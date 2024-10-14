«Простой и эффективный» учебник по казахскому языку разработали в Караганде

Фото: акимат Карагандинской области

Карагандинский Центр обучения языкам «Шырақ» выпустил бесплатное методическое пособие по изучению казахского языка. Оно позволяет легко запоминать слова на госязыке и открывает путь к оптимальному общению, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

«Перед нами стояла задача как можно скорее обучить представителей сферы услуг. И нам потребовался компактный учебник, который подавал бы информацию просто и эффективно, помог бы вести небольшой диалог. И мы думаем, что наше пособие получилось удобным. Оно подходит психологии современных людей и отвечает сегодняшним маркетинговым требованиям. К учебнику прилагается словарь в качестве брелока с QR-кодом. Этот учебник мы бесплатно раздаём горожанам. Нас поддержал акимат Караганды», – рассказала автор пособия «Как сказать на казахском языке…» – директор Центра обучения языкам «Шырақ» Асия Смыкова.

Учебное пособие базового уровня. С помощью него изучающий казахский язык совершенствует речевые навыки и учится говорить без помех.