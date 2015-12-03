Стартовая площадка
Следует отметить положительные сдвиги в области развития малого и среднего предпринимательства, происшедшие за годы независимости республики. Еще в 1995–1997 годах были приняты указы Президента РК, законы и другие нормативно-правовые акты о государственной поддержке малого предпринимательства в РК, заложены основные принципы малого предпринимательства в Гражданском кодексе РК. Затем в 2007 году был принят Закон РК «О частном предпринимательстве».
В последние годы Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» проводится ряд важных мероприятий по развитию предпринимательства в РК, особенно в регионах. Сегодня действует разветвленная система общественной и государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. На протяжении более 20 лет создается и совершенствуется институциональная инфраструктура обеспечения более благоприятных условий для его развития. Создана система региональных органов поддержки малого предпринимательства, которые оказывают юридические, бухгалтерские, консалтинговые услуги, осуществляют маркетинговые разработки. Работает региональная сеть фондов поддержки предпринимательства, оказывающих помощь в кредитовании и гарантийном обеспечении. Отдельные структуры предоставляют услуги бизнес-образования и обучения кадров для малого предпринимательства. Функционируют специальные лизинговые компании. Есть бизнес-инкубаторы, нацеленные на оказание комплексного пакета услуг в области поддержки стартующих предпринимателей.
Однако зачастую организации инфраструктуры поддержки оказывают услуги, которые в силу объективных и субъективных причин недоступны многим малым и средним предприятиям на открытом рынке или отсутствуют на нем вовсе.
В настоящее время основными проблемами, с которыми сталкиваются представители малого предпринимательства, являются следующие:
– несовершенство законодательной базы в сфере малого предпринимательства (например, до сих пор не принят закон о малом инновационном предпринимательстве, о саморегулируемых организациях, коммерциализации разработок и др.);
– недостаточность государственной поддержки малого предпринимательства;
– недостаточная инновационная активность малого предпринимательства, коммерциализации разработок и венчурной деятельности;
– проблемы кадрового обеспечения и подготовки профессионально компетентных специалистов для малого предпринимательства, особенно в регионах, аулах;
– неэффективность существующих финансово-кредитных механизмов малого предпринимательства и системы налогообложения;
– неразвитость консультационной, информационной поддержки малых предприятий и др.
Исследования Всемирного банка показали, что, если в стране МСП производит менее 40% ВВП, то инвестиции в такую национальную экономику не дают необходимого экономического эффекта. У нас данный показатель равен 20% ВВП. В развитых странах, например G8, малое предпринимательство производит до 70% ВВП, создает 60–80% рабочих мест. Например, в среднем одно малое предприятие приходится на каждые 30 европейцев. Япония после Второй мировой войны, не имея полезных ископаемых, благодаря развитию МСП стала страной с высоким уровнем технологического и социально-экономического развития.
Для нашей республики особенно важно, что предпринимательство является мощным инструментом борьбы с безработицей, дает широкие возможности для самозанятости населения.
Зарубежные и отечественные реалии показывают, что для решения задач, поставленных Президентом РК, нужно сделать что-то революционное, чтобы осуществить действительно прорыв в сфере развития малого предпринимательства.
Для того чтобы дать мощный толчок развитию экономики РК в стратегическом плане и решить поставленные Президентом РК задачи по вхождению в 30 развитых стран, необходимо разработать концепцию стратегии форсированного развития малого и среднего предпринимательства.
Стратегические цель и задачи концепции
Целью концепции является превращение малого и среднего бизнеса в ключевой фактор трансформационных преобразований в стране путем активного вовлечения населения в малое предпринимательство в условиях перевода экономики с сырьевой модели на инновационную и формирования экономики знаний.
В связи с этим нами разработаны основные положения концепции стратегии форсированного развития малого и среднего предпринимательства, включающие в себя приоритеты, принципы, задачи и 9 проектов, которые ориентированы на качественно иную инновационную политику и более высокий уровень развития национальной экономики.
