалось голы будут только в одни и те же ворота - так и оказалось в итоге.

После матча команда прямиком отправилась к казахстанским фанатам, которых было громко слышно при мертвой тишине на стадионе. Чуть позже, оказавшись у раздевалки команд, увидел понурую физиономию лидера финской сборной Теему Пукки. Встретившись с ним взглядом, мне ничего не оставалось, как поблагодарить его за игру.

Финская пресса была предельно сдержанна и одновременно категорична к своей сборной. Ни в одной газеты я не увидел фото наших футболистов - были лишь расстроенные или взявшиеся за голову футболисты страны Суоми.

Издание IltaSanomat («Вечерние новости») уготовило наставнику финской сборной Маркку Канерве отставку после отборочного цикла, опубликовав его огромное фото, и отметило, что у его подопечных уже нет шансов на выход из группы. В свою очередь в финской федерации футбола неоднозначно отметили, что футбол - это глобальная игра, и «мы пытаемся найти лучшего тренера».

Издание Helsinginsanomat («Новости Хельсинки») отмечает, что «Казалось бы, уверенная игра в первом тайме не предвещала хромого финиша в игре. Казахстану удалось перекрыть линии прессинга Финляндии и начать одерживать выигрывать в единоборствах.

«Наш поезд ушел», - был краток вратарь хозяев Лукаш Градецки.

«Казахстанец Бактиёр Зайнутдинов забил вначале с пенальти, а потом с углового, превратив преимущество в проигрыш» - такой подзаголовок опубликовало Iltalehti («Вечерняя газета»).

Команда Казахстана отправилась на Родину, а пишущая братия вылетала на следующий день. Мы вылетали одним рейсом с героем матча Бактиёром Зайнутдиновым. В самолете его сразу заприметили фанаты - всю дорогу автор дубля отдыхал, чувствовалось усталость от проведенных матчей. Уже потом в транзитной зоне аэропорта Стамбула он поблагодарил нас за внимание и поддержку, и отправился в распоряжение своего клуба «Бешикташ». Лишь один фанат попросил о селфи, в чем герой матча не отказал.

Час Х в группе Н

Сборной Казахстана осталось сыграть еще два матча, последний из которых на выезде со сборной Словении будет самым принципиальным и оттого наверняка самым трудным. Находясь на третьей строчке в своей группе, мы все еще сохраняем шансы на выход в финальную часть Евро 2024 – ведь все зависит от нас. Положа руку на сердце, признайтесь себе, ожидали ли мы такого сценария развития событий.

Кстати, открывали мы отборочный турнир именно домашним матчем со сборной Словении, где обидно уступили. Теперь очередь за нами. Тем более, что дальнейшие матчи показали, что ничего невозможного для наших парней нет.