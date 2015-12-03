Стартовая площадка

Следует отметить положительные сдвиги в области развития малого и среднего предпринимательства, происшедшие за годы независимости республики. Еще в 1995–1997 годах были приняты указы Президента РК, законы и другие нормативно-правовые акты о государственной поддержке малого предпринимательства в РК, заложены основные принципы малого предпринимательства в Гражданском кодексе РК. Затем в 2007 году был принят Закон РК «О частном предпринимательстве».

В последние годы Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» проводится ряд важных мероприятий по развитию предпринимательства в РК, особенно в регионах. Сегодня действует разветвленная система общественной и государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. На протяжении более 20 лет создается и совершенствуется институциональная инфраструктура обеспечения более благоприятных условий для его развития. Создана система региональных органов поддержки малого предпринимательства, которые оказывают юридические, бухгалтерские, консалтинговые услуги, осуществляют маркетинговые разработки. Работает регио­нальная сеть фондов поддержки предпринимательства, оказывающих помощь в кредитовании и гарантийном обеспечении. Отдельные структуры предоставляют услуги бизнес-образования и обучения кадров для малого предпринимательства. Функционируют специальные лизинговые компании. Есть бизнес-инкубаторы, нацеленные на оказание комплексного пакета услуг в области поддержки стартую­щих предпринимателей.

Однако зачастую организации инфраструктуры поддержки оказывают услуги, которые в силу объективных и субъективных причин недоступны многим малым и средним предприятиям на открытом рынке или отсутствуют на нем вовсе.

В настоящее время основными проблемами, с которыми сталкиваются представители малого предпринимательства, являются следующие:

– несовершенство законодательной базы в сфере малого предпринимательства (например, до сих пор не принят закон о малом инновационном предпринимательстве, о саморегулируемых организациях, коммерциализации разработок и др.);

– недостаточность государственной поддержки малого предпринимательства;

– недостаточная инновационная активность малого предпринимательства, коммерциализации разработок и венчурной деятельности;

– проблемы кадрового обеспечения и подготовки профессионально компетентных специалистов для малого предпринимательства, особенно в регионах, аулах;

– неэффективность существующих финансово-кредитных механизмов малого предпринимательства и системы налогообложения;

– неразвитость консультационной, информационной поддержки малых предприятий и др.

Исследования Всемирного банка показали, что, если в стране МСП производит менее 40% ВВП, то инвестиции в такую нацио­нальную экономику не дают необходимого экономичес­кого эффекта. У нас данный показатель равен 20% ВВП. В развитых странах, например G8, малое предпринимательство производит до 70% ВВП, создает 60–80% рабочих мест. Например, в среднем одно малое предприятие приходится на каждые 30 европейцев. Япония после Второй мировой войны, не имея полезных ископаемых, благодаря развитию МСП стала страной с высоким уровнем технологического и социально-экономического развития.

Для нашей республики особенно важно, что предпринимательство является мощным инструментом борьбы с безработицей, дает широкие возможности для самозанятости населения.

Зарубежные и отечественные реалии показывают, что для решения задач, поставленных Президентом РК, нужно сделать что-то революционное, чтобы осуществить действительно прорыв в сфере развития малого предпринимательства.

Для того чтобы дать мощный толчок развитию экономики РК в стратегическом плане и решить поставленные Президентом РК задачи по вхождению в 30 развитых стран, необходимо разработать концепцию стратегии форсированного развития малого и среднего предпринимательства.

Стратегические цель и задачи концепции

Целью концепции является превращение малого и среднего бизнеса в ключевой фактор трансформационных преобразований в стране путем активного вовлечения населения в малое предпринимательство в условиях перевода экономики с сырьевой модели на инновационную и формирования экономики знаний.

В связи с этим нами разработаны основные положения концепции стратегии форсированного развития малого и среднего предпринимательства, включающие в себя приоритеты, принципы, задачи и 9 проектов, которые ориентированы на качественно иную инновационную политику и более высокий уровень развития национальной экономики.