Таким образом, приоритетами предлагаемой концепции форсированного развития малого и среднего предпринимательства Казахстана должны быть:
– активное вовлечение населения в малое предпринимательство;
– улучшение качества предпринимательской среды;
– усиление «предпринимательского фермента» в обществе;
– ускорение роста сектора МСП за счет увеличения числа стартующих малых и средних предприятий.
Понятно, что все составляющие, и качество предпринимательской среды в Казахстане в целом, и на уровне регионов и отдельных областей, и наличие «предпринимательского фермента» в обществе (готовность к риску и принятию ответственности, образовательный уровень, профессиональная подготовка и т. п.) связаны друг с другом: чем лучше предпринимательский климат в обществе в целом и в каждом населенном пункте, тем выше число потенциальных и актуальных предпринимателей и значительнее сектор МСП.
С другой стороны, улучшение предпринимательского климата во многом зависит от того, насколько активны, последовательны и консолидированы предприниматели в отстаивании общих интересов как на уровне страны в целом, так и в местном масштабе. Кроме того, даже при наличии сформированной инфраструктуры для развития малого предпринимательства и относительно благоприятном отношении к малому бизнесу едва ли можно ожидать его интенсивного развития там, где отсутствуют необходимый для этого социальный и культурный капитал, а также первоначальные финансовые ресурсы, где низка готовность населения к самозанятости и тем более – к занятию предпринимательской деятельностью.
Поэтому ключевыми принципами данной концепции видятся следующие положения:
– активное развитие предприимчивости населения, его адаптация к новым хозяйственным условиям;
– сглаживание социальных конфликтов, возникающих в результате безработицы и неэффективной политики занятости;
– создание новых рабочих мест, позволяющих сократить расходы государства на выплату пособий, связанных с безработицей, на борьбу с преступностью, и т. д.;
– демонополизация и развитие конкурентной среды для достижения критической массы малого и среднего бизнеса;
– формирование среднего класса, обладающего стартовым капиталом, для перехода к современному малому и среднему бизнесу;
– введение в хозяйственный оборот новых ресурсов, неэффективных для крупного бизнеса (малые и бедные месторождения, отходы, неиспользуемые помещения и оборудование, недостроенные объекты и так далее);
– выявление новых ниш рынка, связанных с удовлетворением индивидуальных и групповых запросов, нестандартными услугами и т. п.
Для реализации этих принципов малый и средний бизнес в Республике Казахстан должен превратиться из практически изолированной подсистемы в органическую составную часть единого производственно-финансового комплекса. Этому будет способствовать предлагаемая концепция форсированного развития малого и среднего предпринимательства, благодаря которой развитие малого предпринимательства будет более динамичным, рыночные реформы – более успешными, а экономика Казахстана – более конкурентоспособной. Решающей предпосылкой становления системы эффективного содействия вовлечению потенциально способных к открытию собственного дела лиц в предпринимательство должно стать, во-первых, усиление влияния гражданского общества на экономическую и социальную политику, во-вторых, превращение государственной бюрократии из слоя-гегемона в функциональную прослойку, занятую обслуживанием нужд этого гражданского общества. В том числе усиление влияния предпринимательских ассоциаций, кредитных и потребительских организаций на формирование законодательной базы и механизмов реализации структурной политики.
Ключевые задачи:
– формирование новой правовой среды, обеспечивающей форсированное развитие малого предпринимательства;
– финансово-налоговое обеспечение государственной поддержки предпринимательства;
– коренное изменение структуры отраслей экономики с увеличением доли МСП, особенно в ключевых отраслях промышленности, креативной экономики и социальной сфере;
– формирование инфраструктуры, обеспечивающей доступность для субъектов малого предпринимательства необходимых услуг и ресурсов. Развитие венчурной индустрии в инновационном предпринимательстве;
– повышение эффективности деятельности государственного регулирования и местного самоуправления по поддержке малого предпринимательства;
– выработка механизмов искоренения коррупции, препятствующей развитию МСП;
– приведение технического регулирования в области малого предпринимательства к международным стандартам;
– выработка механизмов защиты прав и интересов потребителей;
– формирование интегрированной школы управления и регулирования предпринимательства.
