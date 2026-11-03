Как сделать журналистику увлекательной

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Идея создания такой мастерской возникла в Высшей школе медиа и межкультурной коммуникации при университете «Туран», которой руководит известный филолог Анна Бузело.

Сегодня сторителлинг – умение рассказывать истории и писать тексты – стал одним из самых востребованных навыков. По словам преподавателя зарубежной журналистики в университете «Туран» Асель Омар, с этим современный читатель сталкивается постоянно: истории звучат в социальных сетях, рекламе, журналистских материалах, книгах, презентациях, подкастах, блогах и даже на собеседованиях при приеме на работу, не говоря уже про разработки диалогов для ИИ.

– Мы живем в эпоху, когда ИИ может написать грамотный текст за секунды, – говорит она. – Но придумать оригинальную идею, создать живого героя, почувствовать интонацию, удивить неожиданным образом или заставить читателя сопереживать по-прежнему способен только человек. Именно поэтому творческое письмо становится еще более ценным навыком. Оно развивает то, что труднее всего автоматизировать, – воображение, авторский голос и способность создавать новые смыслы. Хороший текст редко возникает случайно. Он состоит из множества решений, но овладеть техникой творческого письма вполне возможно. Талант, как некий дар небес, играет роль, но, как говорил великий изобретатель Томас Эдисон: «Гений – это 1 процент вдохновения и 99 процентов пота».

Создатели курса творческого письма считают, что иногда полезно буквально «разбирать текст по косточкам», чтобы увидеть его внутреннее устройство: как рождается выразительная деталь, работает авторский синтаксис, создается ритм повествования, портреты героев, диалоги, описания, композиция, точки зрения, сцены и переходы между ними.

– Люди мыслят не списками фактов, а историями, – считает Асель Омар. – Поэтому хороший журналист не просто собирает информацию, он помогает понять событие – как и почему оно произошло, а история связывает отдельные его части в осмысленное повествование. Творческое письмо и журналистика стали неразделимы в период «новой журналистики», у истоков которой во второй половине ХХ века стояли ключевые фигуры американской литературы. Все начиналось с романа «Хладнокровное убийство» Трумена Капоте. Его уникальность в том, что автор превратил документальную историю жестокого убийства семьи в небольшом городке в глубокое социальное и культурное исследование эпохи. За пределами криминального сюжета он сумел показать страхи и противоречия Америки середины XX века. Этот жанр с тех пор называется truecrime, и он продолжает оставаться одним из самых популярных в литературе, кино, подкастах и журналистике. Для Капоте было важно увидеть историю целиком, потому что только тогда она могла быть рассказана честно и полно.

Именно такие произведения показывают, каким может быть журналистский текст. Они захватывают читателя не за счет вымысла, а глубиной исследования, точностью деталей, пониманием психологии и мастерством повествования. Не случайно «Хладнокровное убийство» входит в классику журналистики и документальной прозы.

- Поэтому мы стараемся разбирать со студентами лучшие репортажи, очерки и документальные истории, как классичес­кие, так и публикуемые здесь и сейчас – например, в New Yorker и Esquire. Они по-прежнему доказывают, что реальная жизнь может быть рассказана не менее увлекательно, чем самый захватывающий роман. Более того, такие тексты меняют жизнь к лучшему, заставляют людей думать и анализировать. Кстати, благодаря высокому качеству текстов, тираж New Yorker и сегодня, когда электронные СМИ побеждают бумажные, – более миллиона экземпляров, а это хороший показатель для такого интеллектуального издания, – рассказывает Асель Омар.

Журналистика, как и писательство вообще, по ее мнению, – это прежде всего ремесло.

– Вдохновение, конечно, играет роль, но профессионал не может позволить себе ждать его бесконечно, – говорит она. – Есть сроки, редакции, издательства, производство. Мой учитель Андрей Битов сказал однажды, что писатель – такая же профессия, как любая другая (например, сапожник). Возможно, этими словами он хотел снять с литературы излишний пафос. Знаменитый философ и исследователь медиа Мишель Фуко фактически сместил внимание с фигуры «гениального автора» на сам текст и культурную среду, в которой он возникает. Для творческого письма это особенно важно: мы учимся не только создавать интересные сюжеты, но и понимать, какие идеи, ценности и представления о мире они транслируют. Такой подход делает письмо более осознанным и глубоким.

Творческое письмо, состоящее из умения наблюдать, находить историю, строить композицию, создавать ярких героев, работать с языком, редактировать собственный текст, развивается практикой.

– Со времен возникновения «новой журналистики» граница между журналистикой и литературой постепенно становилась все более условной, – утверж­дает Асель Омар. – Сегодня в англоязычной традиции слово writer понимается значительно шире, чем просто «писатель». Writer – это человек, который профессионально работает с текстом. Им может быть романист, журналист, сценарист, эссеист, драматург, автор нон-фикшена, колумнист, копирайтер или автор цифрового контента. Гораздо важнее не жанр, в котором он пишет, а умение создавать сильный, убедительный и выразительный текст.

К слову, сегодня творческое письмо в университетах преподают «в паре» с критическим мышлением, чтобы уметь видеть вполне конкретные признаки того, насколько текст является объективным или предвзятым, и уметь задавать правильные вопросы.

– Эти навыки нужны не только будущим журналистам, – считает Асель Омар. – Мы живем в мире, где человек ежечасно сталкивается с огромным количеством текстов, созданных в том числе с помощью искусственного интеллекта. Поэтому университет должен учить не только писать тексты, но и понимать, как они устроены и как могут воздействовать на наше сознание. А творческое письмо здесь дает другую, очень важную сторону: когда студент сам учится создавать текст, он начинает лучше понимать механизмы его создания. Он видит, как выбор одного слова вместо другого меняет смысл, точка зрения влияет на восприятие события, а деталь вызывает определенную эмоцию. И соответственно, становится гораздо более внимательным читателем. Поэтому я бы сказала, что творческое письмо и критическое мышление – две стороны одной задачи: научиться одновременно хорошо выражать собственную мысль и понимать, что делают с нами чужие мысли. Творческое письмо учит нас создавать текст, а критическое мышление не позволяет создавать нас.