Таким образом, приоритетами предлагаемой концепции форсированного развития малого и среднего предпринимательства Казахстана должны быть:

– активное вовлечение населения в малое предпринимательство;

– улучшение качества предпринимательской среды;

– усиление «предпринимательского фермента» в обществе;

– ускорение роста сектора МСП за счет увеличения числа стартующих малых и средних предприятий.

Понятно, что все составляющие, и качество предпринимательской среды в Казахстане в целом, и на уровне регионов и отдельных областей, и наличие «предпринимательского фермента» в обществе (готовность к риску и принятию ответственности, образовательный уровень, профессио­нальная подготовка и т. п.) связаны друг с другом: чем лучше предпринимательский климат в обществе в целом и в каждом населенном пунк­те, тем выше число потенциальных и актуальных предпринимателей и значительнее сектор МСП.

С другой стороны, улучшение предпринимательского климата во многом зависит от того, насколько активны, последовательны и консолидированы предприниматели в отстаивании общих интересов как на уровне страны в целом, так и в местном масштабе. Кроме того, даже при наличии сформированной инфраструктуры для развития малого предпринимательства и относительно благоприятном отношении к малому бизнесу едва ли можно ожидать его интенсивного развития там, где отсутствуют необходимый для этого социальный и культурный капитал, а также первоначальные финансовые ресурсы, где низка готовность населения к самозанятости и тем более – к занятию предпринимательской деятельностью.

Поэтому ключевыми принципами данной концепции видятся следующие положения:

– активное развитие предприимчивости населения, его адаптация к новым хозяйственным условиям;

– сглаживание социальных конфликтов, возникающих в результате безработицы и неэффективной политики занятости;

– создание новых рабочих мест, позволяющих сократить расходы государства на выплату пособий, связанных с безработицей, на борьбу с преступностью, и т. д.;

– демонополизация и развитие конкурентной среды для достижения критической массы малого и среднего бизнеса;

– формирование среднего класса, обладающего стартовым капиталом, для перехода к современному малому и среднему бизнесу;

– введение в хозяйственный оборот новых ресурсов, неэффективных для крупного бизнеса (малые и бедные месторождения, отходы, неиспользуемые помещения и оборудование, недостроенные объекты и так далее);

– выявление новых ниш рынка, связанных с удовлетворением индивидуальных и групповых запросов, нестандартными услугами и т. п.

Для реализации этих принципов малый и средний бизнес в Республике Казахстан должен прев­ратиться из практически изолированной подсис­темы в органическую составную часть единого производственно-финансового комплекса. Этому будет способствовать предлагаемая концепция форсированного развития малого и среднего предпринимательства, благодаря которой развитие малого предпринимательства будет более динамичным, рыночные реформы – более успешными, а экономика Казахстана – более конкурентоспособной. Решающей предпосылкой становления системы эффективного содействия вовлечению потенциально способных к открытию собственного дела лиц в предпринимательство должно стать, во-первых, усиление влияния гражданского общества на экономическую и социальную политику, во-вторых, превращение государственной бюрократии из слоя-гегемона в функциональную прослойку, занятую обслуживанием нужд этого гражданского общества. В том числе усиление влияния предпринимательских ассоциаций, кредитных и потребительских организаций на формирование законодательной базы и механизмов реализации структурной политики.

Ключевые задачи:

– формирование новой правовой среды, обес­печивающей форсированное развитие малого предпринимательства;

– финансово-налоговое обеспечение государственной поддержки предпринимательства;

– коренное изменение структуры отраслей экономики с увеличением доли МСП, особенно в ключевых отраслях промышленности, креативной экономики и социальной сфере;

– формирование инфраструктуры, обеспечивающей доступность для субъектов малого предпринимательства необходимых услуг и ресурсов. Развитие венчурной индустрии в инновационном предпринимательстве;

– повышение эффективности деятельности государственного регулирования и местного само­управления по поддержке малого предпринимательства;

– выработка механизмов искоренения коррупции, препятствующей развитию МСП;

– приведение технического регулирования в области малого предпринимательства к международным стандартам;

– выработка механизмов защиты прав и интересов потребителей;

– формирование интегрированной школы управления и регулирования предпринимательства.