Проектные разработки к реализации концепции
Как показывает мировой опыт, развитые страны стремительно активизируют инновационную деятельность в секторе МСП, идет ускоренная коммерциализация новых разработок. В целях решения задач ускоренного развития предпринимательской деятельности нами предложена система проектирования малого и среднего предпринимательства, которая включает 9 крупных проектов (рисунок 1).
Проект 1. Построение единой законодательной системы в области малого и среднего предпринимательства во главе с принятием нового головного конституционного закона – Предпринимательского кодекса РК. И в контексте этого кодекса принятие ряда законов, дающих новый импульс к развитию малого и среднего предпринимательства.
Рисунок 1. Система проектирования форсированного развития малого и среднего предпринимательства в РК
Среди них целесообразно принять также новые законы, такие как закон об инновационном малом предпринимательстве РК, о саморегулируемых организациях и др.
Ниже приводится перечень нормативно-правовых актов, посредством которых предполагается реализация концепции:
1) Предпринимательский кодекс РК (новый);
2) Кодекс Республики Казахстан от 30 января 2001 года «Об административных правонарушениях»;
3) Налоговый кодекс РК;
4) Закон РК «О малом инновационном предпринимательстве» (новый);
5) Закон РК «Об интеллектуальной собственности» (новый);
6) Закон РК «О коммерциализации разработок» (новый);
7) Закон РК «Об оффшорах» (новый);
8) Закон РК «О саморегулируемых организациях» (новый);
9) Закон РК «Об авторском праве и смежных правах»;
10) Закон РК от 25 декабря 2008 года «О конкуренции»;
11) Закон РК от 24 марта 1998 года «О нормативно-правовых актах»;
12) Закон РК от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах»;
13) Закон РК от 9 ноября 2004 года «О техническом регулировании»;
14) Закон РК от 31 января 2006 года «О частном предпринимательстве»;
15) Закон РК от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»;
16) Закон РК от 31 мая 1996 года «Об общественных объединениях»;
17) Закон РК от 9 января 2012 года «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности».
Чтобы обеспечить снижение административных барьеров и упорядочить деятельность контролирующих органов, концепция предусматривает:
– создание единой нормативно-правовой базы министерств и ведомств, а также региональных властей;
– регулирование через нормы прямого действия, установленные в законах, а не в подзаконных актах, в том числе в области лицензирования, сертификации, регистрации и аренды недвижимости;
– введение в действие специальной части Налогового кодекса РК, регламентирующей применение упрощенной системы налогообложения. Установление единых принципов расчета вмененного дохода по видам деятельности единого социального налога, а также корректировка системы начисления и уплаты НДС;
– совершенствование антимонопольного законодательства для обеспечения равных условий конкуренции;
– освобождение малых инновационных предприятий от уплаты налога на прибыль организации (налоговые каникулы) в течение 2 лет работы, а также уплаты 50% суммы налога в последующие 2 года;
– установление упрощенной процедуры ликвидации МП;
– введение ответственности должностных лиц за действия, препятствующие созданию МП;
– установление ограничений по видам нарушений деятельности малых предприятий и применению финансовых санкций;
– включение произведений науки, литературы, искусства в перечень результатов интеллектуальной деятельности.
Проект 2. Коренное изменение структурной политики в отраслях экономики РК с максимальным увеличением доли малого предпринимательства.
В целях реализации данного проекта следует принять меры по диверсификации экономики и механизмов увеличения доли ИП в таких отраслях, как промышленность, в том числе в обрабатывающих отраслях, социальной сфере, образовании, науке, культуре, искусстве, литературе, ремесленничестве. Повсеместно необходимо создать центры производственной поддержки, направленные на увеличение производительности предприятий сектора МСБ. Особое внимание уделить созданию национальной сети научно-технических посреднических фирм, которые могли бы обеспечить подъем национальной инновационной системы. Например, в Китае действует свыше 6 млн таких фирм. В целях повышения эффективности МСП необходимо реализовать следующие программы: финансирование при освоении новых технологий; повышение конкурентоспособности предприятий, обеспечение перехода предприятий на стандарты ISO.
