Культура
Как сказку сделать былью

В эти мартовские дни взрослые и дети с головой окунулись в обаяние и многоголосие восточного базара, организатором которого выступили Центральный государственный музей РК и Центр декоративно-прикладного искусства «Бахыт». 

– Более 15 лет выставка ремесленников стран Цент­ральной Азии пользуется неизменным спросом у ценителей искусства и ремесленных изделий Казахстана и зарубежья, – оценивает культурное событие президент центра Бахыт Абдикарим. – Сегодня на самую большую восточную ярмарку со всех регионов страны, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России приехали более 130 мастеров. Они привезли сувениры и подарки: изделия из шелка, керамики, ковры, украшения, одежду.

Тематическая ярмарка с каждым годом привлекает все большее количество посетителей. Растет и география участников, желающих продемонстрировать свое искусство и широкий ассортимент предметов художественного промысла и ремесел. К примеру, вместе с кыргызскими коллегами забавные войлочные игрушки презентовали мастера-волонтеры из Японии. Координатор Иссык-Кульского района Айнакуль Джамгырчиева рассказала, что девушки уже четвертый год обучаются нелегкому ремеслу изготовления изделий из войлока, дерева и кожи в рамках проекта Ферганской долины. 

– Вся наша Иссык-Кульская область работает под девизом «Одно село – один продукт». Есть подобный проект и в Японии, – говорит Айнакуль. – Мы производим варенье из лепестков роз, делаем масло из косточек абрикоса, натуральное мыло с использованием крас­ки из тростника чий, войлочные игрушки и обереги, украшения из натуральной кости, камня. Мы поставляем изделия во все наши регионы, во многие страны мира, а наши женщины-мас­терицы ежемесячно получают неплохую зарплату. 

Чапаны, халаты, головные уборы, перчатки, аксессуары, войлочные сапожки, картины –  глаза разбегаются!  Это уже продукция известного казахстанского художника Кулян Жангутты, постоянной участницы выставок. 

– Войлок невозможно не любить. Его даже когда моешь, удовольствие получаешь, – говорит Кулян-апай. – У этого недорогого материала возможности безграничны. Поэтому сидеть без дела не могу. Наши предки испокон веку занимались валянием войлока, рукоделием, шитьем, все для себя делали сами, включая убранство  юрты и попоны для верблюдов. И дочка, и внучка, и сноха пошли по моим стопам. Еще я обучаю сельских женщин в своей швейной мастерской в Карасайском районе, в другой – в Джамбульском районе – сами заготавливаем материал, моем его, обрабатываем. Часто экскурсоводы привозят к нам зарубежных гостей. Им очень симпатичны наши изделия.

Мастер по шелку Света Бейшебаева из Бишкека уже десятый год участвует в выставке. Сегодня привезла легчайшие радужные шарфы и тапочки из войлока. Интересно, что дизайн натуральных шелковых изделий бишкекские сестры-рукодельницы разрабатывают сами.

– Трудное это дело – ручная работа, – признается она. – На один шарфик уходит 2–3 часа, начинающим требуется больше времени. Красим натуральными красками, вот эти вставки – из натурального войлока. Работаем от души, а приемлемые цены и сами изделия и покупателям доставляют удовольствие. 

Лоточек Галины Зубановой из Ташкента просто околдовал, а сама мастерица напомнила мне добрую волшебницу из сказки. 

– Для очаровательных алматинских женщин мы привезли красивые украшения и подарочные бокалы с лепными бутонами для романтического ужина и торжества, – улыбается мастер, – технологии обучаемся через Интернет. Когда человек творческий, он всегда ищет себе задел. Я занималась квилингом, холодным фарфором, машинной вышивкой, гербарием, лепкой из соленого теста. Сейчас обучаю учениц, как делать изысканные серьги, кольца, колье и браслеты из полимерной глины. Решили порадовать этими изделиями и вас!

Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы

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