Проектные разработки к реализации концепции

Как показывает мировой опыт, развитые страны стремительно активизируют инновационную деятельность в секторе МСП, идет ускоренная коммерциализация новых разработок. В целях решения задач ускоренного развития предпринимательской деятельности нами предложена сис­тема проектирования малого и среднего предпринимательства, которая включает 9 крупных проектов (рисунок 1).

Проект 1. Построение единой законодательной системы в области малого и среднего предпринимательства во главе с принятием нового головного конституционного закона – Предпринимательского кодекса РК. И в контексте этого кодекса принятие ряда законов, дающих новый импульс к развитию малого и среднего предпринимательства.

Рисунок 1. Система проектирования форсированного развития малого и среднего предпринимательства в РК

Среди них целесообразно принять также новые законы, такие как закон об инновационном малом предпринимательстве РК, о саморегулируемых организациях и др.

Ниже приводится перечень нормативно-правовых актов, посредством которых предполагается реализация концепции:

1) Предпринимательский кодекс РК (новый);

2) Кодекс Республики Казахстан от 30 января 2001 года «Об административных правонарушениях»;

3) Налоговый кодекс РК;

4) Закон РК «О малом инновационном предпринимательстве» (новый);

5) Закон РК «Об интеллектуальной собственности» (новый);

6) Закон РК «О коммерциализации разработок» (новый);

7) Закон РК «Об оффшорах» (новый);

8) Закон РК «О саморегулируемых организациях» (новый);

9) Закон РК «Об авторском праве и смежных правах»;

10) Закон РК от 25 декабря 2008 года «О конкуренции»;

11) Закон РК от 24 марта 1998 года «О нормативно-правовых актах»;

12) Закон РК от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах»;

13) Закон РК от 9 ноября 2004 года «О техническом регулировании»;

14) Закон РК от 31 января 2006 года «О частном предпринимательстве»;

15) Закон РК от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»;

16) Закон РК от 31 мая 1996 года «Об общественных объединениях»;

17) Закон РК от 9 января 2012 года «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности».

Чтобы обеспечить снижение административных барьеров и упорядочить деятельность конт­ролирующих органов, концепция предусматривает:

– создание единой нормативно-правовой базы министерств и ведомств, а также регио­нальных властей;

– регулирование через нормы прямого действия, установленные в законах, а не в подзаконных актах, в том числе в области лицензирования, сертификации, регистрации и аренды недвижимости;

– введение в действие специальной части Налогового кодекса РК, регламентирующей применение упрощенной системы налогообложения. Установление единых принципов расчета вмененного дохода по видам деятельности единого социального налога, а также корректировка сис­темы начисления и уплаты НДС;

– совершенствование антимонопольного законодательства для обеспечения равных условий конкуренции;

– освобождение малых инновационных предприятий от уплаты налога на прибыль организации (налоговые каникулы) в течение 2 лет работы, а также уплаты 50% суммы налога в последующие 2 года;

– установление упрощенной процедуры ликвидации МП;

– введение ответственности должностных лиц за действия, препятствующие созданию МП;

– установление ограничений по видам нарушений деятельности малых предприятий и применению финансовых санкций;

– включение произведений науки, литературы, искусства в перечень результатов интеллектуальной деятельности.

Проект 2. Коренное изменение структурной политики в отраслях экономики РК с максимальным увеличением доли малого предпринимательства.

В целях реализации данного проекта следует принять меры по диверсификации экономики и механизмов увеличения доли ИП в таких отраслях, как промышленность, в том числе в обрабатывающих отраслях, социальной сфере, образовании, науке, культуре, искусстве, литературе, ремесленничестве. Повсеместно необходимо создать центры производственной поддержки, направленные на увеличение производительности предприятий сектора МСБ. Особое внимание уделить созданию национальной сети научно-технических посреднических фирм, которые могли бы обеспечить подъем национальной инновационной системы. Например, в Китае действует свыше 6 млн таких фирм. В целях повышения эффективнос­ти МСП необходимо реализовать следующие программы: финансирование при освоении новых технологий; повышение конкурентоспособности предприятий, обеспечение перехода предприятий на стандарты ISO.