Проект 3. Конкурентное развитие малого и среднего предпринимательства на основе кооперации, интеграции и кластеризации с крупным бизнесом, развитие субконтрактинга.
Необходимо установить свободу выбора организационно-правовых форм деятельности субъектов малого предпринимательства, для чего предлагается внести соответствующие изменения в Гражданский кодекс РК. Необходимо оказать содействие в интеграции малого и крупного бизнеса, использовании потенциала предприятий в процессе реструктуризации отраслей и реформирования предприятий. Создать меры по стимулированию предприятий и внедрению механизмов производственной кооперации и субконрактинга, в том числе размещение государственных заказов предприятиям МСБ посредством налогового стимулирования. В свою очередь крупный бизнес в процессе образования кластеров привлекает МСП для налаживания производства на основе тесной кооперации и субконтрактных связей при активном деловом и информационном взаимодействии. Эти новые отношения внутри кластера стимулируют инновационную деятельность, способствуют развитию прогрессивных технологий и совершенствованию всех этапов совместной деятельности. В результате выстраивается единый технологический процесс с мощной научно-технической и производственной базой.
Проект 4. Системная поддержка и стимулирование активности молодежного предпринимательства, потенциал которой может дать мощный импульс в развитие национальной экономики в целом.
Учитывая то, что молодежь является движущей силой малого предпринимательства, целесообразно провести качественные изменения по формированию и развитию молодежного предпринимательства в РК вплоть до разработки отдельной государственной программы развития молодежного предпринимательства в РК с принятием рамочного закона. В молодежной среде, к сожалению, слабо выражен предпринимательский дух, предполагающий готовность идти на риск, создавать новое. В связи с этим полезен зарубежный опыт по созданию международных молодежных палат, ассоциаций МП, союзов молодых собственников семейных предприятий и других объединений, где развиваются лидерские качества молодежи, социальная ответственность.
Реализация мер по системному вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность создаст трамплин для достижения делового успеха и самореализации молодых предпринимателей и создаст базу для формирования среднего класса.
Проект 5. Развитие предпринимательских университетов, подготовка профессиональных кадров для МСП нового поколения.
Реализация данного проекта подразумевает интеграцию образования, науки и бизнеса посредством создания внедренческих лабораторий, где будут проводиться прикладные исследования вплоть до получения инновационного продукта. В данных структурах проводится подготовка предпринимательских кадров, при этом студенты одновременно обучаются и получают не только навыки, но и определенную оплату. В связи с этим требуются инфраструктурная поддержка вузов и НИИ, выделение специальных грантов и субсидий для проведения исследований, а также создания малых инновационных предприятий при вузах и НИИ.
Помимо этого следует создать системы дополнительного образования, профессиональной переподготовки специалистов по предпринимательству, в том числе в сельских территориях. Возможна разработка образовательного и профессионального стандарта по специальности «предприниматель-менеджер» с обеспечением учебно-методической литературой, справочниками, консультациями менторов.
Проект 6. Выработка новых механизмов финансово-кредитной и инвестиционной политики в развитие МСП с участием иностранных и местных бизнесменов.
Необходимо использовать разнообразные методы и схемы финансирования: микрозаймы, кредиты на покрытие крупного долга, венчурный капитал, франчайзинг, лизинг, гарантии по кредитам, субсидии, налоговые льготы, преференции, займы, бонусы в первые 2–3 года МБ и т. д. Принять закон об оффшорах для реинвестирования финансовых средств в экономику страны, особенно в малые и средние предприятия в РК. Обеспечить проведение инвестиционных и бизнес-форумов для презентации бизнес-проектов частным инвесторам для поддержки МБ.
Проект 7. Инфраструктурный проект поддержки предпринимательства, перенос центра тяжести на местный уровень.
