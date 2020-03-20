Как себя чувствуют заболевшие коронавирусом в Нур-Султане
Айдана Демесинова
Состояние заболевших коронавирусной инфекцией в Нур-Султане удовлетворительное. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила руководитель Управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Сауле Кисикова, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Зарегистрировано 25 случаев коронавирусной инфекции в городе Нур-Султан. По возрастной структуре наибольшее количество – 17 случаев или 68% – приходится на возраст от 30 до 49 лет, четыре случая – от 50 до 59 лет, еще три случая – от 18 до 29 лет и один подросток 14 лет. На сегодняшний день состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное. Жалоб не предъявляют. Температура тела в пределах допустимой нормы", – отметила Кисикова.
Кроме того, она отдельно предоставила информацию по 7 случаям, зарегистрированным 19 марта.
"Один человек находился в стационаре с 18 марта как близкий контакт ранее выявленного пациента. Еще шесть человек из групп близкого контакта госпитализированы в стационар. При госпитализации у трех пациентов были жалобы на першение в горле, сухой кашель, у двух – на повышенную температуру. На сегодня состояние всех пациентов удовлетворительное, температура тела стабилизировалась. Проводится лечение лекарственными препаратами", – добавила спикер.
Ранее Министерство здравоохранения РК сообщило о том, что число заразившихся коронавирусной инфекцией казахстанцев возросло до 49 человек. Заболевшие выявлены в Нур-Султане, Алматы и Караганде.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны можно прочитать здесь.
Перед этим в Казахстане объявили ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Кроме того, в Казахстане запретили спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили работу кинотеатров и постановили не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.
В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу Казахстана в период действия чрезвычайного положения.