Проект 3. Конкурентное развитие малого и среднего предпринимательства на основе кооперации, интеграции и кластеризации с крупным бизнесом, развитие субконтрактинга.

Необходимо установить свободу выбора организационно-правовых форм деятельности субъектов малого предпринимательства, для чего предлагается внести соответствующие изменения в Гражданский кодекс РК. Необходимо оказать содействие в интеграции малого и крупного бизнеса, использовании потенциала предприятий в процессе реструктуризации отраслей и реформирования предприятий. Создать меры по стимулированию предприятий и внедрению механизмов производственной кооперации и субконрактинга, в том числе размещение государственных заказов предприятиям МСБ посредством налогового стимулирования. В свою очередь крупный бизнес в процессе образования кластеров привлекает МСП для налаживания производства на основе тесной кооперации и субконтрактных связей при активном деловом и информационном взаимодействии. Эти новые отношения внут­ри кластера стимулируют инновационную деятельность, способствуют развитию прогрессивных технологий и совершенствованию всех этапов совместной деятельности. В результате выстраивается единый технологический процесс с мощной научно-технической и производственной базой.

Проект 4. Системная поддержка и стимулирование активности молодежного предпринимательства, потенциал которой может дать мощный импульс в развитие национальной экономики в целом.

Учитывая то, что молодежь является движущей силой малого предпринимательства, целесообразно провести качественные изменения по формированию и развитию молодежного предпринимательства в РК вплоть до разработки отдельной государственной программы развития молодежного предпринимательства в РК с принятием рамочного закона. В молодежной среде, к сожалению, слабо выражен предпринимательский дух, предполагающий готовность идти на риск, создавать новое. В связи с этим полезен зарубежный опыт по созданию международных молодежных палат, ассоциаций МП, союзов молодых собственников семейных предприятий и других объединений, где развиваются лидерские качества молодежи, социальная ответственность.

Реализация мер по системному вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность создаст трамплин для достижения делового успеха и самореализации молодых предпринимателей и создаст базу для формирования среднего класса.

Проект 5. Развитие предпринимательских университетов, подготовка профессиональных кадров для МСП нового поколения.

Реализация данного проекта подразумевает интеграцию образования, науки и бизнеса посредством создания внедренческих лабораторий, где будут проводиться прикладные исследования вплоть до получения инновационного продукта. В данных структурах проводится подготовка предпринимательских кадров, при этом студенты одновременно обучаются и получают не только навыки, но и определенную оплату. В связи с этим требуются инфраструктурная поддержка вузов и НИИ, выделение специальных грантов и субсидий для проведения исследований, а также создания малых инновационных предприятий при вузах и НИИ.

Помимо этого следует создать системы дополнительного образования, профессиональной переподготовки специалистов по предпринимательству, в том числе в сельских территориях. Возможна разработка образовательного и профессионального стандарта по специальности «предприниматель-менеджер» с обеспечением учебно-методической литературой, справочниками, консультациями менторов.

Проект 6. Выработка новых механизмов финансово-кредитной и инвестиционной политики в развитие МСП с участием иностранных и местных бизнесменов.

Необходимо использовать разнообразные методы и схемы финансирования: микрозаймы, кредиты на покрытие крупного долга, венчурный капитал, франчайзинг, лизинг, гарантии по кредитам, субсидии, налоговые льготы, преференции, займы, бонусы в первые 2–3 года МБ и т. д. Принять закон об оффшорах для реинвестирования финансовых средств в экономику страны, особенно в малые и средние предприятия в РК. Обеспечить проведение инвес­тиционных и бизнес-форумов для презентации бизнес-проектов частным инвесторам для поддержки МБ.

Проект 7. Инфраструктурный проект поддержки предпринимательства, перенос центра тяжести на местный уровень.