Увеличение государственных инвестиций в развитие инфраструктуры и поддержки МСП будет способствовать экономическому росту в долгосрочной перспективе.
Сюда относятся:
– развитие индустриальной инфраструктуры;
– развитие эффективной транспортно-логистической инфраструктуры;
– модернизация инфраструктуры систем энергоснабжения, тепло-, водоснабжения;
– развитие инфраструктуры сервиса;
– развитие местной финансово-кредитной инфраструктуры;
– инфраструктура по переподготовке и трудоустройству человеческих ресурсов густонаселенных макрорегионов, где сложился избыток трудовых ресурсов, доля экономической активности населения мала. Например, в южном регионе до 49%. Создание мотивов экономически активного населения по организации своего дела. В целом развитие инфраструктурных проектов создает наибольший мультипликативный эффект для роста экономики и занятости благодаря развитию малого предпринимательства.
Проект 8. Информационное пространство (интернет-ресурсы и средства телекоммуникации) и медиа-проект поддержки популяризации малого предпринимательства среди населения.
Информационная и консультационная поддержка предпринимателей по действующим нормативно-правовым актам. Для оказания консультационных услуг по различным направлениям бизнеса, финансовым, вопросам налогообложения, бухучета, кадровой работе, правовой защите, бизнес-планированию, рекламе и другим вопросам в каждом городе, районном центре открыть центры консалтинга по МБ, чтобы в режиме «одного окна» человек мог бы получить все исчерпывающие ответы, касающиеся ведения бизнеса.
В целом по малому предпринимательству должно быть эффективно действующее информационное агентство, систематизирующее ценную информационную инструкцию по пропаганде, агитации МБ в стране. Должна быть разработана отраслевая программа «Информационная программа МСП», формирующая единую систему информационных массивов для обеспечения предпринимательской деятельности на основе современных методов и средств телекоммуникации и Интернета. Данная система позволит осуществлять непрерывный обмен информацией между МСП и структурами господдержки, мониторинг состояния МСП, а также функциональную адаптацию МСП к потребностям экономики.
Проект 9. Специальная государственная программа развития малого бизнеса в АПК. Неисчерпаемым резервом для МСП являются люди и огромная сельскохозяйственная территория страны. Поэтому мы специально выделили в качестве приоритетной разработку и принятие специальной государственной программы развития малого предпринимательства в АПК, включающей весь пакет государственной поддержки крестьянского хозяйства и их кооперацию, развитие сельскохозяйственной инфраструктуры.
Реализация этих проектов может стать новым драйвером ускоренного роста экономики Казахстана.
В качестве реализации проектов нами предлагается следующий подход вовлечения населения в малое предпринимательство, потому что достаточно высокий скрытый предпринимательский потенциал казахстанского населения концентрируется в основном в трех группах общества:
I группа – не имеющая достаточного жизненного опыта и собственных финансовых ресурсов молодежь, а также представители нижнего среднего класса более зрелого возраста, располагающие более высоким социальным капиталом, но не имеющие стартовых финансовых ресурсов (наиболее широкая и наиболее «проблемная» группа);
II группа – представители управленческого слоя, лица свободных профессий, высококвалифицированные специалисты, располагающие достаточными финансовыми средствами и знаниями, которые способны реализовать собственные материальные интересы без принятия на себя предпринимательского риска, связанного с открытием собственного дела;
III группа – сельские жители, вынужденные создавать собственный бизнес из-за отсутствия других возможностей обеспечения существования для себя и своей семьи. При этом они ориентируются в основном на семейный бизнес (фермерство и крестьянские хозяйства, оказание услуг и т. п.).
По-видимому, стимулирование успешных предпринимательских стартов для всех трех очерченных групп должно исходить из различия их возможностей и мотивации, а также учитывать ограничения, объективно налагаемые макроэкономической ситуацией и социально-экономической средой. В частности, для первой группы потенциальных предпринимателей, по-видимому, не вполне подготовленной для ведения собственного бизнеса и не располагающей собственными денежными ресурсами, следовало бы предложить «пакетный подход». Речь идет о предоставлении представителям этих групп населения, открывающих собственный бизнес, комплексной поддержки, включающей бизнес-обучение, бизнес-консультирование и льготный доступ к свободному муниципальному имуществу (площади) и кредитные гарантии.
Для второй группы, чтобы ее представители активнее создавали собственный бизнес, достаточно улучшения общего делового климата, а именно: последовательная защита и охрана неприкосновенности частной собственности, эффективное судопроизводство и обеспечение выполнения решений суда, стабильно функционирующая банковская система, доступ к «длинным» деньгам и т. п. Поскольку «казахская интеллигенция в основе своей до сих пор живет с фольклорным сознанием, отягощенным постколониальным синдромом».
Менее проблематичной представляется на сегодня возможность роста числа предпринимательских стартов в рамках третьей группы латентных предпринимателей, поскольку у большинства из них есть относительно ликвидное имущество, повышающее свою привлекательность в условиях оживления сельскохозяйственного производства, с одной стороны, и наличие ниши для стартов маленьких фермерских хозяйств и фирм, оказывающих сопутствующие сельскому хозяйству услуги (ремонт техники, мелиоративные работы и т. п.) (рисунок 2).
Рисунок 2. Активное вовлечение населения в малое и среднее предпринимательство РК
Ожидаемые результаты концепции
Поэтапная реализация целей, задач и проектных разработок даст ускоренный толчок к развитию малого и среднего предпринимательства, приведет к формированию слоя среднего класса и в целом к устойчивому росту национальной экономики. В итоге получения синергетического эффекта будет решена стратегическая задача по доведению доли МСП до 50% ВВП.
Механизм реализации концепции представляет собой систему мероприятий, направленных на создание комплекса нормативно-правовых актов, соглашений и регламентов, регулирующих совместную деятельность структур поддержки предпринимательства при оказании организационной, финансовой, информационной и инновационной поддержки субъектов МСП.
Стратегия рассчитана на долгосрочный период. В нашем исследовании реализация стратегии выстраивается на проектном подходе, осуществление которого обеспечит более высокий уровень развития национальной экономики и переход от экономики экспорта сырья к интеллектуальной экономике. В результате использования всех механизмов развития малого предпринимательства в перспективе в нашей стране предполагается формирование предпринимательского общества.
Реализация основных проектов концепции позволит:
– изменить принципы работы государственных и общественных структур, прямо ориентированные на поддержку предпринимательства;
– сформировать систему общественного контроля (мониторинга) и информационной открытости, антикоррупционный механизм и свободу предпринимательской деятельности;
– направить деятельность государства и бизнеса на удовлетворение желаний потребителя, повышение уровня его защищенности и обеспечение безопасности;
– реформировать государственные органы путем пересмотра их компетенций, штатной численности, перераспределения функций с целью повышения их эффективности;
– эффективно работать треугольнику баланса интересов государственной власти, бизнеса и граждан РК через создание консультативно-совещательного органа с участием всех сторон с определенными функциями сдерживания и противовесов.
Учитывая все вышеизложенное, предлагается следующее:
1. Разработать Стратегию форсированного развития малого и среднего предпринимательства РК под руководством Правительства РК.
2. Включить мероприятия стратегии в деятельность ТПП «Атамекен» и предоставить ей роль системного интегратора по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Реализовать 9 проектов стратегии, опираясь на региональную сеть территориальных ТПП «Атамекен».
3. Создать мощную государственную структуру типа межведомственного агентства малого и среднего предпринимательства при Президенте РК (аналогично администрации малого бизнеса при президенте США). Это позволит преодолеть ныне существующие аппаратные препятствия в реализации планов ускоренного развития сектора МСП и создаст условия для роста среднего класса, который по мере развития способен превратиться в мощную общественно-политическую силу, как это произошло во всех развитых странах.
4. Привлечь ученых-экспертов и специалистов к консультационной помощи при разработке проектов стратегии.