Увеличение государственных инвестиций в развитие инфраструктуры и поддержки МСП будет способствовать экономическому росту в долгосрочной перспективе.

Сюда относятся:

– развитие индустриальной инфраструктуры;

– развитие эффективной транспортно-логис­тической инфраструктуры;

– модернизация инфраструктуры систем энергоснабжения, тепло-, водоснабжения;

– развитие инфраструктуры сервиса;

– развитие местной финансово-кредитной инфраструктуры;

– инфраструктура по переподготовке и трудоустройству человеческих ресурсов густонаселенных макрорегионов, где сложился избыток трудовых ресурсов, доля экономической активности населения мала. Например, в южном регионе до 49%. Создание мотивов экономически активного населения по организации своего дела. В целом развитие инфраструктурных проектов создает наибольший мультипликативный эффект для роста экономики и занятости благодаря развитию малого предпринимательства.

Проект 8. Информационное пространство (интернет-ресурсы и средства телекоммуникации) и медиа-проект поддержки популяризации малого предпринимательства среди населения.

Информационная и консультационная поддержка предпринимателей по действующим нормативно-правовым актам. Для оказания консультационных услуг по различным направлениям бизнеса, финансовым, вопросам налогообложения, бухучета, кадровой работе, правовой защите, бизнес-планированию, рекламе и другим вопросам в каждом городе, районном центре открыть центры консалтинга по МБ, чтобы в режиме «одного окна» человек мог бы получить все исчерпывающие ответы, касающиеся ведения бизнеса.

В целом по малому предпринимательству должно быть эффективно действующее информационное агентство, систематизирующее ценную информационную инструкцию по пропаганде, агитации МБ в стране. Должна быть разработана отраслевая программа «Информационная программа МСП», формирующая единую систему информационных массивов для обеспечения предпринимательской деятельности на основе современных методов и средств телекоммуникации и Интернета. Данная система позволит осуществлять непрерывный обмен информацией между МСП и структурами господдержки, мониторинг состояния МСП, а также функциональную адаптацию МСП к потребностям экономики.

Проект 9. Специальная государственная программа развития малого бизнеса в АПК. Неисчерпаемым резервом для МСП являются люди и огромная сельскохозяйственная территория страны. Поэтому мы специально выделили в качестве приоритетной разработку и принятие специальной государственной программы развития малого предпринимательства в АПК, включающей весь пакет государственной поддержки крестьянского хозяйства и их кооперацию, развитие сельскохозяйственной инфраструктуры.

Реализация этих проектов может стать новым драйвером ускоренного роста экономики Казахстана.

В качестве реализации проектов нами предлагается следующий подход вовлечения населения в малое предпринимательство, потому что достаточно высокий скрытый предпринимательский потенциал казахстанского населения концентрируется в основном в трех группах общества:

I группа – не имеющая достаточного жизненного опыта и собственных финансовых ресурсов молодежь, а также представители нижнего среднего класса более зрелого возраста, располагающие более высоким социальным капиталом, но не имеющие стартовых финансовых ресурсов (наиболее широкая и наиболее «проблемная» группа);

II группа – представители управленческого слоя, лица свободных профессий, высококвалифицированные специалисты, располагающие достаточными финансовыми средствами и знаниями, которые способны реализовать собственные материальные интересы без принятия на себя предпринимательского риска, связанного с открытием собственного дела;

III группа – сельские жители, вынужденные создавать собственный бизнес из-за отсутствия других возможностей обеспечения существования для себя и своей семьи. При этом они ориентируются в основном на семейный бизнес (фермерство и крестьянские хозяйства, оказание услуг и т. п.).

По-видимому, стимулирование успешных предпринимательских стартов для всех трех очерченных групп должно исходить из различия их возможностей и мотивации, а также учитывать ограничения, объективно налагаемые макроэкономической ситуацией и социально-экономической средой. В частности, для первой группы потенциальных предпринимателей, по-видимому, не вполне подготовленной для ведения собственного бизнеса и не располагающей собственными денежными ресурсами, следовало бы предложить «пакетный подход». Речь идет о предоставлении представителям этих групп населения, открывающих собственный бизнес, комплексной поддержки, включающей бизнес-обучение, бизнес-консультирование и льготный доступ к свободному муниципальному имуществу (площади) и кредитные гарантии.

Для второй группы, чтобы ее представители активнее создавали собственный бизнес, достаточно улучшения общего делового климата, а именно: последовательная защита и охрана неприкосновенности частной собственности, эффективное судопроизводство и обеспечение выполнения решений суда, стабильно функционирующая банковская система, доступ к «длинным» деньгам и т. п. Поскольку «казахская интеллигенция в основе своей до сих пор живет с фольклорным сознанием, отягощенным постколониальным синдромом».

Менее проблематичной представляется на сегодня возможность роста числа предпринимательских стартов в рамках третьей группы латентных предпринимателей, поскольку у большинства из них есть относительно ликвидное имущество, повышающее свою привлекательность в условиях оживления сельскохозяйственного производства, с одной стороны, и наличие ниши для стартов маленьких фермерских хозяйств и фирм, оказывающих сопутствующие сельскому хозяйству услуги (ремонт техники, мелиоративные работы и т. п.) (рисунок 2).

Рисунок 2. Активное вовлечение населения в малое и среднее предпринимательство РК





Ожидаемые результаты концепции

Поэтапная реализация целей, задач и проектных разработок даст ускоренный толчок к развитию малого и среднего предпринимательства, приведет к формированию слоя среднего класса и в целом к устойчивому росту национальной экономики. В итоге получения синергетического эффекта будет решена стратегическая задача по доведению доли МСП до 50% ВВП.

Механизм реализации концепции представляет собой систему мероприятий, направленных на создание комплекса нормативно-правовых актов, соглашений и регламентов, регулирующих совместную деятельность структур поддержки предпринимательства при оказании организационной, финансовой, информационной и инновационной поддержки субъектов МСП.

Стратегия рассчитана на долгосрочный период. В нашем исследовании реализация стратегии выстраивается на проектном подходе, осуществление которого обеспечит более высокий уровень развития национальной экономики и переход от экономики экспорта сырья к интеллектуальной экономике. В результате использования всех механизмов развития малого предпринимательства в перспективе в нашей стране предполагается формирование предпринимательского общества.

Реализация основных проектов концепции позволит:

– изменить принципы работы государственных и общественных структур, прямо ориентированные на поддержку предпринимательства;

– сформировать систему общественного конт­роля (мониторинга) и информационной открытости, антикоррупционный механизм и свободу предпринимательской деятельности;

– направить деятельность государства и бизнеса на удовлетворение желаний потребителя, повышение уровня его защищенности и обес­печение безопасности;

– реформировать государственные органы путем пересмотра их компетенций, штатной численности, перераспределения функций с целью­ повышения их эффективности;

– эффективно работать треугольнику баланса интересов государственной власти, бизнеса и граждан РК через создание консультативно-совещательного органа с участием всех сторон с определенными функциями сдерживания и противовесов.

Учитывая все вышеизложенное, предлагается следующее:

1. Разработать Стратегию форсированного развития малого и среднего предпринимательства РК под руководством Правительства РК.

2. Включить мероприятия стратегии в дея­тельность ТПП «Атамекен» и предоставить ей роль системного интегратора по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Реализовать 9 проектов стратегии, опираясь на региональную сеть территориальных ТПП «Атамекен».

3. Создать мощную государственную структуру типа межведомственного агентства малого и среднего предпринимательства при Президенте РК (аналогично администрации малого бизнеса при президенте США). Это позволит преодолеть ныне существующие аппаратные препятствия в реализации планов ускоренного развития сектора МСП и создаст условия для роста среднего класса, который по мере развития способен превратиться в мощную общественно-политическую силу, как это произошло во всех развитых странах.

4. Привлечь ученых-экспертов и специалис­тов к консультационной помощи при разработке проектов стратегии.